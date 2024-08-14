Германия выдала ордер на арест украинца, подозреваемого в подрыве "Северного потока", - СМИ
Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест по делу о подрыве газопроводов "Северных потоков" - подозревают украинца Владимира З., которого сейчас разыскивают.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании немецких изданий ARD, Süddeutsche Zeitung и Die Zeit.
Кого подозревают?
Кроме того, по делу подозрения получили еще двое граждан Украины, которые, как утверждает следствие, участвовали в подрывах, вероятно, как водолазы - прикрепляли взрывчатку к газопроводам.
Все трое путешествовали по Балтийскому морю на немецкой парусной яхте "Андромеда" в сентябре 2022 года.
По данным журналистов, подозреваемый Владимир З., инструктор по дайвингу, проживал в городке Прушкув к западу от Варшавы, однако в последнее время украинец якобы скрывается. Неизвестно, вернулся ли он в Украину.
Указано, что немецкая прокуратура обращалась к польским властям с европейским ордером на арест, надеясь, что подозреваемого удастся арестовать.
Что известно о подозреваемом украинце?
Владимир З., по данным следствия, был одним из пассажиров белого Citroën, который был зафиксирован возле Рюгена в ночь на 8 сентября 2022 года. Автомобиль, как полагают, вез экипаж на яхту "Андромеда", которая транспортировала дайверов к местам подрыва.
Владимира З. опознали по фотографиям и показаниям свидетелей, и этих доказательств было достаточно для выдачи ордера на арест.
Другие подозреваемые по делу о подрыве газопроводов
Очевидцы рассказывали, что двое мужчин и женщина отправились из Ростока на "Андромеде" в начале сентября 2022 года. Яхта останавливалась на Рюгене, датском острове Кристиансо, в Сандгамне в Швеции и в Колобжеге в Польше, прежде чем наконец вернуться в Росток. Один из моряков утверждает, что слышал как экипаж разговаривает на украинском.
Информация о других подозреваемых основывается, среди прочего, на данных иностранной разведки.
В расследование немецких журналистов говорится, что двое подозреваемых украинцев, кроме Владимира З., якобы работали инструкторами по дайвингу в прошлом. Это супружеская пара. Журналисты считают, что это Евгений и Светлана У. Они активны в соцсетях, делятся информацией о помощи украинской армии, помощи украинцев в Германии, собирали деньги на приборы ночного видения для военных.
В соответствии с общими правилами Европейского ордера на арест, которые Германия и Польша считают обязательными, ареста можно было бы ожидать в течение 60 дней без дополнительного рассмотрения со стороны Польши. Сейчас этот срок истек.
Немецкие журналисты связались с подозреваемым Владимиром З., который в телефонном разговоре сообщил, что впервые слышит о подозрении и отрицает причастность к атаке на "Северный поток".
Подрыв "Северного потока"
Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.
В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.
В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.
В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".
В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.
Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.
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Не українці!!
АЛЕ!
- могли підірвати, бо були рашкованськими найманцями, бо раша знала, що "патоку" вже й так буде кирдик, а тому хотіла звалити все на українців.
- або німецька прокуратура крутить хвостом рін зна чого, якісь лядські ігри. Чи не рашкованські грошики так завоняли?
2. Капітан чув Українську мову, а він бачив з чим пірнав цей підозрюваний???
3. Два чоловіки і жінка самі, без технічної допомоги підірвали стратегічну трубу???
4. Вибух стався одразу ж після їхнього занурення чи через деякий час, чм було задіяно часовий механізм???
ну і т.д.
Цікаво, цей моряк розрізняє кацапську / українську / польську мови?
було кілька випадків в різних країнах, за нами ходили поляки, намагалися прислухатися про що ми говоримо - їм здалося, що ми розмовляємо "польською"
я вам таке скажу - коли їдеш з Україні в Польщу і радіо ледь чути працює - іноді здається, що в Польщі всі розмовляють українською - настільки схоже!
Потім вьїзжаєшь на территорію Німеччини - і таке враження, що німці розмовляють теж польською, бо також багато шиплячих звуків...
Ну і було якось, їду Італією, радіо ледь працює, якась жінка щось розповідає, я вам даю зуб на відсічь почув українську мову... зробив гучніше - італійська
перевели усе на українців. типова робота сзр-фсб
кацапсячі розвідпозиції у Бундесі на високому рівні
экскаватор в дамбе яму рьіл. Они же и сказали ВСУ про взрьівчатку.
