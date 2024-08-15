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Новости
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Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но затем пытался отменить его после вмешательства ЦРУ, - WSJ

Подробиці підриву Північного потоку

Президент Владимир Зеленский одобрил операцию по подрыву "Северного потока", однако впоследствии пытался отменить ее.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

"В мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов собрались, чтобы отметить необычайный успех своей страны в прекращении российского вторжения. Ободренный алкоголем и патриотическим запалом кто-то предложил следующий радикальный шаг: разрушить Северный поток", - пишет издание.

Впоследствии якобы была достигнута договоренность, что бизнесмены профинансируют и помогут реализовать проект, поскольку армия не имела на это средств.

Украинская операция стоила около 300 тысяч долларов, по словам людей, которые в ней участвовали. Речь идет о небольшой арендованной яхте с экипажем из шести человек, в том числе обученных гражданских водолазов. Одной была женщина, чье присутствие помогло создать иллюзию, что они были группой друзей в прогулочном круизе.

"Я всегда смеюсь, когда читаю в СМИ спекуляции о какой-то огромной операции с привлечением спецслужб, подводных лодок, беспилотников и спутников. Все это родилось из ночи сильной пьянки и железной решимости горстки людей, которые имели смелость рисковать своей жизнью ради своей страны", - рассказал один из офицеров, участвовавший в планировании этой операции.

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Сначала президент Зеленский одобрил этот план устно, сообщили несколько источников, но позже, когда ЦРУ узнало об этом и обратилось к президенту с просьбой прекратить операцию, он приказал ее остановить.

В то же время, по данным издания, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который якобы наблюдал за проведением операции, решил продвигаться с планом вперед.

Он якобы привлек к координации атаки лучших украинских офицеров специальных операций, которые имеют опыт организации рискованных тайных миссий против России. Одним из них был Роман Червинский.

Залужный сказал Зеленскому, что диверсионная группа после отправки осталась без связи и не может быть отозвана, поскольку любой контакт с ними может скомпрометировать операцию.

Сначала Червинский и диверсионная группа изучали более старый, тщательно продуманный план подрыва трубопровода. Однако эту идею отвергли из-за ее высокой стоимости и сложности. Поэтому они остановились на использовании небольшого парусника и команды из шести человек.

Одним членом экипажа был военный офицер, который участвовал в боевых действиях, был опытным капитаном. Четверо - глубоководные водолазы.

Читайте также: Немецкий генпрокурор выдал ордер на арест украинца за подрыв "Северного потока", - СМИ (обновлено)

Участники имели только водолазное снаряжение, спутниковую навигацию, портативный гидролокатор и открытые карты морского дна с обозначением положения трубопроводов. Водолазы работали в кромешной темноте ледяной воды с мощной взрывчаткой, известной как НМХ, к ней были подключены детонаторы с таймером.

Из-за плохой погоды экипаж вынужден был остановиться в шведском порту Сандхамн. Один водолаз случайно сбросил взрывное устройство на дно моря. Экипаж обсуждал прекращение операции из-за плохой погоды, однако впоследствии шторм утих.

Издание пообщалось с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками по вопросам обороны и безопасности, которые участвовали или знали об операции. Все они заявили, что трубопроводы были законной целью в оборонительной войне Украины против России.

Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, заявил в переписке изданию, что ему ничего не известно о такой операции, а любые предположения об обратном являются "простой провокацией".

Он добавил, что Вооруженные Силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не принимал в них участия.

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Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

14 августа 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в подрыве "Северного потока".

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.

Также читайте: Швеция прекратила расследование подрыва "Северных потоков"

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Северный поток (1449) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+54
розповів один із офіцерів, який брав участь у плануванні цієї операції.

Арестович ?
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15.08.2024 10:08
+51
Як цікаво, ця туфта вилізає акурат з подіями на курщині. Зеленський обісрався від страху 20 вагнерівців затримати, не те що чужі потоки підривати на чужій території.
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15.08.2024 10:08
+43
Брехня, спрямована на дискредитацію України і наступу на росію. Мовляв, українці можуть після "ночі сильної пиятики" і Курську АЕС підірвати.
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15.08.2024 10:14
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Правила форума Совет форумчан
Як цікаво, ця туфта вилізає акурат з подіями на курщині. Зеленський обісрався від страху 20 вагнерівців затримати, не те що чужі потоки підривати на чужій території.
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15.08.2024 10:08 Ответить
розповів один із офіцерів, який брав участь у плануванні цієї операції.

