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Новости Видео Война
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Предатели, работающие на РФ, должны быть лишены каких-либо званий и наград в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский назвал три важные законодательные вещи, которые стоит рассмотреть в августе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил в видеообращении.

По словам президента, в августе требуется усиление некоторых правовых позиций нашего государства.

"Первое. Мы должны четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, которые участвуют в Курской операции, например, и будут участвовать во всех других наших действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой", - отметил он.

Также, отметил Зеленский, каждый воин, который защищает Украину заслуживает признания и максимальной поддержки.

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"Это касается, в частности, тех наших воинов - украинских легионеров, - которые сейчас имеют гражданство других государств, но пока не Украины. Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины. Также это справедливо распространить и на их родных, на родных наших героев", - пояснил он.

Третьим решением, сказал президент, должно быть урегулирование вопроса трофейного оружия, которое наши воины получают в боях

"Мы должны это уладить. И еще одно. Предатели, которые сбежали в Россию после 24 февраля. Коллаборационисты, которые работают на войну. Все преступники, которые пошли на службу российскому государству. Они должны быть лишены любых званий и наград в Украине, и это должно быть сделано реально - так, чтобы решение о лишении наград не было лишь декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу", - подытожил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348)


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Топ комментарии
+35
Почни з д'єрмака, і з себе коханого!
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15.08.2024 15:31
+27
Після такої промови,Володимир Санич мав би подати приклад всьому свому ФСБшному оточеню і -застрелитись,в прямому ефірі)
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15.08.2024 15:38
+18
Опаньки. В результаті Зеленський сам себе зачинить в камері і викине ключ у вікно ?
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15.08.2024 15:39
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Почни з д'єрмака, і з себе коханого!
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15.08.2024 15:31 Ответить
Геніально Володимир Олександрович....ця фраза мала стати Законом 22.02.2022року...
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15.08.2024 15:32 Ответить
шо там вишка-бойко?
ще хЕрой ?
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15.08.2024 15:34 Ответить
Награда должна найти своих героев в виде пеньковой веревки.
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15.08.2024 15:34 Ответить
Надо, но не скоро будет. Пока объявят тендер на покупку верёвок, пока на мыло. Пока закончится творческий конкурс на должность палача.
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15.08.2024 16:14 Ответить
Зрадників потрібно ЗНИЩУВАТИ !!! І бужано до сьомого коліна .
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15.08.2024 15:35 Ответить
Після такої промови,Володимир Санич мав би подати приклад всьому свому ФСБшному оточеню і -застрелитись,в прямому ефірі)
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15.08.2024 15:38 Ответить
Ой щось здається, що зеленим гнидам таки зроблять "сепуку".
Держаками від лопат.
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15.08.2024 16:08 Ответить
Нууу... Зробити черенком лопати харакірі - це вже мистецтво.
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15.08.2024 16:10 Ответить
Зробити сеппуку. 😁

Звукозапис цієї полії можна було б у різних гумористичних передачах використовувати.

