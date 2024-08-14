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Новости
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Германия выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока", - СМИ

Німеччина видала ордер на арешт українця за підрив Північного потоку

Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест по делу о подрыве газопроводов "Северных потоков" - подозревают украинца Владимира З., которого сейчас разыскивают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании немецких изданий ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit.

Кого подозревают?

Кроме того, по делу подозрения получили еще двое граждан Украины, которые, как утверждает следствие, участвовали в подрывах, вероятно, как водолазы - прикрепляли взрывчатку к газопроводам.

Все трое путешествовали по Балтийскому морю на немецкой парусной яхте "Андромеда" в сентябре 2022 года.

По данным журналистов, подозреваемый Владимир З., инструктор по дайвингу, проживал в городке Прушкув к западу от Варшавы, однако в последнее время украинец якобы скрывается. Неизвестно, вернулся ли он в Украину.

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Указано, что немецкая прокуратура обращалась к польским властям с европейским ордером на арест, надеясь, что подозреваемого удастся арестовать.

Что известно о подозреваемом украинце?

Владимир З., по данным следствия, был одним из пассажиров белого Citroën, который был зафиксирован возле Рюгена в ночь на 8 сентября 2022 года. Автомобиль, как полагают, вез экипаж на яхту "Андромеда", которая транспортировала дайверов к местам подрыва.

Владимира З. опознали по фотографиям и показаниям свидетелей, и этих доказательств было достаточно для выдачи ордера на арест.

Володимир З.

Читайте также: Взрывы на Северных потоках: за несколько дней до того там были военные корабли РФ, - T-online

Другие подозреваемые по делу о подрыве газопроводов

Очевидцы рассказывали, что двое мужчин и женщина отправились из Ростока на "Андромеде" в начале сентября 2022 года. Яхта останавливалась на Рюгене, датском острове Кристиансо, в Сандгамне в Швеции и в Колобжеге в Польше, прежде чем наконец вернуться в Росток. Один из моряков утверждает, что слышал как экипаж разговаривает на украинском.

Информация о других подозреваемых основывается, среди прочего, на данных иностранной разведки.

В расследование немецких журналистов говорится, что двое подозреваемых украинцев, кроме Владимира З., якобы работали инструкторами по дайвингу в прошлом. Это супружеская пара. Журналисты считают, что это Евгений и Светлана У. Они активны в соцсетях, делятся информацией о помощи украинской армии, помощи украинцев в Германии, собирали деньги на приборы ночного видения для военных.

Также читайте: Европейские страны подписали соглашение о совместной защите Северного моря от влияния РФ, - Politico

В соответствии с общими правилами Европейского ордера на арест, которые Германия и Польша считают обязательными, ареста можно было бы ожидать в течение 60 дней без дополнительного рассмотрения со стороны Польши. Сейчас этот срок истек.

Немецкие журналисты связались с подозреваемым Владимиром З., который в телефонном разговоре сообщил, что впервые слышит о подозрении и отрицает причастность к атаке на "Северный поток".

Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток" могли взорвать "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину, - Писториус

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

Автор: 