Арестович ?
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15.08.2024 10:08 Ответить
ні мабуть цей
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15.08.2024 10:11 Ответить
Жжош зачьотно!
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15.08.2024 10:14 Ответить
ну да. Тоді навіть буданов про цю операію був не в курсах. А зараз арєстовіч всі подробиці і злив у WSJ, бо у нього зараз у США гроші закінчуються.
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15.08.2024 11:01 Ответить
Та "*************" пустопорожнє!
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15.08.2024 11:16 Ответить
Що це за х@йня!???
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15.08.2024 10:09 Ответить
Брехня, спрямована на дискредитацію України і наступу на росію. Мовляв, українці можуть після "ночі сильної пиятики" і Курську АЕС підірвати.
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15.08.2024 10:14 Ответить
хай бояться всі і викинуть ***** з України
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15.08.2024 10:22 Ответить
це не *****,це сінопсіс для голівудського бойовика з великим бюджетом, бо у ньому задіяні реальні особи, яким треба буде заплатити великі грош. Зараз навіть у WSJ за джинсу хєрово платять, тому там підробляють на сценаріях.
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15.08.2024 10:24 Ответить
Хто в темі, хай Гаю Річчі запропонують «Міністерство неджентльменської війни 2» або нова редакція)) (англ. The Ministry of Ungentlemanly Warfare) зніме
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15.08.2024 11:50 Ответить
Маячня, щоб надалі тримати Червінського.
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15.08.2024 10:10 Ответить
Маячня, розрахована на корисних ідіотів десь в німецькому та американському середовищах
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15.08.2024 10:11 Ответить
Повна маячня...
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15.08.2024 10:11 Ответить
"Один водолаз випадково скинув вибуховий пристрій на дно моря" - оце так подробиці
Хто писав цю .....ню?
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15.08.2024 10:14 Ответить
не здивуюсь, якщо там вже наперед англосаксами реально підкладений той "вибуховий пристрій", який ніби-то впустив якийсь там вигаданий українець в цій недостатті....

подивимось чи шведи клюнуть на цей вкид і почнуть шерстити дно свого порту, щоб знайти цей "вибуховий пристрій".
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15.08.2024 22:57 Ответить
Це ще не найсмішніше. Цирк продовжувався.

...Из-за плохой погоды экипаж вынужден был остановиться в шведском порту Сандхамн....

Коли проводилося розслідування та опитувалися свідки на стоянці яхт у шведському місті, деякі свідки згадали ту підозрілу яхту... На ній висів український прапор!

Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=ciLd763pDNk
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16.08.2024 06:54 Ответить
На Гундоса вішають підрив потоків? Дуже цікаво. Раніше мовчали. Невже просроченого клоуна починають зливати?
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15.08.2024 10:14 Ответить
Зливають вже з листопада 2023-го, коли США півроку мусолили закон про допомогу Україні. З кожним тижнем будуть зливати все новий і новий компромат на нього і його свиту.
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15.08.2024 10:17 Ответить
Та швидше б. Поки зелений прищ не добив Україну. В нас не так багато часу, судячи з подій на Донбасі. Потрібен Уряд порятунку, а не 5 потужних кабанів.
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15.08.2024 10:19 Ответить
Це вам, росіянам так хочеццця
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15.08.2024 10:51 Ответить
Зебіл, ти коли всплив з русського ваєнного корабля? Пірнай назад, там ваше місце. імбецилів 73%.
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15.08.2024 11:56 Ответить
А що, не подобається, коли тролів тролями називають ?
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15.08.2024 14:54 Ответить
Пропущена запятая. Внимательнее нужно смотреть в методичку, или их тоже пишут безграмотные почитатели шута?
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15.08.2024 20:53 Ответить
Так а чому, ти грамотній " почітатєль шута" вирішив воздух собою спортить, а не працювати в потє ліца підставкою під суфльор гофмаршала
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15.08.2024 22:03 Ответить
Самое интересное и типичное, что дегенераты, до сих пор отстаивающие своего кумира, нарика квартального, противников ничтожества, убившего сотни тысяч украинцев на пару с путиным, записывают в "росияны". Хотя их кумир еще задолго до того, когда влез в кресло, интенсивно, правда, в меру своего скудного умишка (как и у его почитателей), трудился на московию и его кумира путина. Но фанаты твари хрипатой в "росияны" записывают его противников.
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16.08.2024 06:32 Ответить
Білібірда якась , відчувається вплив психотропних препаратів .
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15.08.2024 10:16 Ответить
Нещодавно наче китайці взяли на себе це. Начебто ненароком це зробили через сильний шторм. Комусь дуже кортить. Аж ратицями стукотить
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15.08.2024 10:17 Ответить
Китайці інший газопровід пошкодили, інтерконектор він до рашки не має відношення.
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15.08.2024 10:19 Ответить
Да, но-нєт! Казало зеленське, ти бачиш, яке воно розумне, аж страшно. За двома зайцями. Він і досі ще не визнав кому більше шкоди робить українцям , чи цапам.
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15.08.2024 10:18 Ответить
Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання єрмака
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15.08.2024 10:19 Ответить
не виключаю що само зелене кодло придумало цю історію на фоні просування на Курщину і через свою дурість і марнославство. Правильно написали - на вагнерівцях обісравс лідор а тут майже не сам пірнав у "крижану воду"
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15.08.2024 10:20 Ответить
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15.08.2024 10:21 Ответить
Всемогутня Україна. Якого х.я тупорилі кацапи напала на таку потужну країну яка по всіх континентах легко здійсює спецопереції? Як не потоки так вагнера в Ємені і Тауреги.
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15.08.2024 10:24 Ответить
ви якось не з тієї сторони дивитесь!
це, не звинувачення зе!гундоса, це возвєлічіваніє зе!шмарклі.
ще зовсім недавно, зе!поц, особисто спланував та організував курськ.
а, тепер, як з'ясувалося, зе!нелох, настільки потужний та переможний, що тримає у страху всю європу, бо може надати наказ залишити їх без газу.
і тільки сша, можуть цьому перешкодити.
та й, сша не можуть, бо зе!пересідент непохитний в своїх рішеннях!
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15.08.2024 10:31 Ответить
Це алаверди Дерьмака Буданзі за екваторіалів.
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15.08.2024 10:36 Ответить
Чергова локшина від шапіто...
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15.08.2024 10:41 Ответить
Вибух на макаронній фабриці .
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15.08.2024 11:41 Ответить
досить розповсюджувати кацапську хєрню
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15.08.2024 10:50 Ответить
Циркова журналістика Волл Стріт Жорнел
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15.08.2024 10:51 Ответить
От чому у всій цій маячні відчувається стиль сценаристів 95-го кварталу? Ні, зрозуміло, завдання їм з боліт дали, але ж "мастєрство" то квартальне!
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15.08.2024 10:53 Ответить
Знову туфта від поважного раніше видання WSJ.Володарь цієї "газетьонкі" некій Мердок-сторонник респів(трамповських).Ненавідящий лібералов і Байдена.Ну і звісно кацапсько-гебешно-мафіозні гроші.
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15.08.2024 10:56 Ответить
мені цікаво, скільки грошей дали журналюгам ? і в якій валюті ?

ніяких доказів, достовірної інфи, без суду і слідства . Просто невідомий офіцер розповів. І про ЦРУ, і за зелемського, і за п'янку...

і організували ось так просто: сиділи 3 хохли, пили горілку і спланували за ніч операцію.

