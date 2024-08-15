Предатели, работающие на РФ, должны быть лишены каких-либо званий и наград в Украине, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский назвал три важные законодательные вещи, которые стоит рассмотреть в августе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.
По словам президента, в августе требуется усиление некоторых правовых позиций нашего государства.
"Первое. Мы должны четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, которые участвуют в Курской операции, например, и будут участвовать во всех других наших действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой", - отметил он.
Также, отметил Зеленский, каждый воин, который защищает Украину заслуживает признания и максимальной поддержки.
"Это касается, в частности, тех наших воинов - украинских легионеров, - которые сейчас имеют гражданство других государств, но пока не Украины. Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины. Также это справедливо распространить и на их родных, на родных наших героев", - пояснил он.
Третьим решением, сказал президент, должно быть урегулирование вопроса трофейного оружия, которое наши воины получают в боях
"Мы должны это уладить. И еще одно. Предатели, которые сбежали в Россию после 24 февраля. Коллаборационисты, которые работают на войну. Все преступники, которые пошли на службу российскому государству. Они должны быть лишены любых званий и наград в Украине, и это должно быть сделано реально - так, чтобы решение о лишении наград не было лишь декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу", - подытожил он.
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ще хЕрой ?
Держаками від лопат.
Звукозапис цієї полії можна було б у різних гумористичних передачах використовувати.
Хриплуватий голос:
"Дякую. Дуже дяку-у-у--ееее... пук..."
я? чи сусід юра? чи, знайома таня, на касі в новусі?
добре.
назначайте головним.
Оце новина!
дзеркало там й побачите те що шукаете.
Бо хабарники та здирники при владі теж частково або напряму причетні до цього.
Л - логіка.
І чому ж тоді за кількістю ВИЯВЛЕНИХ зрадників партію Зеленського випереджає тільки партія Медведчука та Януковича?
І чому ГУРМО до того, як його керівництво замінили на маріонеток, стверджувало, що джерело витоку інформації до ФСБ знаходиться в ОПЗЄ?