Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но затем пытался отменить его после вмешательства ЦРУ, - WSJ
Президент Владимир Зеленский одобрил операцию по подрыву "Северного потока", однако впоследствии пытался отменить ее.
Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
"В мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов собрались, чтобы отметить необычайный успех своей страны в прекращении российского вторжения. Ободренный алкоголем и патриотическим запалом кто-то предложил следующий радикальный шаг: разрушить Северный поток", - пишет издание.
Впоследствии якобы была достигнута договоренность, что бизнесмены профинансируют и помогут реализовать проект, поскольку армия не имела на это средств.
Украинская операция стоила около 300 тысяч долларов, по словам людей, которые в ней участвовали. Речь идет о небольшой арендованной яхте с экипажем из шести человек, в том числе обученных гражданских водолазов. Одной была женщина, чье присутствие помогло создать иллюзию, что они были группой друзей в прогулочном круизе.
"Я всегда смеюсь, когда читаю в СМИ спекуляции о какой-то огромной операции с привлечением спецслужб, подводных лодок, беспилотников и спутников. Все это родилось из ночи сильной пьянки и железной решимости горстки людей, которые имели смелость рисковать своей жизнью ради своей страны", - рассказал один из офицеров, участвовавший в планировании этой операции.
Сначала президент Зеленский одобрил этот план устно, сообщили несколько источников, но позже, когда ЦРУ узнало об этом и обратилось к президенту с просьбой прекратить операцию, он приказал ее остановить.
В то же время, по данным издания, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который якобы наблюдал за проведением операции, решил продвигаться с планом вперед.
Он якобы привлек к координации атаки лучших украинских офицеров специальных операций, которые имеют опыт организации рискованных тайных миссий против России. Одним из них был Роман Червинский.
Залужный сказал Зеленскому, что диверсионная группа после отправки осталась без связи и не может быть отозвана, поскольку любой контакт с ними может скомпрометировать операцию.
Сначала Червинский и диверсионная группа изучали более старый, тщательно продуманный план подрыва трубопровода. Однако эту идею отвергли из-за ее высокой стоимости и сложности. Поэтому они остановились на использовании небольшого парусника и команды из шести человек.
Одним членом экипажа был военный офицер, который участвовал в боевых действиях, был опытным капитаном. Четверо - глубоководные водолазы.
Участники имели только водолазное снаряжение, спутниковую навигацию, портативный гидролокатор и открытые карты морского дна с обозначением положения трубопроводов. Водолазы работали в кромешной темноте ледяной воды с мощной взрывчаткой, известной как НМХ, к ней были подключены детонаторы с таймером.
Из-за плохой погоды экипаж вынужден был остановиться в шведском порту Сандхамн. Один водолаз случайно сбросил взрывное устройство на дно моря. Экипаж обсуждал прекращение операции из-за плохой погоды, однако впоследствии шторм утих.
Издание пообщалось с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками по вопросам обороны и безопасности, которые участвовали или знали об операции. Все они заявили, что трубопроводы были законной целью в оборонительной войне Украины против России.
Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, заявил в переписке изданию, что ему ничего не известно о такой операции, а любые предположения об обратном являются "простой провокацией".
Он добавил, что Вооруженные Силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не принимал в них участия.
Подрыв "Северного потока"
Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.
В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.
В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.
В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".
В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.
Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.
14 августа 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в подрыве "Северного потока".
В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.
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Арестович ?
Хто писав цю .....ню?
подивимось чи шведи клюнуть на цей вкид і почнуть шерстити дно свого порту, щоб знайти цей "вибуховий пристрій".
...Из-за плохой погоды экипаж вынужден был остановиться в шведском порту Сандхамн....
Коли проводилося розслідування та опитувалися свідки на стоянці яхт у шведському місті, деякі свідки згадали ту підозрілу яхту... На ній висів український прапор!
Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=ciLd763pDNk
це, не звинувачення зе!гундоса, це возвєлічіваніє зе!шмарклі.
ще зовсім недавно, зе!поц, особисто спланував та організував курськ.
а, тепер, як з'ясувалося, зе!нелох, настільки потужний та переможний, що тримає у страху всю європу, бо може надати наказ залишити їх без газу.
і тільки сша, можуть цьому перешкодити.
та й, сша не можуть, бо зе!пересідент непохитний в своїх рішеннях!
ніяких доказів, достовірної інфи, без суду і слідства . Просто невідомий офіцер розповів. І про ЦРУ, і за зелемського, і за п'янку...