більше схоже на російський анекдот, придуманий росіянами, і підкріплений рублями.
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15.08.2024 10:57 Ответить
Олег Пономарь:
Итак, вчера влиятельная американская газета WSJ выпустила большую статью о том, что Украина стоит за подрывом Северного потока.
Несколько моментов.
Главное: WSJ принадлежит, как и канал FOX, ультра-правому австралийскому миллиардеру Мердоку, который является информационным спонсором Трампа.
Также важен выбор момента - во время успешной Курской операции Украины.
Теперь к самой статье. В статье написано, что операцию разработал и осуществил Залужный, Зеленский знал, но был против. Операция стоила 300 тыс долларов и оплатили ее украинские бизнесмены, а осуществили украинские водолазы.
ОК, это старая история. Разберем.
26 сентября 2022 года трубы "СП" и "СП-2" были повреждены в результате подводных взрывов, зафиксированных в районе датского острова Борнхольм. Дания и Швеция прекратили национальные расследования взрывов. Однако в Германии федеральная полиция и федеральное уголовное ведомство по поручению федеральной прокуратуры продолжают работать над этим делом, которое расценивается как акт диверсии.
Центральное место в расследовании немецких органов занимает парусная яхта "Андромеда", которая в период совершения взрывов была арендована в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Яхта была замечена в районе операции, на ней был поднят украинский флаг (визитка Яроша), на борту находились шесть человек.
Вот Герхард Шиндлер (Gerhard Schindler), который с 2011 по 2016 год руководил германской разведывательной службой BND, указал в беседе с Welt am Sonntag: "Результаты следствия могут вести в сторону украинской группировки. Но это не означает, что Украина была заказчиком. С точки зрения спецслужб, многое говорит, что это могла быть операция россиян под чужим флагом. Они имеют такие возможности". Что касается следов, которые ведут в Украину, то их, по словам Шиндлера, могли оставить преднамеренно.
"Андромеда" слишком мала, чтобы использоваться для такой масштабной диверсии. К тому же, она не оснащена специальным водолазным оборудованием, позволяющим заложить взрывчатку на 80-метровой глубине.
"Для проведения трех взрывов под водой потребовалось бы как минимум от 600 до 900 кг специальной военной взрывчатки. У яхты "Андромеда" нет крана, чтобы безопасно опустить под воду такой объем".
Сомнения в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках" имеются и у польских политиков и спецслужб. Летом 2023 года польские спецслужбы передали BND список людей, которые, по их данным, были связаны с террористической атакой на трубопроводы и, как предполагается, имели контакты с Москвой.
Польские спецслужбы утверждали также, что "украинцы", которые взяли яхту "Андромеда" в аренду, пользуясь поддельными паспортами, на самом деле были гражданами РФ. Они специально оставили ложный след, чтобы дискредитировать Украину, полагают в Польше.

И еще.
Как раз в сентябре 2022 года в Балтийском море проходили учения российского флота. Три российских корабля находились непосредственно на месте взрыва. Немецкий новостной портал T-online отследил спутниковые снимки. Еще там были корабли военного сопровождения и проходили учения водолазов, именно подрывников - это даже опубликовано на сайте министерства обороны России. Есть видео тренировок этих водолазов.
Через несколько дней после подрыва выступил Александр Новак (запредседателя правительства РФ) и сказал, что три трубы разрушены, но одна осталась. И, если Германия сертифицирует оставшуюся трубу из "Северного потока - 2″, то Российская Федерация может поставлять газ".

Думайте.
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15.08.2024 11:07 Ответить
Войсковие и бизнесмены спьяну решили взорвать трубу. Зеленский сапративлялся, но не мог ничего сделать. Похоже не тупую шутку квартала 95.
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15.08.2024 11:52 Ответить
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15.08.2024 12:03 Ответить
Сценарий в.р. мединский.
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15.08.2024 12:22 Ответить
Чес,вава отбеливатель выпил.
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15.08.2024 12:34 Ответить
Якась романтична *****.

Ідея зародилася хз у кого по п'яні, але її сзхвалював президент України, головком та намагалося припинити ЦРУ.

З цього слідує:
- або це повна маячня;
- або у Шапітолії система прийняття рішень, як у заурядному шинку.

