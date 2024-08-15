Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ, - WSJ
Президент Володимир Зеленський схвалив операцію з підриву "Північного потоку", проте згодом намагався скасувати її.
Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.
"У травні 2022 року кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів зібралися, щоб відзначити надзвичайний успіх своєї країни в припиненні російського вторгнення. Підбадьорений алкоголем і патріотичним запалом хтось запропонував наступний радикальний крок: зруйнувати Північний потік", - пише видання.
Згодом нібито було досягнуто домовленості, що бізнесмени профінансують і допоможуть реалізувати проєкт, оскільки армія не мала на це коштів.
Українська операція коштувала близько 300 тисяч доларів, за словами людей, які в ній брали участь. Йдеться про невелику орендовану яхту з екіпажем із шести осіб, у тому числі навчених цивільних водолазів. Однією була жінка, чия присутність допомогла створити ілюзію, що вони були групою друзів у прогулянковому круїзі.
"Я завжди сміюся, коли читаю в ЗМІ спекуляції про якусь величезну операцію із залученням спецслужб, підводних човнів, безпілотників і супутників. Все це народилося з ночі сильної пиятики і залізної рішучості жменьки людей, які мали сміливість ризикувати своїм життям заради своєї країни", - розповів один із офіцерів, який брав участь у плануванні цієї операції.
Спочатку президент Зеленський схвалив цей план усно, повідомили кілька джерел, але пізніше, Коли ЦРУ дізналося про це і звернулося до президента з проханням припинити операцію, він наказав її зупинити.
Водночас, за даними видання, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нібито наглядав за проведенням операції, вирішив просуватися із планом вперед.
Він нібито залучив до координації атаки найкращих українських офіцерів спеціальних операцій, які мають досвід організації ризикованих таємних місій проти Росії. Одним з них був Роман Червінський.
Залужний сказав Зеленському, що диверсійна група після відправлення залишилася без зв’язку і не може бути відкликана, оскільки будь-який контакт з ними може скомпрометувати операцію.
Спочатку Червінський та диверсійна група вивчали більш старий, ретельно продуманий план підриву трубопроводу. Проте цю ідею відкинули через її високу вартість та складність. Тому вони зупинилися на використанні невеликого вітрильника і команди з шести осіб.
Одним членом екіпажу був військовий офіцер, який брав участь у бойових діях, був досвідченим капітаном. Четверо - глибоководні водолази.
Учасники мали лише водолазне спорядження, супутникову навігацію, портативний гідролокатор та відкриті карти морського дна із позначенням положення трубопроводів. Водолази працювали у непроглядній темряві крижаної води з потужною вибухівкою, відомою як НМХ, до неї було під'єднано детонатори із таймером.
Через погану погоду екіпаж мусив зупинитися у шведському порту Сандхамн. Один водолаз випадково скинув вибуховий пристрій на дно моря. Екіпаж обговорював припинення операції через погану погоду, проте згодом шторм вщух.
Видання поспілкувалося із чотирма високопоставленими українськими посадовцями з питань оборони і безпеки, які брали участь або знали про операцію. Усі вони заявили, що трубопроводи були законною ціллю в оборонній війні України проти Росії.
Залужний, який наразі є послом України у Великій Британії, заявив у листуванні виданню, що йому нічого не відомо про таку операцію, а будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією".
Він додав, що Збройні Сили України не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав у них участі.
Підрив "Північного потоку"
Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але наразі залишається невідомим, хто стояв за вибухами.
Водночас у західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.
В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.
Своєю чергою російський президент Володимир Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".
У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.
Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.
14 серпня 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку".
Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що підозрюваний виїхав до України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Арестович ?
Хто писав цю .....ню?
подивимось чи шведи клюнуть на цей вкид і почнуть шерстити дно свого порту, щоб знайти цей "вибуховий пристрій".
...Из-за плохой погоды экипаж вынужден был остановиться в шведском порту Сандхамн....
Коли проводилося розслідування та опитувалися свідки на стоянці яхт у шведському місті, деякі свідки згадали ту підозрілу яхту... На ній висів український прапор!
Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=ciLd763pDNk
це, не звинувачення зе!гундоса, це возвєлічіваніє зе!шмарклі.
ще зовсім недавно, зе!поц, особисто спланував та організував курськ.
а, тепер, як з'ясувалося, зе!нелох, настільки потужний та переможний, що тримає у страху всю європу, бо може надати наказ залишити їх без газу.
і тільки сша, можуть цьому перешкодити.
та й, сша не можуть, бо зе!пересідент непохитний в своїх рішеннях!
