УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11550 відвідувачів онлайн
Новини
15 821 72

Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання ЦРУ, - WSJ

Подробиці підриву Північного потоку

Президент Володимир Зеленський схвалив операцію з підриву "Північного потоку", проте згодом намагався скасувати її.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

"У травні 2022 року кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів зібралися, щоб відзначити надзвичайний успіх своєї країни в припиненні російського вторгнення. Підбадьорений алкоголем і патріотичним запалом хтось запропонував наступний радикальний крок: зруйнувати Північний потік", - пише видання.

Згодом нібито було досягнуто домовленості, що бізнесмени профінансують і допоможуть реалізувати проєкт, оскільки армія не мала на це коштів.

Українська операція коштувала близько 300 тисяч доларів, за словами людей, які в ній брали участь. Йдеться про невелику орендовану яхту з екіпажем із шести осіб, у тому числі навчених цивільних водолазів. Однією була жінка, чия присутність допомогла створити ілюзію, що вони були групою друзів у прогулянковому круїзі.

"Я завжди сміюся, коли читаю в ЗМІ спекуляції про якусь величезну операцію із залученням спецслужб, підводних човнів, безпілотників і супутників. Все це народилося з ночі сильної пиятики і залізної рішучості жменьки людей, які мали сміливість ризикувати своїм життям заради своєї країни", - розповів один із офіцерів, який брав участь у плануванні цієї операції.

Також читайте: Орбан звинуватив США у підриві "Північних потоків"

Спочатку президент Зеленський схвалив цей план усно, повідомили кілька джерел, але пізніше, Коли ЦРУ дізналося про це і звернулося до президента з проханням припинити операцію, він наказав її зупинити.

Водночас, за даними видання, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який нібито наглядав за проведенням операції, вирішив просуватися із планом вперед.

Він нібито залучив до координації атаки найкращих українських офіцерів спеціальних операцій, які мають досвід організації ризикованих таємних місій проти Росії. Одним з них був Роман Червінський.

Залужний сказав Зеленському, що диверсійна група після відправлення залишилася без зв’язку і не може бути відкликана, оскільки будь-який контакт з ними може скомпрометувати операцію.

Спочатку Червінський та диверсійна група вивчали більш старий, ретельно продуманий план підриву трубопроводу. Проте цю ідею відкинули через її високу вартість та складність. Тому вони зупинилися на використанні невеликого вітрильника і команди з шести осіб.

Одним членом екіпажу був військовий офіцер, який брав участь у бойових діях, був досвідченим капітаном. Четверо - глибоководні водолази. 

Читайте також: Німецький генпрокурор видав ордер на арешт українця за підрив "Північного потоку", – ЗМІ (оновлено)

Учасники мали лише водолазне спорядження, супутникову навігацію, портативний гідролокатор та відкриті карти морського дна із позначенням положення трубопроводів. Водолази працювали у непроглядній темряві крижаної води з потужною вибухівкою, відомою як НМХ, до неї було під'єднано детонатори із таймером.

Через погану погоду екіпаж мусив зупинитися у шведському порту Сандхамн. Один водолаз випадково скинув вибуховий пристрій на дно моря. Екіпаж обговорював припинення операції через погану погоду, проте згодом шторм вщух.

Видання поспілкувалося із чотирма високопоставленими українськими посадовцями з питань оборони і безпеки, які брали участь або знали про операцію. Усі вони заявили, що трубопроводи були законною ціллю в оборонній війні України проти Росії.

Залужний, який наразі є послом України у Великій Британії, заявив у листуванні виданню, що йому нічого не відомо про таку операцію, а будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією".

Він додав, що Збройні Сили України не уповноважені проводити закордонні місії, і тому він не брав у них участі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хто б не стояв за підривом "Північного потоку", це не зашкодить відносинам між Німеччиною та Україною, - уряд ФРН

Підрив "Північного потоку"

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але наразі залишається невідомим, хто стояв за вибухами.

Водночас у західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Володимир Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.

Раніше в лютому Швеція припинила розслідування вибухів, заявивши, що не має юрисдикції у цій справі, але передала виявлені докази німецьким слідчим, які ще не опублікували жодних висновків.

14 серпня 2024 року ЗМІ повідомили, що Німеччина видала ордер на арешт українця, якого підозрюють у підриві "Північного потоку".

Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що підозрюваний виїхав до України.

Також читайте: Швеція припинила розслідування підриву "Північних потоків"

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Північний потік (2461) Залужний Валерій (724)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+54
розповів один із офіцерів, який брав участь у плануванні цієї операції.