арест (10454) Германия (6931) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+25
Героям Слава!!!!
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14.08.2024 10:38
+25
"Один з моряків стверджує, що чув як екіпаж розмовляє українською"
Цікаво, цей моряк розрізняє кацапську / українську / польську мови?
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14.08.2024 10:50
+19
1. Якщо підірвали - молодці.
АЛЕ!
- могли підірвати, бо були рашкованськими найманцями, бо раша знала, що "патоку" вже й так буде кирдик, а тому хотіла звалити все на українців.
- або німецька прокуратура крутить хвостом рін зна чого, якісь лядські ігри. Чи не рашкованські грошики так завоняли?
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14.08.2024 10:39
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Правила форума Совет форумчан
Героям Слава!!!!
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14.08.2024 10:38 Ответить
Касапи, які проживали тут з 1991р. Або отримали паспорти по корочкам з захоплених центрів у Кримській обл. чи в Донецькій і Луганській!
Не українці!!
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14.08.2024 10:38 Ответить
треба знати --де проходять ці труби,на який глубині,провести тону вибухівки через кілька країн і тд.і тп, казки німецької баби сари
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14.08.2024 12:51 Ответить
1. Якщо підірвали - молодці.
АЛЕ!
- могли підірвати, бо були рашкованськими найманцями, бо раша знала, що "патоку" вже й так буде кирдик, а тому хотіла звалити все на українців.
- або німецька прокуратура крутить хвостом рін зна чого, якісь лядські ігри. Чи не рашкованські грошики так завоняли?
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14.08.2024 10:39 Ответить
Там фіксували російські і китайські судна. Китайці вже зізналися, а москалі все звертають на українців. Хтось підривав би потік, якби раша не напала на Україну? Ні, ніхто. То чому в війні винна Україна?
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14.08.2024 10:45 Ответить
1. Скільки потрібно вибухівки та якого об'єму, щоб підірвати газопроводні труби???
2. Капітан чув Українську мову, а він бачив з чим пірнав цей підозрюваний???
3. Два чоловіки і жінка самі, без технічної допомоги підірвали стратегічну трубу???
4. Вибух стався одразу ж після їхнього занурення чи через деякий час, чм було задіяно часовий механізм???
ну і т.д.
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14.08.2024 10:46 Ответить
4. Вибух стався одразу ж після їхнього занурення чи через деякий час, чм було задіяно часовий механізм??? ну і т.д... - Улыбнуло. Да после выбуху те водолазы всплыли бы пузом вверх, як плотвичка вiд дiй браконьерiв на рiчцi.
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14.08.2024 11:15 Ответить
А не пробували перевірити цього капітана чи розрізняє він російську, українську, болгарську чи там сербську на слух між собою?
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14.08.2024 11:42 Ответить
скинемось на хорошого адвоката....з врученням Героя України
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14.08.2024 10:48 Ответить
Скидайся. Україна ніяким боком до північних потоків. Потоки підірвав ваш, російський Газпром. Що б не платити мільярдні штрафи за непоставку газу.
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14.08.2024 10:55 Ответить
"Один з моряків стверджує, що чув як екіпаж розмовляє українською"
Цікаво, цей моряк розрізняє кацапську / українську / польську мови?
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14.08.2024 10:50 Ответить
Моряк - дойче швайн. Куплений ФСБ.
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14.08.2024 10:54 Ответить
Нагадаю що вже багато разів ми бачили заяви від рашистів про те що то в одному місці, то іншому "воюють поляки" у той час коли нам було точно відомо що це були саме наші хлопці. Останнє подібне йшлося про події на Курщині. Тож чи здатні були "свідки" відрізнити невідому їм українську мову від якоїсь іншої окрім тієї що дійсно відома цим "свідкам" велике питання?!
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14.08.2024 10:56 Ответить
багато разів стикався з іноземцями, яка вважали що я розмовляю "словацькою"
було кілька випадків в різних країнах, за нами ходили поляки, намагалися прислухатися про що ми говоримо - їм здалося, що ми розмовляємо "польською"
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14.08.2024 10:57 Ответить
Польську ні з чим не сплутаєш.
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14.08.2024 12:35 Ответить
Та ну, всі баби, що евакуювалися із курської області розказують про ЗСУ, що " все раграварівают на польском.."
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14.08.2024 12:40 Ответить
типу, через велику кулькість шиплячих звуків?
я вам таке скажу - коли їдеш з Україні в Польщу і радіо ледь чути працює - іноді здається, що в Польщі всі розмовляють українською - настільки схоже!
Потім вьїзжаєшь на территорію Німеччини - і таке враження, що німці розмовляють теж польською, бо також багато шиплячих звуків...