Хриплуватий голос:
"Дякую. Дуже дяку-у-у--ееее... пук..."
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15.08.2024 16:09 Ответить
полії=події
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15.08.2024 16:11 Ответить
Всеодно жодної нагороди - навіть забирати нічого непотрібно.
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15.08.2024 16:28 Ответить
Буба, ты шо унтерофицерская вдова?)))
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15.08.2024 15:38 Ответить
Він про таку й поняття немає))
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15.08.2024 16:04 Ответить
Ну, почему, мадам, вы так думаете, он ведь чел искусства...вы слышали какое у него стаккато на фно? Не у всех такое руками выйдет.)))
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15.08.2024 16:21 Ответить
фно = ф-но )))
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15.08.2024 16:43 Ответить
Опаньки. В результаті Зеленський сам себе зачинить в камері і викине ключ у вікно ?
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15.08.2024 15:39 Ответить
Замість себе він зачинить голоборотько.
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15.08.2024 16:29 Ответить
то, хто повинен лишати, карати?
я? чи сусід юра? чи, знайома таня, на касі в новусі?
добре.
назначайте головним.
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15.08.2024 15:39 Ответить
Назначаю вас головним відповідальним за покарання поганців. Карайте і лишайте. Потім доповісте.
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15.08.2024 16:12 Ответить
Потужно! То вони з Єрмаком автовідсторонюються?!
Оце новина!
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15.08.2024 15:40 Ответить
Зрадники мають бути знищені, а не тільки позбавлені нагород і всього іншого!
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15.08.2024 15:40 Ответить
Жахлива кара!...
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15.08.2024 15:41 Ответить
Начни с помощника сивковича.
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15.08.2024 15:46 Ответить
цур вас, а яка ж скотиняка буде весь бізнес общипувати?
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15.08.2024 20:21 Ответить
Вимагаю бойка на вишку!
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15.08.2024 15:50 Ответить
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15.08.2024 15:51 Ответить
Тут головне не вийти на себе, або друзів, або партнерів-ригів, або депутатів зелених, або родичів. Складне завдання.
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15.08.2024 15:52 Ответить
Ті хто втекли на расію то відкрити зрадники, а ті хто знаходячись при владі зраджують країну зсередини це найгірши зрадники. Тому уважно дивиться на себе в
дзеркало там й побачите те що шукаете.
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15.08.2024 15:54 Ответить
Потрібно уточнити, що саме буде вважатися "працею на рф".
Бо хабарники та здирники при владі теж частково або напряму причетні до цього.
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15.08.2024 15:55 Ответить
а довоєнний стаж в антіукраїнському проекті "квартал-95" теж враховується?
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15.08.2024 15:57 Ответить
Враховується, тільки в документах з куркою чорнобильською. Бо то була частина кацапської ІПСО, така ж, як і діяльність медведчуківських і мураєвських каналів на телебаченні і агітаційна робота попів у "храмах". Усе те, як і кривляння та обсирання України кагалом-95, було підготовкою до вторгнення в Україну.
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15.08.2024 18:54 Ответить
Зрозуміло. Тобто підготовка до вторгнення не є роботою на рф.
Л - логіка.
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15.08.2024 19:05 Ответить
Не понял. Разъясните.
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15.08.2024 20:17 Ответить
це особиста логіка зеленського і всього його 95-го кагалу, який був куплений за грубі гроші з метою здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення цієї країни. Так склалось, що цього буратіну вдруге купив папа Кало для ролі президента, і тепер він вже вимушений до кінця свого життя грати цю роль українського патріота настільки переконливо, що навіть після сотен тисяч завчасних смертей українців і десятків мільйонів поламаних доль, половина українів будуть ввапжати його героєм. І від того, що у нього того документа нема, сутність цього персонажу не змінюється, бо і надалі щоб він не робив, то все одно всі його дії і слова назавжди просякнуті фальшю і нещирістю.
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15.08.2024 21:43 Ответить
Якось так вийшло, що абсолютна більшість чиновників-зрадників з СН і іхні друзі з ЖОПОБЛОКа...


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15.08.2024 15:58 Ответить
Уобок хренов.
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15.08.2024 17:35 Ответить
якось незручно виходить бо кожен 2 слуга вави зе е колоборант
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15.08.2024 16:02 Ответить
Шановний, а де ви загубили другу половину?
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15.08.2024 18:55 Ответить
Хм...
І чому ж тоді за кількістю ВИЯВЛЕНИХ зрадників партію Зеленського випереджає тільки партія Медведчука та Януковича?

І чому ГУРМО до того, як його керівництво замінили на маріонеток, стверджувало, що джерело витоку інформації до ФСБ знаходиться в ОПЗЄ?
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15.08.2024 16:03 Ответить
Ого! Потапа, Данилка, Лабуди, і решту клоунів, друзів клоуна, звання позбудуть?
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15.08.2024 16:15 Ответить
Примите закон и дайте ему пистолет. Или это очередной ******* от 5-6 менеджеров. Цирк продолжается
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15.08.2024 16:15 Ответить
і преЗЕдентської посади?
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15.08.2024 16:19 Ответить
ну так в твоїх руках управління прикордонниками та спец.службами, які дозволяють виїзджати за кордон членам з верховної ради
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15.08.2024 16:23 Ответить
ОПа й кварталівці ховайтесь - зєля розбушувався!
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15.08.2024 16:27 Ответить
Все вірно тільки треба починати з свого оточеня.
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15.08.2024 16:38 Ответить
Ну як приймиться рішення , то 🤡 перший у черзі ... тварюко їди у відставку !!!
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15.08.2024 16:47 Ответить
Так все же працюють с опозицией
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15.08.2024 17:01 Ответить
95 квартал втратить нагороди???
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15.08.2024 17:08 Ответить
Зрадники повинні валятись дохлими на смітнику.
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15.08.2024 17:34 Ответить
Почнеш з Єрмака, себі і зеленої шобли? Ви ж усі на паРашу працюєте.
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15.08.2024 18:57 Ответить
Сама велика команда зрадників при владі. Такої не було навіть при зраднику-зеку янику. Куди не плюнь - попадеш на колаборанта, зрадника і мародера.
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15.08.2024 21:06 Ответить
 
 