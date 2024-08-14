РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5543 посетителя онлайн
Новости
7 012 15

Подозреваемый в подрыве "Северного потока" выехал в Украину, - прокуратура Польши

Підозрюваний у підриві Північного потоку виїхавдо України

Украинский драйвер Владимир, которого Германия подозревает в причастности к подрыву газопровода "Северный поток", выехал из Польши в Украину в начале июля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на польское издание Onet, об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк.

Прокуратура Польши подтвердила, что получила от Германии европейский ордер на арест по этому делу. Однако подозреваемого Владимира не удалось найти по месту его предполагаемого проживания.

"В начале июля мужчина пересек польско-украинскую границу", - сказала Адамяк.

Пресс-секретарь прокуратуры сказала, что Германия выдала только ордер на арест дайвера, однако его не было в базе разыскиваемых лиц, которой пользуется Пограничная служба, немецкая сторона не вносила туда его данные. Поэтому польские пограничники его не задержали.

Читайте также: Россия получила данные о субмаринах НАТО в Балтийском море, когда строила "Северный поток-2", - DW

Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

Читайте также: Взрывы на "Северных потоках": Россия потребовала от Запада "соблюдения международных обязательств"

Автор: 

Польша (8405) Северный поток (1449)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Тобто, два роки (після підриву) він спокійно перебував у Європі, а тут взяв та й "перетнув польсько-український кордон". Ну що ж, це дуже логічно, авжеж
показать весь комментарий
14.08.2024 13:45
+10
Український драйвер Володимир
Це точно був драйвер від Майкрософт))))
показать весь комментарий
14.08.2024 13:37
+7
Могли б сказати - виіхав до Німеччини - чи хер зна куди - хаи би пошукали
показать весь комментарий
14.08.2024 13:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От "чортова невістка" Втекла в Україну ще в липні Тільки плахта на кілочку висіть залишилася!
показать весь комментарий
14.08.2024 13:29 Ответить
Ось так. Всі кінці вжопу.
показать весь комментарий
14.08.2024 13:32 Ответить
ще б пак ! ордер німці видали полякам кілька місяців тому, а поляки дали час "Володіміру" закрити бізнес в Польщі, виїхати в Україну та надійно тут заховатись.
дякуємо, браття поляки !
прикрили партизана від гестапо

Путін https://biz.censor.net/n3373766 на "Північних потоках" США, Україну та Польщу,
показать весь комментарий
14.08.2024 13:51 Ответить
Могли б сказати - виіхав до Німеччини - чи хер зна куди - хаи би пошукали
показать весь комментарий
14.08.2024 13:31 Ответить
Ще Україну виплачувати примусять.😂
показать весь комментарий
14.08.2024 13:35 Ответить
Український драйвер Володимир
Це точно був драйвер від Майкрософт))))
показать весь комментарий
14.08.2024 13:37 Ответить
У хлопця був неабиякий драйв. От його й назвали "драйвером".
показать весь комментарий
14.08.2024 13:52 Ответить
Спочатку тре довести, що саме той "Володимир" підірвав ПП; потім, що він належить до держспецслужб країни Україна.
показать весь комментарий
14.08.2024 14:02 Ответить
Тобто, два роки (після підриву) він спокійно перебував у Європі, а тут взяв та й "перетнув польсько-український кордон". Ну що ж, це дуже логічно, авжеж
показать весь комментарий
14.08.2024 13:45 Ответить
зателефонували з польської прокуратури: "Пора, Володимир!"
показать весь комментарий
14.08.2024 13:52 Ответить
Зірку Героя України чувакові дати!!!
показать весь комментарий
14.08.2024 13:46 Ответить
Егей, журналюги мамціни: драйвер - то водій з англійської. А пірнальник чи то аквалангіст - то дайвер!
Вчить вже мову! Хоча б будь-яку!
показать весь комментарий
14.08.2024 14:14 Ответить
Потужний хід.
показать весь комментарий
14.08.2024 14:24 Ответить
Польша и Германия в упор не увидели росийских ракет которые прилетели на ихнюю территорию. Зато по гидрокостюму определила что ето якобы украинец подорвал газопроводы. Предвзятость к украинцам налицо.
показать весь комментарий
14.08.2024 15:03 Ответить
Німецька газета Zeit https://www.zeit.de/politik/deutschland/2024-07/nordstream-anschlag-ermittlungen-festnahme пише , що "Північні потоки" підівала група з 6 осіб - підводників-дайверів Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших членів екіпажу яхти "Андромеда".
Підрив здіснено на глибині 80 метрів вибухівкою октоген.
В матеріалі зазначається, що слідство у даній справі зацікавилось київською школою підводного плавання "Scuba Family". Тож, німецький генпрокурор видав ордери на затримання на трьох українців: операторів дайвшколи Євгена Ю., на його дружину Світлану, а також на інструктора з підводного плавання Володимира С.
Як стверджує The Washington Post, центральну роль в атаці на газопроводи системи "Північний потік", ніби-то, відіграв полковник, колишній командир однієї із частин ССО ЗСУ Роман Червінський.
За інформацією нідерландської розвідки, диверсією на "Північних потоках", начебто, керував тодішній Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
показать весь комментарий
14.08.2024 16:59 Ответить
 
 