Ну і було якось, їду Італією, радіо ледь працює, якась жінка щось розповідає, я вам даю зуб на відсічь почув українську мову... зробив гучніше - італійська
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14.08.2024 13:32 Ответить
Це з серії "авіадиспетчера Карлоса", кацапи методи не змінюють.
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14.08.2024 11:10 Ответить
Ага, теж насмішило
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14.08.2024 11:22 Ответить
Тобто ніхто ні у чому не впевнений, є підозрювані, але й їх провина ніким не доведена. Німці мабуть сподіваються отримати якісь докази після арешту підозрюваних але це дивно, бо зазвичай все відбувається навпаки, тим більше через такий великий термін котрого точно повинно було вистачити для розслідування. А огляду на позицію Данії та Швеції дії німців виглядають якось незрозуміло!!! Це більше схоже на піар якихось політичних діячів що бажають на цьому отримати політичні девіденти та хайп!!!
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14.08.2024 10:51 Ответить
кацапи підірвали газопровід. 100%
перевели усе на українців. типова робота сзр-фсб
кацапсячі розвідпозиції у Бундесі на високому рівні
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14.08.2024 10:56 Ответить
Скоріше, в самій конструкції при будівництві для чогось закладалась вибухівка з можливістю дистанційного підриву.
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14.08.2024 11:06 Ответить
варіант реальний
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14.08.2024 11:09 Ответить
Можливо! Ще в сталінські часи (після війни) при будівництві дамб та інших стратегічних споруд в глибині закладалася вибухівка (Такий заряд минулого року виявили в дамбі десь на Харківщині - коли вибили кацапів Вони її пошкодили а наші ремонтувать взялися Так цілу вантажівку вибухівки виявили)
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14.08.2024 11:13 Ответить
Вот сказочник... Эта дамба в Больших Проходах. Километров 10 от границьі. Взрьівчатку заложили кацапьі во время окупации. Взорвать не успели. Драпали так, что у моих родственников во дворе, оставили хавку на плите и трусьі с носками рядом на веревке. И гранату на память в шкафу...
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14.08.2024 11:54 Ответить
"Цензор" писав саме те що і я Претензії - до "Цензора"! А тепер питання: А навіщо їм закладать вибухівку - якщо вони окупували територію і не очікували що їх виб"ють? Сам же пишеш - що тікали в паніці! "Логіку" включи!
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14.08.2024 12:03 Ответить
А кто тебе сказал что не ожидали? Про эту дамбу я знаю от местньіх, а не из прессьі.
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14.08.2024 12:13 Ответить
Ну - ти ж пишеш - що "Драпали так, что у моих родственников во дворе, оставили хавку на плите и трусьі с носками рядом на веревке". Значить контудару не очікували Тоді навіщо мінували? Логіка де? І взагалі - всі претензії до "Цензора" Це він написав що там була закладена вибухівка вже давно!
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14.08.2024 12:18 Ответить
Тьі меня утомил... Окупировали и сразу накопали окопьі и заминировали дамбу. На случай нашего наступления. В доме родственников (вернее на даче. Они там не живут) вьігребли все из подвала, настелили линолеум, поставили в углу икону с ломпадкой. И жили в подвале. Почему в подвале, если оккупировали и бьіли увереньі, что их никто вьібивать не будет? А потому что не бьіли увереньі. Они по улице боялись ходить. Проломили проходьі в заборах между домами и ходили по ним. В огородах накопали окопьі со стороньі Липц. А драпали, потому что не ожидали, что до них так бьістро дойдут. Не успели приготовиться. Кстати, и на Цензоре иногда такую фигню печатают, даже стьідно читать. А чтобьі дальше не спорить, дай ссьілку на статью, которую тьі читал (для ознакомления) Может Цензор эту байку про другую дамбу написал. Я фотки гляну. В Проходах местньіх видели как
экскаватор в дамбе яму рьіл. Они же и сказали ВСУ про взрьівчатку.
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14.08.2024 12:41 Ответить
"Втомлений"! Я тобі давав якісь гарантії?! Я просто висловив інформацію якою володію - бо чув про таке у молодості на курсах підвищення кваліфікації від офіцера-сапера Ти ж бачиш - я написав "можливо"?
В цьому конкретному випадку я послався на джерело інформації Шукать я тобі нічого не буду І не тому що хочу "відпетлять" Просто не пам"ятаю - коли саме про це писав "Цензор" А риться в його архіві - "овчинка вичинки не варта" Що часом пишуть на "Цензорі" - мені прекрасно відомо Сам не раз їх за "ляпсуси" критикував Однак ця інформація (навіть можливо хибна) співпала з базовою інформацією якою я володію вже три десятки років А може дійсно ми з тобою говоримо про різні об"єкти Так що "не вискакуй із штанів" - ніякої "єресі" в моїх словах немає
(До речі - я згадав Там було фото Розкопана дамба (поперечний розріз) Дамба зверху заросла кущами та вкрита багатолітнім спресованим дерном І у "розрізі" -штабель ящиків Вони торцями стирчали з розрізу Я звернув увагу - вони були старі й потемнілі від часу І що саме головне - "врослі" в грунт дамби Спресовані з землею ) ТОбто про "свіжість" закладки мову вести не можна