Арестович ?
показати весь коментар
15.08.2024 10:08
+51
Як цікаво, ця туфта вилізає акурат з подіями на курщині. Зеленський обісрався від страху 20 вагнерівців затримати, не те що чужі потоки підривати на чужій території.
показати весь коментар
15.08.2024 10:08
+43
Брехня, спрямована на дискредитацію України і наступу на росію. Мовляв, українці можуть після "ночі сильної пиятики" і Курську АЕС підірвати.
показати весь коментар
15.08.2024 10:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як цікаво, ця туфта вилізає акурат з подіями на курщині. Зеленський обісрався від страху 20 вагнерівців затримати, не те що чужі потоки підривати на чужій території.
показати весь коментар
15.08.2024 10:08 Відповісти
розповів один із офіцерів, який брав участь у плануванні цієї операції.

Арестович ?
показати весь коментар
15.08.2024 10:08 Відповісти
ні мабуть цей
показати весь коментар
15.08.2024 10:11 Відповісти
Жжош зачьотно!
показати весь коментар
15.08.2024 10:14 Відповісти
ну да. Тоді навіть буданов про цю операію був не в курсах. А зараз арєстовіч всі подробиці і злив у WSJ, бо у нього зараз у США гроші закінчуються.
показати весь коментар
15.08.2024 11:01 Відповісти
Та "*************" пустопорожнє!
показати весь коментар
15.08.2024 11:16 Відповісти
Що це за х@йня!???
показати весь коментар
15.08.2024 10:09 Відповісти
Брехня, спрямована на дискредитацію України і наступу на росію. Мовляв, українці можуть після "ночі сильної пиятики" і Курську АЕС підірвати.
показати весь коментар
15.08.2024 10:14 Відповісти
хай бояться всі і викинуть ***** з України
показати весь коментар
15.08.2024 10:22 Відповісти
це не *****,це сінопсіс для голівудського бойовика з великим бюджетом, бо у ньому задіяні реальні особи, яким треба буде заплатити великі грош. Зараз навіть у WSJ за джинсу хєрово платять, тому там підробляють на сценаріях.
показати весь коментар
15.08.2024 10:24 Відповісти
Хто в темі, хай Гаю Річчі запропонують «Міністерство неджентльменської війни 2» або нова редакція)) (англ. The Ministry of Ungentlemanly Warfare) зніме
показати весь коментар
15.08.2024 11:50 Відповісти
Маячня, щоб надалі тримати Червінського.
показати весь коментар
15.08.2024 10:10 Відповісти
Маячня, розрахована на корисних ідіотів десь в німецькому та американському середовищах
показати весь коментар
15.08.2024 10:11 Відповісти
Повна маячня...
показати весь коментар
15.08.2024 10:11 Відповісти
"Один водолаз випадково скинув вибуховий пристрій на дно моря" - оце так подробиці
Хто писав цю .....ню?
показати весь коментар
15.08.2024 10:14 Відповісти
не здивуюсь, якщо там вже наперед англосаксами реально підкладений той "вибуховий пристрій", який ніби-то впустив якийсь там вигаданий українець в цій недостатті....

подивимось чи шведи клюнуть на цей вкид і почнуть шерстити дно свого порту, щоб знайти цей "вибуховий пристрій".
показати весь коментар
15.08.2024 22:57 Відповісти
Це ще не найсмішніше. Цирк продовжувався.

...Из-за плохой погоды экипаж вынужден был остановиться в шведском порту Сандхамн....

Коли проводилося розслідування та опитувалися свідки на стоянці яхт у шведському місті, деякі свідки згадали ту підозрілу яхту... На ній висів український прапор!

Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=ciLd763pDNk
показати весь коментар
16.08.2024 06:54 Відповісти
На Гундоса вішають підрив потоків? Дуже цікаво. Раніше мовчали. Невже просроченого клоуна починають зливати?
показати весь коментар
15.08.2024 10:14 Відповісти
Зливають вже з листопада 2023-го, коли США півроку мусолили закон про допомогу Україні. З кожним тижнем будуть зливати все новий і новий компромат на нього і його свиту.
показати весь коментар
15.08.2024 10:17 Відповісти
Та швидше б. Поки зелений прищ не добив Україну. В нас не так багато часу, судячи з подій на Донбасі. Потрібен Уряд порятунку, а не 5 потужних кабанів.
показати весь коментар
15.08.2024 10:19 Відповісти
Це вам, росіянам так хочеццця
показати весь коментар
15.08.2024 10:51 Відповісти
Зебіл, ти коли всплив з русського ваєнного корабля? Пірнай назад, там ваше місце. імбецилів 73%.
показати весь коментар
15.08.2024 11:56 Відповісти
А що, не подобається, коли тролів тролями називають ?
показати весь коментар
15.08.2024 14:54 Відповісти
Пропущена запятая. Внимательнее нужно смотреть в методичку, или их тоже пишут безграмотные почитатели шута?
показати весь коментар
15.08.2024 20:53 Відповісти
Так а чому, ти грамотній " почітатєль шута" вирішив воздух собою спортить, а не працювати в потє ліца підставкою під суфльор гофмаршала
показати весь коментар
15.08.2024 22:03 Відповісти
Самое интересное и типичное, что дегенераты, до сих пор отстаивающие своего кумира, нарика квартального, противников ничтожества, убившего сотни тысяч украинцев на пару с путиным, записывают в "росияны". Хотя их кумир еще задолго до того, когда влез в кресло, интенсивно, правда, в меру своего скудного умишка (как и у его почитателей), трудился на московию и его кумира путина. Но фанаты твари хрипатой в "росияны" записывают его противников.
показати весь коментар
16.08.2024 06:32 Відповісти
Білібірда якась , відчувається вплив психотропних препаратів .
показати весь коментар
15.08.2024 10:16 Відповісти
Нещодавно наче китайці взяли на себе це. Начебто ненароком це зробили через сильний шторм. Комусь дуже кортить. Аж ратицями стукотить
показати весь коментар
15.08.2024 10:17 Відповісти
Китайці інший газопровід пошкодили, інтерконектор він до рашки не має відношення.
показати весь коментар
15.08.2024 10:19 Відповісти
Да, но-нєт! Казало зеленське, ти бачиш, яке воно розумне, аж страшно. За двома зайцями. Він і досі ще не визнав кому більше шкоди робить українцям , чи цапам.
показати весь коментар
15.08.2024 10:18 Відповісти
Зеленський спочатку схвалив підрив "Північного потоку", але потім намагався його скасувати після втручання єрмака
показати весь коментар
15.08.2024 10:19 Відповісти
не виключаю що само зелене кодло придумало цю історію на фоні просування на Курщину і через свою дурість і марнославство. Правильно написали - на вагнерівцях обісравс лідор а тут майже не сам пірнав у "крижану воду"
показати весь коментар
15.08.2024 10:20 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2024 10:21 Відповісти
Всемогутня Україна. Якого х.я тупорилі кацапи напала на таку потужну країну яка по всіх континентах легко здійсює спецопереції? Як не потоки так вагнера в Ємені і Тауреги.
показати весь коментар
15.08.2024 10:24 Відповісти
ви якось не з тієї сторони дивитесь!
це, не звинувачення зе!гундоса, це возвєлічіваніє зе!шмарклі.
ще зовсім недавно, зе!поц, особисто спланував та організував курськ.
а, тепер, як з'ясувалося, зе!нелох, настільки потужний та переможний, що тримає у страху всю європу, бо може надати наказ залишити їх без газу.
і тільки сша, можуть цьому перешкодити.
та й, сша не можуть, бо зе!пересідент непохитний в своїх рішеннях!
показати весь коментар
15.08.2024 10:31 Відповісти
Це алаверди Дерьмака Буданзі за екваторіалів.
показати весь коментар
15.08.2024 10:36 Відповісти
Чергова локшина від шапіто...
показати весь коментар
15.08.2024 10:41 Відповісти
Вибух на макаронній фабриці .
показати весь коментар
15.08.2024 11:41 Відповісти
досить розповсюджувати кацапську хєрню
показати весь коментар
15.08.2024 10:50 Відповісти
Циркова журналістика Волл Стріт Жорнел
показати весь коментар
15.08.2024 10:51 Відповісти
От чому у всій цій маячні відчувається стиль сценаристів 95-го кварталу? Ні, зрозуміло, завдання їм з боліт дали, але ж "мастєрство" то квартальне!
показати весь коментар
15.08.2024 10:53 Відповісти
Знову туфта від поважного раніше видання WSJ.Володарь цієї "газетьонкі" некій Мердок-сторонник респів(трамповських).Ненавідящий лібералов і Байдена.Ну і звісно кацапсько-гебешно-мафіозні гроші.
показати весь коментар
15.08.2024 10:56 Відповісти
мені цікаво, скільки грошей дали журналюгам ? і в якій валюті ?

