Германия выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока", - СМИ

Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест по делу о подрыве газопроводов "Северных потоков" - подозревают украинца Владимира З., которого сейчас разыскивают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании немецких изданий ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit.

Кого подозревают?

Кроме того, по делу подозрения получили еще двое граждан Украины, которые, как утверждает следствие, участвовали в подрывах, вероятно, как водолазы - прикрепляли взрывчатку к газопроводам.

Все трое путешествовали по Балтийскому морю на немецкой парусной яхте "Андромеда" в сентябре 2022 года.

По данным журналистов, подозреваемый Владимир З., инструктор по дайвингу, проживал в городке Прушкув к западу от Варшавы, однако в последнее время украинец якобы скрывается. Неизвестно, вернулся ли он в Украину.

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Указано, что немецкая прокуратура обращалась к польским властям с европейским ордером на арест, надеясь, что подозреваемого удастся арестовать.

Что известно о подозреваемом украинце?

Владимир З., по данным следствия, был одним из пассажиров белого Citroën, который был зафиксирован возле Рюгена в ночь на 8 сентября 2022 года. Автомобиль, как полагают, вез экипаж на яхту "Андромеда", которая транспортировала дайверов к местам подрыва.

Владимира З. опознали по фотографиям и показаниям свидетелей, и этих доказательств было достаточно для выдачи ордера на арест.

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Другие подозреваемые по делу о подрыве газопроводов

Очевидцы рассказывали, что двое мужчин и женщина отправились из Ростока на "Андромеде" в начале сентября 2022 года. Яхта останавливалась на Рюгене, датском острове Кристиансо, в Сандгамне в Швеции и в Колобжеге в Польше, прежде чем наконец вернуться в Росток. Один из моряков утверждает, что слышал как экипаж разговаривает на украинском.

Информация о других подозреваемых основывается, среди прочего, на данных иностранной разведки.

В расследование немецких журналистов говорится, что двое подозреваемых украинцев, кроме Владимира З., якобы работали инструкторами по дайвингу в прошлом. Это супружеская пара. Журналисты считают, что это Евгений и Светлана У. Они активны в соцсетях, делятся информацией о помощи украинской армии, помощи украинцев в Германии, собирали деньги на приборы ночного видения для военных.

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В соответствии с общими правилами Европейского ордера на арест, которые Германия и Польша считают обязательными, ареста можно было бы ожидать в течение 60 дней без дополнительного рассмотрения со стороны Польши. Сейчас этот срок истек.

Немецкие журналисты связались с подозреваемым Владимиром З., который в телефонном разговоре сообщил, что впервые слышит о подозрении и отрицает причастность к атаке на "Северный поток".

Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

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Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.