Предатели, работающие на РФ, должны быть лишены каких-либо званий и наград в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал три важные законодательные вещи, которые стоит рассмотреть в августе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.

По словам президента, в августе требуется усиление некоторых правовых позиций нашего государства.

"Первое. Мы должны четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, которые участвуют в Курской операции, например, и будут участвовать во всех других наших действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой", - отметил он.

Также, отметил Зеленский, каждый воин, который защищает Украину заслуживает признания и максимальной поддержки.

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"Это касается, в частности, тех наших воинов - украинских легионеров, - которые сейчас имеют гражданство других государств, но пока не Украины. Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины. Также это справедливо распространить и на их родных, на родных наших героев", - пояснил он.

Третьим решением, сказал президент, должно быть урегулирование вопроса трофейного оружия, которое наши воины получают в боях

"Мы должны это уладить. И еще одно. Предатели, которые сбежали в Россию после 24 февраля. Коллаборационисты, которые работают на войну. Все преступники, которые пошли на службу российскому государству. Они должны быть лишены любых званий и наград в Украине, и это должно быть сделано реально - так, чтобы решение о лишении наград не было лишь декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу", - подытожил он.

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