Якщо другий варіант, то будемо сподіватися, що Курську операцію планували не по п'яні.
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15.08.2024 13:16 Ответить
Ну раз сами не в состоянии отказаться от газа русни то мы вам поможем. Не впервые вместо вас лямку тянуть
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15.08.2024 13:48 Ответить
Червінський прямо з СІЗО СБУ розробляв операцію?Прям бачу,як в камері одиночці СІЗО СБУ,де утримували Червінського, збираються на нараду Зеленський,Єрмак і Залужний і обговорюють план підриву "Північного потоку" ФСБшна німчура вирішила піднагадити.не просто так ху@ло саме зараз активував своїх німецьких агентів.
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15.08.2024 14:24 Ответить
Ця туфта розрахована на повних дебілів. Немає й жодного сенсу спростовувати цю ахінею, бо куди не кинься, всюди просто лютий треш і стирчать "вуха" мокшандії
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15.08.2024 14:53 Ответить
Хрєн знає шо.То амєрікосікі дали добро на цю дію то тепер, спихають все на генерала та гражданіна нєтряпку...
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15.08.2024 18:03 Ответить
а потом получил леща от своего смотрящего фсбэшника Елдака......
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15.08.2024 18:06 Ответить
В итоге героя дадут или как? Любая инфраструктура эрэфии, танкеры, нефтепровод есть законной военной целью. Почему раша не качает по 4 трубе? Потому что её газ уже никому не нужен. Танкеров много в Новороссийске с русской нефтью пока.
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15.08.2024 18:28 Ответить
Цирк уехал , а клоуны остались. Глубоководные водолазы работаю без декомпрессионной камеры ? Какая глубина залигания газопровода , метров 10 ?
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15.08.2024 20:25 Ответить
проплаченный кацапобред на уровне "одна бабка сказала".
хотя сгодится, как сюжет современного героически-приключенческого фильма в котором несостыкуются основные факты.
очень заметно, что кацапы "мамкиным расследователям" платили не за доказательства, а за выдуманные рассказы неизвестных исполнителей и свидетелей и даже разговорчивых агентов ЦРУ.
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15.08.2024 21:13 Ответить
По чем видно, что брехня ? Трубопроводи не проходят просто по дну, а зарьітьі в грунт метра на 2 для того ,чтоб не повредили их якорями.Просто так обнаружить их ,ети трубьі, без чувствительньіх приборов и точньіх карт крайне сложно.Точньіх карт ник о не публикует, просто публикуют зоньі и районьі где не рекомендуется ставать на якорь. Россия не кинулась тут же ремонтировать и заменять трубопроводьі и возмущалась "только на камерьі",а тем временем снимая видео в Красноярске как Европа уж теперь то точно замерзнет.
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15.08.2024 22:25 Ответить
спєшітє відєть !
на екранах Амєрікі новий кінобоєвік !
в ролі жєнщіни-водолаза нєотразімая Люся Арєстовіч !
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15.08.2024 22:33 Ответить
Хз як насправді було
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15.08.2024 22:55 Ответить
тільки є один момент: якщо Україна підірвала труби, то чому москалі їх ВЖЕ ДВА РОКИ не ремонтують? і не просто не ремонтують, а навіть і не збираються починати, бо ніби-то в тих трубах самі німці вже і незацікавлені!
тому труби підірвали:
1) німаки
2) англосакси
3) москалі
4) інопланетяни з галактики Андромеда
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15.08.2024 23:05 Ответить
Знаю, пам'ятаю. Казали солена морська вода всередині все зкородувала, тому вирізати пошкоджену частину і вирізати цілу не має сенсу. Хоча не розумію насправді що ж там так сильно понищилось, що ремонту не підлягає
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16.08.2024 10:33 Ответить
Деньги за выполненное задание везли в багажнике автомобиля, но передать не успели(((
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16.08.2024 03:01 Ответить
Безвідносно до того хто таки підірвав газогони - Україна зараз повернулася в центр медіа уваги в Америці.
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16.08.2024 03:57 Ответить
західним журнашлюхам теж треба щось їсти от і штампують всяке хайпожерство
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16.08.2024 07:06 Ответить
Шизофренічно-маньякальна маячня! Таке можна вигадати лише на п'яну макітру! Не смішіть ворон!
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16.08.2024 07:11 Ответить
вот для этого и поставлен смотрящим фсбэшник Елдак патрушевим в Омане, что би бенин Нарко Осел не создавал кремлю проблем.....
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16.08.2024 07:31 Ответить
зедиверсанти ***** проникли в усі розвідки світу що б ті забули про російські підводні човни що відлеживулися на газогогонах,кабелях з"являлись на узбережжях Норвегії з десантом! Гордимося ,що з"явився один українець в масці для пірнання і і виконав все за армію московського ***** всія русі НЕВДАХА і хай він залишки свого військового флоту пошле за російським кораблем
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16.08.2024 07:39 Ответить
Дякуємо WSJ що так високо оцінили роботу одого українця в масці для пірнання і що він виконав все за армію московського ***** всія русі НЕВДАХИ і хай ***** залишки свого військового флоту, особливо підводні човни, пошле за російським кораблем ......
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16.08.2024 07:48 Ответить
 
 