Подозреваемый в подрыве "Северного потока" выехал в Украину, - прокуратура Польши
Украинский драйвер Владимир, которого Германия подозревает в причастности к подрыву газопровода "Северный поток", выехал из Польши в Украину в начале июля.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Onet, об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк.
Прокуратура Польши подтвердила, что получила от Германии европейский ордер на арест по этому делу. Однако подозреваемого Владимира не удалось найти по месту его предполагаемого проживания.
"В начале июля мужчина пересек польско-украинскую границу", - сказала Адамяк.
Пресс-секретарь прокуратуры сказала, что Германия выдала только ордер на арест дайвера, однако его не было в базе разыскиваемых лиц, которой пользуется Пограничная служба, немецкая сторона не вносила туда его данные. Поэтому польские пограничники его не задержали.
Подрыв "Северного потока"
Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.
В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.
В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.
В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".
В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.
Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.
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дякуємо, браття поляки !
прикрили партизана від гестапо
Путін https://biz.censor.net/n3373766 на "Північних потоках" США, Україну та Польщу,
Це точно був драйвер від Майкрософт))))
Вчить вже мову! Хоча б будь-яку!
Підрив здіснено на глибині 80 метрів вибухівкою октоген.
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