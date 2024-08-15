Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но затем пытался отменить его после вмешательства ЦРУ, - WSJ

Президент Владимир Зеленский одобрил операцию по подрыву "Северного потока", однако впоследствии пытался отменить ее.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

"В мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов собрались, чтобы отметить необычайный успех своей страны в прекращении российского вторжения. Ободренный алкоголем и патриотическим запалом кто-то предложил следующий радикальный шаг: разрушить Северный поток", - пишет издание.

Впоследствии якобы была достигнута договоренность, что бизнесмены профинансируют и помогут реализовать проект, поскольку армия не имела на это средств.

Украинская операция стоила около 300 тысяч долларов, по словам людей, которые в ней участвовали. Речь идет о небольшой арендованной яхте с экипажем из шести человек, в том числе обученных гражданских водолазов. Одной была женщина, чье присутствие помогло создать иллюзию, что они были группой друзей в прогулочном круизе.

"Я всегда смеюсь, когда читаю в СМИ спекуляции о какой-то огромной операции с привлечением спецслужб, подводных лодок, беспилотников и спутников. Все это родилось из ночи сильной пьянки и железной решимости горстки людей, которые имели смелость рисковать своей жизнью ради своей страны", - рассказал один из офицеров, участвовавший в планировании этой операции.

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Сначала президент Зеленский одобрил этот план устно, сообщили несколько источников, но позже, когда ЦРУ узнало об этом и обратилось к президенту с просьбой прекратить операцию, он приказал ее остановить.

В то же время, по данным издания, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который якобы наблюдал за проведением операции, решил продвигаться с планом вперед.

Он якобы привлек к координации атаки лучших украинских офицеров специальных операций, которые имеют опыт организации рискованных тайных миссий против России. Одним из них был Роман Червинский.

Залужный сказал Зеленскому, что диверсионная группа после отправки осталась без связи и не может быть отозвана, поскольку любой контакт с ними может скомпрометировать операцию.

Сначала Червинский и диверсионная группа изучали более старый, тщательно продуманный план подрыва трубопровода. Однако эту идею отвергли из-за ее высокой стоимости и сложности. Поэтому они остановились на использовании небольшого парусника и команды из шести человек.

Одним членом экипажа был военный офицер, который участвовал в боевых действиях, был опытным капитаном. Четверо - глубоководные водолазы.

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Участники имели только водолазное снаряжение, спутниковую навигацию, портативный гидролокатор и открытые карты морского дна с обозначением положения трубопроводов. Водолазы работали в кромешной темноте ледяной воды с мощной взрывчаткой, известной как НМХ, к ней были подключены детонаторы с таймером.

Из-за плохой погоды экипаж вынужден был остановиться в шведском порту Сандхамн. Один водолаз случайно сбросил взрывное устройство на дно моря. Экипаж обсуждал прекращение операции из-за плохой погоды, однако впоследствии шторм утих.

Издание пообщалось с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками по вопросам обороны и безопасности, которые участвовали или знали об операции. Все они заявили, что трубопроводы были законной целью в оборонительной войне Украины против России.

Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, заявил в переписке изданию, что ему ничего не известно о такой операции, а любые предположения об обратном являются "простой провокацией".

Он добавил, что Вооруженные Силы Украины не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не принимал в них участия.

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Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

14 августа 2024 года СМИ сообщили, что Германия выдала ордер на арест украинца, которого подозревают в подрыве "Северного потока".

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.

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