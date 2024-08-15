Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ, - WSJ

Президент Володимир Зеленський схвалив операцію з підриву "Північного потоку", проте згодом намагався скасувати її.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

"У травні 2022 року кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів зібралися, щоб відзначити надзвичайний успіх своєї країни в припиненні російського вторгнення. Підбадьорений алкоголем і патріотичним запалом хтось запропонував наступний радикальний крок: зруйнувати Північний потік", - пише видання.

Згодом нібито було досягнуто домовленості, що бізнесмени профінансують і допоможуть реалізувати проєкт, оскільки армія не мала на це коштів.

Українська операція коштувала близько 300 тисяч доларів, за словами людей, які в ній брали участь. Йдеться про невелику орендовану яхту з екіпажем із шести осіб, у тому числі навчених цивільних водолазів. Однією була жінка, чия присутність допомогла створити ілюзію, що вони були групою друзів у прогулянковому круїзі.

"Я завжди сміюся, коли читаю в ЗМІ спекуляції про якусь величезну операцію із залученням спецслужб, підводних човнів, безпілотників і супутників. Все це народилося з ночі сильної пиятики і залізної рішучості жменьки людей, які мали сміливість ризикувати своїм життям заради своєї країни", - розповів один із офіцерів, який брав участь у плануванні цієї операції.

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Спочатку президент Зеленський схвалив цей план усно, повідомили кілька джерел, але пізніше, Коли ЦРУ дізналося про це і звернулося до президента з проханням припинити операцію, він наказав її зупинити.

Водночас, за даними видання, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нібито наглядав за проведенням операції, вирішив просуватися із планом вперед.

Він нібито залучив до координації атаки найкращих українських офіцерів спеціальних операцій, які мають досвід організації ризикованих таємних місій проти Росії. Одним з них був Роман Червінський.

Залужний сказав Зеленському, що диверсійна група після відправлення залишилася без зв’язку і не може бути відкликана, оскільки будь-який контакт з ними може скомпрометувати операцію.

Спочатку Червінський та диверсійна група вивчали більш старий, ретельно продуманий план підриву трубопроводу. Проте цю ідею відкинули через її високу вартість та складність. Тому вони зупинилися на використанні невеликого вітрильника і команди з шести осіб.

Одним членом екіпажу був військовий офіцер, який брав участь у бойових діях, був досвідченим капітаном. Четверо - глибоководні водолази.

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Учасники мали лише водолазне спорядження, супутникову навігацію, портативний гідролокатор та відкриті карти морського дна із позначенням положення трубопроводів. Водолази працювали у непроглядній темряві крижаної води з потужною вибухівкою, відомою як НМХ, до неї було під'єднано детонатори із таймером.

Через погану погоду екіпаж мусив зупинитися у шведському порту Сандхамн. Один водолаз випадково скинув вибуховий пристрій на дно моря. Екіпаж обговорював припинення операції через погану погоду, проте згодом шторм вщух.

Видання поспілкувалося із чотирма високопоставленими українськими посадовцями з питань оборони і безпеки, які брали участь або знали про операцію. Усі вони заявили, що трубопроводи були законною ціллю в оборонній війні України проти Росії.

Залужний, який наразі є послом України у Великій Британії, заявив у листуванні виданню, що йому нічого не відомо про таку операцію, а будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією".

Він додав, що Збройні Сили України не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав у них участі.

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Підрив "Північного потоку"

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але наразі залишається невідомим, хто стояв за вибухами.

Водночас у західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Володимир Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.

Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.

14 серпня 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку".

Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що підозрюваний виїхав до України.

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