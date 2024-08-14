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Кто бы ни стоял за подрывом "Северного потока", это не повредит отношениям между Германией и Украиной, - правительство ФРГ

потік,північний

Результаты расследования подрыва газопровода "Северный поток" не нанесет вреда немецко-украинским отношениям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил заместитель спикера федерального правительства Вольфганг Бюхнер.

"Расследование ведется в соответствии с законом... Но абсолютно безотносительно к тому, какими будут результаты этого расследования, это не меняет ничего в том факте, что Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины", - сказал он.

По словам Бюхнера, расследование (в котором, по данным СМИ, фигурируют граждане Украины) никоим образом не отягощает отношения между Берлином и Киевом.

"Это никоим образом не связано друг с другом... Речь идет о юридической проработке уголовного поступка... Безотносительно к результатам процесса мы (Германия) будем продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе против незаконной захватнической войны России столько, сколько будет необходимо, как неоднократно говорил канцлер", - добавил заместитель спикера.

В то же время, сказал Бюхнер, расследование подрыва на газопроводе Nord Stream является для федерального правительства "самым высоким приоритетом", и подтвердил, что расследование этого инцидента с начала октября 2022 года ведет федеральная генпрокуратура, к нему причастны также уголовная полиция и федеральная полиция.

Читайте также: Подозреваемый в подрыве "Северного потока" выехал в Украину, - прокуратура Польши

Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.

Читайте также: Россия получила данные о субмаринах НАТО в Балтийском море, когда строила "Северный поток-2", - DW

Автор: 

Германия (6931) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+4
Зараз сховища повні, а ціна на газ знизилася до рівня 2021 року - дешевше, ніж ***** за контрактами пропонував. Ось вам і підрив.
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14.08.2024 14:18
+3
Схоже, німці, які намагалися 2 рази віддухапелити кацапів, нарешті починають розуміти хто їм в цьому зможе допомогти
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14.08.2024 14:18
+3
ясно що не зашкодить !!! так звані "сп1 і сп2" підірвали кацапи )(уйло з фсб/гур !!!
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14.08.2024 14:18
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Схоже, німці, які намагалися 2 рази віддухапелити кацапів, нарешті починають розуміти хто їм в цьому зможе допомогти
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14.08.2024 14:18 Ответить
а ніхто й не стояв !
якщо буданга як чорт з табакерки не вистрибне в непотрібний час

.
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14.08.2024 14:18 Ответить
ясно що не зашкодить !!! так звані "сп1 і сп2" підірвали кацапи )(уйло з фсб/гур !!!
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14.08.2024 14:18 Ответить
Зараз сховища повні, а ціна на газ знизилася до рівня 2021 року - дешевше, ніж ***** за контрактами пропонував. Ось вам і підрив.
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14.08.2024 14:18 Ответить
то, так би, відразу і сказали б.
це ж, зовсім інша справа.
що, у вас ще є, кацапське, що заважає?
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14.08.2024 14:25 Ответить
це ж русня зробила - а звалює як завжди на інших ))
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14.08.2024 14:28 Ответить
"та знайшлася ложечка, але осад залишився..." (с)
Ви все ж таки розберіться там у себе, бо вже встигли звинуватити українців.
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14.08.2024 14:31 Ответить
тут и последнему ******* ясно что за этим стоит *****!
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14.08.2024 14:32 Ответить
С чего вообще Украину начали преплетать к етому подрыву трубопроводов? У вас доказательства есть хоть какие? Главное когда армия рашистов захватывала крым и дамбас Запад в упор не видел росийских войск несмотря на железные доказательства. Все расказывала о каких то зеленых челавечках и апалченцах. Как и не видела кто сбивал Боинг хотя здесь тоже доказательств выше крыши что ето сделала рашка. зато Украину обвиняют во всех грехах без единого доказательства. И я даже догадываюсь что без вбросов разийских агентов ниводном случае не обходится.
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14.08.2024 14:43 Ответить
Хорошо. Кто же ещё, сегодня, в мире может взять на себя ответственность?
Разве кому то можно *** ,нет, бомбить Россию - матушку?
Только Украине.
Представьте, немецкая оппозиция раскопала что это совершила Америка. Правильные пацаны на бабки попали. Неудобно. А нам можно.
Кто еще может испытать на кацапском ПВО новый французский беспилотник?
То то же.
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14.08.2024 14:52 Ответить
як підірвав, так відразу й українець

ні щоб написати, скільки ми асфальту поклали, перевернули і знов поклали
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14.08.2024 15:56 Ответить
Німецька газета Zeit пише, що "Північні потоки" підівала група з 6 осіб - підводників-дайверів Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших членів екіпажу яхти "Андромеда".
Підрив здіснено на глибині 80 метрів вибухівкою октоген.
В матеріалі зазначається, що слідство у даній справі зацікавилось київською школою підводного плавання "Scuba Family". Тож, німецький генпрокурор видав ордери на затримання на трьох українців: операторів дайвшколи Євгена Ю., на його дружину Світлану, а також на інструктора з підводного плавання Володимира С.
Як стверджує The Washington Post, центральну роль в атаці на газопроводи системи "Північний потік" відіграв полковник, колишній командир однієї із частин ССО ЗСУ Роман Червінський.
За інформацією нідерландської розвідки, диверсією на "Північних потоках" керував тодішній Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
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14.08.2024 16:52 Ответить
 
 