і організували ось так просто: сиділи 3 хохли, пили горілку і спланували за ніч операцію.
більше схоже на російський анекдот, придуманий росіянами, і підкріплений рублями.
Итак, вчера влиятельная американская газета WSJ выпустила большую статью о том, что Украина стоит за подрывом Северного потока.
Несколько моментов.
Главное: WSJ принадлежит, как и канал FOX, ультра-правому австралийскому миллиардеру Мердоку, который является информационным спонсором Трампа.
Также важен выбор момента - во время успешной Курской операции Украины.
Теперь к самой статье. В статье написано, что операцию разработал и осуществил Залужный, Зеленский знал, но был против. Операция стоила 300 тыс долларов и оплатили ее украинские бизнесмены, а осуществили украинские водолазы.
ОК, это старая история. Разберем.
26 сентября 2022 года трубы "СП" и "СП-2" были повреждены в результате подводных взрывов, зафиксированных в районе датского острова Борнхольм. Дания и Швеция прекратили национальные расследования взрывов. Однако в Германии федеральная полиция и федеральное уголовное ведомство по поручению федеральной прокуратуры продолжают работать над этим делом, которое расценивается как акт диверсии.
Центральное место в расследовании немецких органов занимает парусная яхта "Андромеда", которая в период совершения взрывов была арендована в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Яхта была замечена в районе операции, на ней был поднят украинский флаг (визитка Яроша), на борту находились шесть человек.
Вот Герхард Шиндлер (Gerhard Schindler), который с 2011 по 2016 год руководил германской разведывательной службой BND, указал в беседе с Welt am Sonntag: "Результаты следствия могут вести в сторону украинской группировки. Но это не означает, что Украина была заказчиком. С точки зрения спецслужб, многое говорит, что это могла быть операция россиян под чужим флагом. Они имеют такие возможности". Что касается следов, которые ведут в Украину, то их, по словам Шиндлера, могли оставить преднамеренно.
"Андромеда" слишком мала, чтобы использоваться для такой масштабной диверсии. К тому же, она не оснащена специальным водолазным оборудованием, позволяющим заложить взрывчатку на 80-метровой глубине.
"Для проведения трех взрывов под водой потребовалось бы как минимум от 600 до 900 кг специальной военной взрывчатки. У яхты "Андромеда" нет крана, чтобы безопасно опустить под воду такой объем".
Сомнения в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках" имеются и у польских политиков и спецслужб. Летом 2023 года польские спецслужбы передали BND список людей, которые, по их данным, были связаны с террористической атакой на трубопроводы и, как предполагается, имели контакты с Москвой.
Польские спецслужбы утверждали также, что "украинцы", которые взяли яхту "Андромеда" в аренду, пользуясь поддельными паспортами, на самом деле были гражданами РФ. Они специально оставили ложный след, чтобы дискредитировать Украину, полагают в Польше.
И еще.
Как раз в сентябре 2022 года в Балтийском море проходили учения российского флота. Три российских корабля находились непосредственно на месте взрыва. Немецкий новостной портал T-online отследил спутниковые снимки. Еще там были корабли военного сопровождения и проходили учения водолазов, именно подрывников - это даже опубликовано на сайте министерства обороны России. Есть видео тренировок этих водолазов.
Через несколько дней после подрыва выступил Александр Новак (запредседателя правительства РФ) и сказал, что три трубы разрушены, но одна осталась. И, если Германия сертифицирует оставшуюся трубу из "Северного потока - 2″, то Российская Федерация может поставлять газ".
Думайте.
Ідея зародилася хз у кого по п'яні, але її сзхвалював президент України, головком та намагалося припинити ЦРУ.
З цього слідує:
- або це повна маячня;
- або у Шапітолії система прийняття рішень, як у заурядному шинку.
Якщо другий варіант, то будемо сподіватися, що Курську операцію планували не по п'яні.
хотя сгодится, как сюжет современного героически-приключенческого фильма в котором несостыкуются основные факты.
очень заметно, что кацапы "мамкиным расследователям" платили не за доказательства, а за выдуманные рассказы неизвестных исполнителей и свидетелей и даже разговорчивых агентов ЦРУ.
на екранах Амєрікі новий кінобоєвік !
в ролі жєнщіни-водолаза нєотразімая Люся Арєстовіч !
тому труби підірвали:
1) німаки
2) англосакси
3) москалі
4) інопланетяни з галактики Андромеда