В цьому конкретному випадку я послався на джерело інформації Шукать я тобі нічого не буду І не тому що хочу "відпетлять" Просто не пам"ятаю - коли саме про це писав "Цензор" А риться в його архіві - "овчинка вичинки не варта" Що часом пишуть на "Цензорі" - мені прекрасно відомо Сам не раз їх за "ляпсуси" критикував Однак ця інформація (навіть можливо хибна) співпала з базовою інформацією якою я володію вже три десятки років А може дійсно ми з тобою говоримо про різні об"єкти Так що "не вискакуй із штанів" - ніякої "єресі" в моїх словах немає
(До речі - я згадав Там було фото Розкопана дамба (поперечний розріз) Дамба зверху заросла кущами та вкрита багатолітнім спресованим дерном І у "розрізі" -штабель ящиків Вони торцями стирчали з розрізу Я звернув увагу - вони були старі й потемнілі від часу І що саме головне - "врослі" в грунт дамби Спресовані з землею ) ТОбто про "свіжість" закладки мову вести не можна
Спс за общение. Можно не отвечать. 🙂
А Європа повинна не шукати їх щоб заарештувати , а шукати щоб вручити нагороди . Бо завдяки тим хто підірвав потоки Європа зуміла зіскочити з кацапської газової голки .
Якби не ті підривники то так би й досі сиділи б на ній - соплі жували . І невідомо ще чим це сидіння закінчилося б .
- Хто перднув?
- Невістка!
- Так її ж дома нема!
- А он плахта на кілочку висить!
Ну люди - дайвери... Це заборонено німецьким законодавством? НІ!
Ну - плавали вони і пірнали в Балтійському морі... Це заборонено законодавством країн Балтійського регіону? НІ!
Ну - перебували вони в районі розташування газопроводу... Це - "заборонений район"? НІ!
То які ж претензії?
хай знають у всьому світі, ми знайдемо кожного!
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/nordstream-172.html "Минулого року, окрім України, у центрі уваги слідчих опинилася також Польща. Теза: була вирішальна підтримка злочину з боку Польщі. У той час як німецькі слідчі припускають, що для злочину використовувався вітрильник «Андромеда», тодішній державний секретар Станіслав Зарен сказав в інтерв'ю ARD минулого року: «Ми не знайшли жодних слідів причетності цієї яхти до подій»."
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/nordstream-172.html "За польською інформацією, екіпаж перевірили під час зупинки в польському Колобжезі - безрезультатно. Поїздка носила «суто туристичний характер», сказав тодішній держсекретар. Знімальна група, очевидно, «шукала розваги». На борту не було помічено нікого, «хто мав хоча б елементарну військову або диверсійну підготовку». У німецьких слідчих колах інформацію з Польщі поставили під сумнів."
Тож бачимо суцільні ПРИПУСКАННЯ з боку німецьких слідчих і ЖОДНИХ фактів. Тож це слідство нагадує не кримінальне а виключно політичне.
а тут подозреваемый
во всей красе
спочатку вони стверджували про 7 українців. тепер їх стало троє. виявляється ці троє винайняли яхту з екіпажем і на очах того екіпажа загрузили кількадесят чи навіть сотень кіло вибухівки, і на очах того ж екіпажу спускали цю вибухівку до труб. і цей екіпаж навіть нічого не помітив і не запідозрив, навіть після того як з труб поперла велика кількість бульок, що було видно навіть з космоса?
за кого ці "німецькі слідчі" всіх тримають?
хто такий Володимир ЗЕ
і вам скажуть що це-єрмак
Андромеда кацапське прикриття, кацапи для камуфляжу навіть підняли з ліжка старезного уотергейтського журналюгу. Щведи, які давно пасуть на таких справах рашку, здавна поовідомляли, що кацапюри для шпіонажа в їх водах використовують міні субмарини з спеціальних суден. Ці судна і крутились в районах підриву до вибухів. Таке вже було. Лучший друг кацапів до кінця не вірив, президент Чехії, що х..дав наказ підірвати склади. А потім показали ксерокопію паспорта шпілєвого казаха Боширова, яку шпійонка не встигла знищити (вона уроженка Києва).і погодився. Історія з Лошариком тому підтвердження. На болотах мастаки на гадості.
Цікаво.
Це важко побачити, але саме зусилля каже красномовніше за важливість розкриття.
співгромадянхолопів, відмовлявся від спєц окупації Крима, то чому ви не думаєте, що це може бути знову провокація від ПутінаХу*ла?