ніяких доказів, достовірної інфи, без суду і слідства . Просто невідомий офіцер розповів. І про ЦРУ, і за зелемського, і за п'янку...

і організували ось так просто: сиділи 3 хохли, пили горілку і спланували за ніч операцію.

більше схоже на російський анекдот, придуманий росіянами, і підкріплений рублями.
показати весь коментар
15.08.2024 10:57 Відповісти
Олег Пономарь:
Итак, вчера влиятельная американская газета WSJ выпустила большую статью о том, что Украина стоит за подрывом Северного потока.
Несколько моментов.
Главное: WSJ принадлежит, как и канал FOX, ультра-правому австралийскому миллиардеру Мердоку, который является информационным спонсором Трампа.
Также важен выбор момента - во время успешной Курской операции Украины.
Теперь к самой статье. В статье написано, что операцию разработал и осуществил Залужный, Зеленский знал, но был против. Операция стоила 300 тыс долларов и оплатили ее украинские бизнесмены, а осуществили украинские водолазы.
ОК, это старая история. Разберем.
26 сентября 2022 года трубы "СП" и "СП-2" были повреждены в результате подводных взрывов, зафиксированных в районе датского острова Борнхольм. Дания и Швеция прекратили национальные расследования взрывов. Однако в Германии федеральная полиция и федеральное уголовное ведомство по поручению федеральной прокуратуры продолжают работать над этим делом, которое расценивается как акт диверсии.
Центральное место в расследовании немецких органов занимает парусная яхта "Андромеда", которая в период совершения взрывов была арендована в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. Яхта была замечена в районе операции, на ней был поднят украинский флаг (визитка Яроша), на борту находились шесть человек.
Вот Герхард Шиндлер (Gerhard Schindler), который с 2011 по 2016 год руководил германской разведывательной службой BND, указал в беседе с Welt am Sonntag: "Результаты следствия могут вести в сторону украинской группировки. Но это не означает, что Украина была заказчиком. С точки зрения спецслужб, многое говорит, что это могла быть операция россиян под чужим флагом. Они имеют такие возможности". Что касается следов, которые ведут в Украину, то их, по словам Шиндлера, могли оставить преднамеренно.
"Андромеда" слишком мала, чтобы использоваться для такой масштабной диверсии. К тому же, она не оснащена специальным водолазным оборудованием, позволяющим заложить взрывчатку на 80-метровой глубине.
"Для проведения трех взрывов под водой потребовалось бы как минимум от 600 до 900 кг специальной военной взрывчатки. У яхты "Андромеда" нет крана, чтобы безопасно опустить под воду такой объем".
Сомнения в причастности Украины ко взрывам на "Северных потоках" имеются и у польских политиков и спецслужб. Летом 2023 года польские спецслужбы передали BND список людей, которые, по их данным, были связаны с террористической атакой на трубопроводы и, как предполагается, имели контакты с Москвой.
Польские спецслужбы утверждали также, что "украинцы", которые взяли яхту "Андромеда" в аренду, пользуясь поддельными паспортами, на самом деле были гражданами РФ. Они специально оставили ложный след, чтобы дискредитировать Украину, полагают в Польше.

И еще.
Как раз в сентябре 2022 года в Балтийском море проходили учения российского флота. Три российских корабля находились непосредственно на месте взрыва. Немецкий новостной портал T-online отследил спутниковые снимки. Еще там были корабли военного сопровождения и проходили учения водолазов, именно подрывников - это даже опубликовано на сайте министерства обороны России. Есть видео тренировок этих водолазов.
Через несколько дней после подрыва выступил Александр Новак (запредседателя правительства РФ) и сказал, что три трубы разрушены, но одна осталась. И, если Германия сертифицирует оставшуюся трубу из "Северного потока - 2″, то Российская Федерация может поставлять газ".

Думайте.
показати весь коментар
15.08.2024 11:07 Відповісти
Войсковие и бизнесмены спьяну решили взорвать трубу. Зеленский сапративлялся, но не мог ничего сделать. Похоже не тупую шутку квартала 95.
показати весь коментар
15.08.2024 11:52 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2024 12:03 Відповісти
Сценарий в.р. мединский.
показати весь коментар
15.08.2024 12:22 Відповісти
Чес,вава отбеливатель выпил.
показати весь коментар
15.08.2024 12:34 Відповісти
Якась романтична *****.

Ідея зародилася хз у кого по п'яні, але її сзхвалював президент України, головком та намагалося припинити ЦРУ.

З цього слідує:
- або це повна маячня;
- або у Шапітолії система прийняття рішень, як у заурядному шинку.