ніяких доказів, достовірної інфи, без суду і слідства . Просто невідомий офіцер розповів. І про ЦРУ, і за зелемського, і за п'янку...
і організували ось так просто: сиділи 3 хохли, пили горілку і спланували за ніч операцію.
більше схоже на російський анекдот, придуманий росіянами, і підкріплений рублями.
Итак, вчера влиятельная американская газета WSJ выпустила большую статью о том, что Украина стоит за подрывом Северного потока.
Несколько моментов.
Главное: WSJ принадлежит, как и канал FOX, ультра-правому австралийскому миллиардеру Мердоку, который является информационным спонсором Трампа.
Также важен выбор момента - во время успешной Курской операции Украины.
Теперь к самой статье. В статье написано, что операцию разработал и осуществил Залужный, Зеленский знал, но был против. Операция стоила 300 тыс долларов и оплатили ее украинские бизнесмены, а осуществили украинские водолазы.
ОК, это старая история. Разберем.
26 сентября 2022 года трубы "СП" и "СП-2" были повреждены в результате подводных взрывов, зафиксированных в районе датского острова Борнхольм. Дания и Швеция прекратили национальные расследования взрывов. Однако в Германии федеральная полиция и федеральное уголовное ведомство по поручению федеральной прокуратуры продолжают работать над этим делом, которое расценивается как акт диверсии.
Центральное место в расследовании немецких органов занимает парусная яхта "Андромеда", которая в период совершения взрывов была арендована в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Яхта была замечена в районе операции, на ней был поднят украинский флаг (визитка Яроша), на борту находились шесть человек.
Вот Герхард Шиндлер (Gerhard Schindler), который с 2011 по 2016 год руководил германской разведывательной службой BND, указал в беседе с Welt am Sonntag: "Результаты следствия могут вести в сторону украинской группировки. Но это не означает, что Украина была заказчиком. С точки зрения спецслужб, многое говорит, что это могла быть операция россиян под чужим флагом. Они имеют такие возможности". Что касается следов, которые ведут в Украину, то их, по словам Шиндлера, могли оставить преднамеренно.
"Андромеда" слишком мала, чтобы использоваться для такой масштабной диверсии. К тому же, она не оснащена специальным водолазным оборудованием, позволяющим заложить взрывчатку на 80-метровой глубине.
"Для проведения трех взрывов под водой потребовалось бы как минимум от 600 до 900 кг специальной военной взрывчатки. У яхты "Андромеда" нет крана, чтобы безопасно опустить под воду такой объем".
Сомнения в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках" имеются и у польских политиков и спецслужб. Летом 2023 года польские спецслужбы передали BND список людей, которые, по их данным, были связаны с террористической атакой на трубопроводы и, как предполагается, имели контакты с Москвой.
Польские спецслужбы утверждали также, что "украинцы", которые взяли яхту "Андромеда" в аренду, пользуясь поддельными паспортами, на самом деле были гражданами РФ. Они специально оставили ложный след, чтобы дискредитировать Украину, полагают в Польше.
И еще.
Как раз в сентябре 2022 года в Балтийском море проходили учения российского флота. Три российских корабля находились непосредственно на месте взрыва. Немецкий новостной портал T-online отследил спутниковые снимки. Еще там были корабли военного сопровождения и проходили учения водолазов, именно подрывников - это даже опубликовано на сайте министерства обороны России. Есть видео тренировок этих водолазов.
Через несколько дней после подрыва выступил Александр Новак (запредседателя правительства РФ) и сказал, что три трубы разрушены, но одна осталась. И, если Германия сертифицирует оставшуюся трубу из "Северного потока - 2″, то Российская Федерация может поставлять газ".
Думайте.
Ідея зародилася хз у кого по п'яні, але її сзхвалював президент України, головком та намагалося припинити ЦРУ.
З цього слідує:
- або це повна маячня;
- або у Шапітолії система прийняття рішень, як у заурядному шинку.
Якщо другий варіант, то будемо сподіватися, що Курську операцію планували не по п'яні.
хотя сгодится, как сюжет современного героически-приключенческого фильма в котором несостыкуются основные факты.
очень заметно, что кацапы "мамкиным расследователям" платили не за доказательства, а за выдуманные рассказы неизвестных исполнителей и свидетелей и даже разговорчивых агентов ЦРУ.
на екранах Амєрікі новий кінобоєвік !
в ролі жєнщіни-водолаза нєотразімая Люся Арєстовіч !
тому труби підірвали:
1) німаки
2) англосакси
3) москалі
4) інопланетяни з галактики Андромеда