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14.08.2024 13:22 Ответить
Не та дамба... В Проходах по дамбе дорога асфальтовая идёт.
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14.08.2024 13:47 Ответить
Ну от бачиш! А ми з тобою трохи не полаялися!
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14.08.2024 13:53 Ответить
Ну да. . Нашёл в архивах статью про Проходьі. Тьі там, в комментах, сомневаешься, что взрьівчатку заложили кацапьі, а не кто-то до них. Так вот. Это они заложили. Заехали экскаватором вдоль кромки водьі, вьірьіли яму сбоку, вглубь тела дамбьі, и заминировали. В той статье фотки неудачньіе. Не видно всей картиньі, нет фотки противотанковьіх мин, которьіе оттуда вьінимали (там не только взрьівчатку бьіла) . Так у них корпуса блестели как будто их только со склада взяли.
Спс за общение. Можно не отвечать. 🙂
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14.08.2024 14:24 Ответить
Маячня повна . Навіть ***** заявив що провернути таку диверсію , та ще й так професійно і непомітно для численних служб моніторингу акваторії Балтійського моря , можуть лише суперпрофі , яких на всій планеті може кілька десятків набереться . А тут - якісь дайвери . пц
А Європа повинна не шукати їх щоб заарештувати , а шукати щоб вручити нагороди . Бо завдяки тим хто підірвав потоки Європа зуміла зіскочити з кацапської газової голки .
Якби не ті підривники то так би й досі сиділи б на ній - соплі жували . І невідомо ще чим це сидіння закінчилося б .
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14.08.2024 10:58 Ответить
То вони рибу глушили - ухи захотілося
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14.08.2024 10:59 Ответить
Що це за водолази, які працюють на глибині більше 100 м?
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14.08.2024 11:03 Ответить
З зябрами!
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14.08.2024 11:07 Ответить
На яхті. Замість спеціалізованого DSV з необхідним обладнанням та камерами декомпресії.
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14.08.2024 11:45 Ответить
А Володимир З і каже журналістам: "Не можу зараз говорити, у мене Олександр С на зв'язку, допоідає по Курську. Передзвоніть пізніше"
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14.08.2024 11:06 Ответить
він дайвер-глибоководник?
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14.08.2024 11:11 Ответить
"Не рвіть душу!" Ну - видали ордер! І що з того? Від арешту і до "вироку, що вступив у законну силу" - купа часу... Їх вину ще довести треба! З того, що я прочитав з "доказів" - там одні припущення! Як у анекдоті:
- Хто перднув?
- Невістка!
- Так її ж дома нема!
- А он плахта на кілочку висить!
Ну люди - дайвери... Це заборонено німецьким законодавством? НІ!
Ну - плавали вони і пірнали в Балтійському морі... Це заборонено законодавством країн Балтійського регіону? НІ!
Ну - перебували вони в районі розташування газопроводу... Це - "заборонений район"? НІ!
То які ж претензії?
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14.08.2024 11:09 Ответить
Ой , тi фрiцы вже перебралися в мiнял з базару. З ким там розмовляти. ми хоч i за iх дiдiв поквитаемось. Оцiнять пiзнiшче, та вже потiм вiддячать.
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14.08.2024 11:10 Ответить
українці найкращі!
хай знають у всьому світі, ми знайдемо кожного!
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14.08.2024 11:13 Ответить
Ось тексти з оригіналу статті: https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/nordstream-172.html "Залишається незрозумілим, наскільки державні органи України могли бути причетні до підготовки та здійснення диверсії. У будь-якому разі, дослідження не виявило прямого зв'язку підозрюваного, якого зараз розшукують із ордером на арешт, та двох інших підозрюваних до українських військових чи спецслужб."
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/nordstream-172.html "Минулого року, окрім України, у центрі уваги слідчих опинилася також Польща. Теза: була вирішальна підтримка злочину з боку Польщі. У той час як німецькі слідчі припускають, що для злочину використовувався вітрильник «Андромеда», тодішній державний секретар Станіслав Зарен сказав в інтерв'ю ARD минулого року: «Ми не знайшли жодних слідів причетності цієї яхти до подій»."
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/nordstream-172.html "За польською інформацією, екіпаж перевірили під час зупинки в польському Колобжезі - безрезультатно. Поїздка носила «суто туристичний характер», сказав тодішній держсекретар. Знімальна група, очевидно, «шукала розваги». На борту не було помічено нікого, «хто мав хоча б елементарну військову або диверсійну підготовку». У німецьких слідчих колах інформацію з Польщі поставили під сумнів."
Тож бачимо суцільні ПРИПУСКАННЯ з боку німецьких слідчих і ЖОДНИХ фактів. Тож це слідство нагадує не кримінальне а виключно політичне.
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14.08.2024 11:13 Ответить
"Інформація про інших підозрюваних ґрунтується, серед іншого, на даних іноземної розвідки. Джерело: - Іноземна розвідка - це ФСБ, чи СЗР?
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14.08.2024 11:17 Ответить
странно что фото известных в Украине коррупционеров брюлят ,

