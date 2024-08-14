Кто бы ни стоял за подрывом "Северного потока", это не повредит отношениям между Германией и Украиной, - правительство ФРГ

Результаты расследования подрыва газопровода "Северный поток" не нанесет вреда немецко-украинским отношениям.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил заместитель спикера федерального правительства Вольфганг Бюхнер.

"Расследование ведется в соответствии с законом... Но абсолютно безотносительно к тому, какими будут результаты этого расследования, это не меняет ничего в том факте, что Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины", - сказал он.

По словам Бюхнера, расследование (в котором, по данным СМИ, фигурируют граждане Украины) никоим образом не отягощает отношения между Берлином и Киевом.

"Это никоим образом не связано друг с другом... Речь идет о юридической проработке уголовного поступка... Безотносительно к результатам процесса мы (Германия) будем продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе против незаконной захватнической войны России столько, сколько будет необходимо, как неоднократно говорил канцлер", - добавил заместитель спикера.

В то же время, сказал Бюхнер, расследование подрыва на газопроводе Nord Stream является для федерального правительства "самым высоким приоритетом", и подтвердил, что расследование этого инцидента с начала октября 2022 года ведет федеральная генпрокуратура, к нему причастны также уголовная полиция и федеральная полиция.

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Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.

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