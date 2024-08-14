Кто бы ни стоял за подрывом "Северного потока", это не повредит отношениям между Германией и Украиной, - правительство ФРГ
Результаты расследования подрыва газопровода "Северный поток" не нанесет вреда немецко-украинским отношениям.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил заместитель спикера федерального правительства Вольфганг Бюхнер.
"Расследование ведется в соответствии с законом... Но абсолютно безотносительно к тому, какими будут результаты этого расследования, это не меняет ничего в том факте, что Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины", - сказал он.
По словам Бюхнера, расследование (в котором, по данным СМИ, фигурируют граждане Украины) никоим образом не отягощает отношения между Берлином и Киевом.
"Это никоим образом не связано друг с другом... Речь идет о юридической проработке уголовного поступка... Безотносительно к результатам процесса мы (Германия) будем продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе против незаконной захватнической войны России столько, сколько будет необходимо, как неоднократно говорил канцлер", - добавил заместитель спикера.
В то же время, сказал Бюхнер, расследование подрыва на газопроводе Nord Stream является для федерального правительства "самым высоким приоритетом", и подтвердил, что расследование этого инцидента с начала октября 2022 года ведет федеральная генпрокуратура, к нему причастны также уголовная полиция и федеральная полиция.
Подрыв "Северного потока"
Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.
В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.
В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.
В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".
В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.
Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.
В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.
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якщо буданга як чорт з табакерки не вистрибне в непотрібний час
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це ж, зовсім інша справа.
що, у вас ще є, кацапське, що заважає?
Ви все ж таки розберіться там у себе, бо вже встигли звинуватити українців.
Разве кому то можно
***,нет, бомбить Россию - матушку?
Только Украине.
Представьте, немецкая оппозиция раскопала что это совершила Америка. Правильные пацаны на бабки попали. Неудобно. А нам можно.
Кто еще может испытать на кацапском ПВО новый французский беспилотник?
То то же.
ні щоб написати, скільки ми асфальту поклали, перевернули і знов поклали
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