а тут подозреваемый

во всей красе
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14.08.2024 11:20 Ответить
знову час офігітєльних історій.
спочатку вони стверджували про 7 українців. тепер їх стало троє. виявляється ці троє винайняли яхту з екіпажем і на очах того екіпажа загрузили кількадесят чи навіть сотень кіло вибухівки, і на очах того ж екіпажу спускали цю вибухівку до труб. і цей екіпаж навіть нічого не помітив і не запідозрив, навіть після того як з труб поперла велика кількість бульок, що було видно навіть з космоса?
за кого ці "німецькі слідчі" всіх тримають?
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14.08.2024 11:33 Ответить
Фрицы какими-то подколодными стали. Мы там еше на репарации не подавали за первую и вторую войны? А то они чересчур стали какими-то законопослушными.
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14.08.2024 11:37 Ответить
І так трі раза.
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14.08.2024 11:39 Ответить
спитайте будь кого в Україні
хто такий Володимир ЗЕ
і вам скажуть що це-єрмак
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14.08.2024 11:39 Ответить
Я так розумію, що жодного доказа в ніх немає, а є тільки непрямі натяки на базі незрозумілих свідчень про підозру українську мову та якісь фото з трезубом в фєйсбуке
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14.08.2024 11:57 Ответить
Вся справа в баблі. Будували німці. Х....оплачувало. Оплачували газом по клірінговим цінам. Гарантом для німчурак був Шрьодер. Борг 12 ярдів. Страховики, ясна річ, відмовляються платити -докажитє. Датчани вмили руки-ми не можемо. Будівничі насідають на прокурорів. Ну от і прокурори по газетним статтям забацали обвініловку. Ми стараємось, вже знайшли. А з х....у нас всьо ровно, Красіков поїхав, руки свободні.
Андромеда кацапське прикриття, кацапи для камуфляжу навіть підняли з ліжка старезного уотергейтського журналюгу. Щведи, які давно пасуть на таких справах рашку, здавна поовідомляли, що кацапюри для шпіонажа в їх водах використовують міні субмарини з спеціальних суден. Ці судна і крутились в районах підриву до вибухів. Таке вже було. Лучший друг кацапів до кінця не вірив, президент Чехії, що х..дав наказ підірвати склади. А потім показали ксерокопію паспорта шпілєвого казаха Боширова, яку шпійонка не встигла знищити (вона уроженка Києва).і погодився. Історія з Лошариком тому підтвердження. На болотах мастаки на гадості.
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14.08.2024 12:08 Ответить
Окремі ЗМІ пишуть, що це повідомлення ніби від генпрокурора ФРН про ордер - фейк
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14.08.2024 12:17 Ответить
Може Генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель родич генерал-фельдмаршал Вермахту Ервіна Роммеля ?
Цікаво.
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14.08.2024 12:23 Ответить
Український слід "знайшли" коли журналісти в США почали піднімати шум з приводу тривалого мовчання про вибухи. Німецькі та американські провладні видання синхронно зробили вкидання про українську яхту.
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14.08.2024 12:28 Ответить
підозрюють українця Володимира З... Може вони стебуться.
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14.08.2024 12:30 Ответить
Якщо шукають винних, значить є бажаючі повернути "співпрацю".
Це важко побачити, але саме зусилля каже красномовніше за важливість розкриття.
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14.08.2024 12:56 Ответить
Якщо Вова Пупкін злегкістю жертвує тисячами своїх співгромадян холопів, відмовлявся від спєц окупації Крима, то чому ви не думаєте, що це може бути знову провокація від ПутінаХу*ла?
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14.08.2024 13:47 Ответить
Володимир З
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14.08.2024 13:48 Ответить
Бред сивой кобылы!!!
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14.08.2024 16:26 Ответить
 
 