Якщо другий варіант, то будемо сподіватися, що Курську операцію планували не по п'яні.
показати весь коментар
15.08.2024 13:16 Відповісти
Ну раз сами не в состоянии отказаться от газа русни то мы вам поможем. Не впервые вместо вас лямку тянуть
показати весь коментар
15.08.2024 13:48 Відповісти
Червінський прямо з СІЗО СБУ розробляв операцію?Прям бачу,як в камері одиночці СІЗО СБУ,де утримували Червінського, збираються на нараду Зеленський,Єрмак і Залужний і обговорюють план підриву "Північного потоку" ФСБшна німчура вирішила піднагадити.не просто так ху@ло саме зараз активував своїх німецьких агентів.
показати весь коментар
15.08.2024 14:24 Відповісти
Ця туфта розрахована на повних дебілів. Немає й жодного сенсу спростовувати цю ахінею, бо куди не кинься, всюди просто лютий треш і стирчать "вуха" мокшандії
показати весь коментар
15.08.2024 14:53 Відповісти
Хрєн знає шо.То амєрікосікі дали добро на цю дію то тепер, спихають все на генерала та гражданіна нєтряпку...
показати весь коментар
15.08.2024 18:03 Відповісти
а потом получил леща от своего смотрящего фсбэшника Елдака......
показати весь коментар
15.08.2024 18:06 Відповісти
В итоге героя дадут или как? Любая инфраструктура эрэфии, танкеры, нефтепровод есть законной военной целью. Почему раша не качает по 4 трубе? Потому что её газ уже никому не нужен. Танкеров много в Новороссийске с русской нефтью пока.
показати весь коментар
15.08.2024 18:28 Відповісти
Цирк уехал , а клоуны остались. Глубоководные водолазы работаю без декомпрессионной камеры ? Какая глубина залигания газопровода , метров 10 ?
показати весь коментар
15.08.2024 20:25 Відповісти
проплаченный кацапобред на уровне "одна бабка сказала".
хотя сгодится, как сюжет современного героически-приключенческого фильма в котором несостыкуются основные факты.
очень заметно, что кацапы "мамкиным расследователям" платили не за доказательства, а за выдуманные рассказы неизвестных исполнителей и свидетелей и даже разговорчивых агентов ЦРУ.
показати весь коментар
15.08.2024 21:13 Відповісти
По чем видно, что брехня ? Трубопроводи не проходят просто по дну, а зарьітьі в грунт метра на 2 для того ,чтоб не повредили их якорями.Просто так обнаружить их ,ети трубьі, без чувствительньіх приборов и точньіх карт крайне сложно.Точньіх карт ник о не публикует, просто публикуют зоньі и районьі где не рекомендуется ставать на якорь. Россия не кинулась тут же ремонтировать и заменять трубопроводьі и возмущалась "только на камерьі",а тем временем снимая видео в Красноярске как Европа уж теперь то точно замерзнет.
показати весь коментар
15.08.2024 22:25 Відповісти
спєшітє відєть !
на екранах Амєрікі новий кінобоєвік !
в ролі жєнщіни-водолаза нєотразімая Люся Арєстовіч !
показати весь коментар
15.08.2024 22:33 Відповісти
Хз як насправді було
показати весь коментар
15.08.2024 22:55 Відповісти
тільки є один момент: якщо Україна підірвала труби, то чому москалі їх ВЖЕ ДВА РОКИ не ремонтують? і не просто не ремонтують, а навіть і не збираються починати, бо ніби-то в тих трубах самі німці вже і незацікавлені!
тому труби підірвали:
1) німаки
2) англосакси
3) москалі
4) інопланетяни з галактики Андромеда
показати весь коментар
15.08.2024 23:05 Відповісти
Знаю, пам'ятаю. Казали солена морська вода всередині все зкородувала, тому вирізати пошкоджену частину і вирізати цілу не має сенсу. Хоча не розумію насправді що ж там так сильно понищилось, що ремонту не підлягає
показати весь коментар
16.08.2024 10:33 Відповісти
Деньги за выполненное задание везли в багажнике автомобиля, но передать не успели(((
показати весь коментар
16.08.2024 03:01 Відповісти
Безвідносно до того хто таки підірвав газогони - Україна зараз повернулася в центр медіа уваги в Америці.
показати весь коментар
16.08.2024 03:57 Відповісти
західним журнашлюхам теж треба щось їсти от і штампують всяке хайпожерство
показати весь коментар
16.08.2024 07:06 Відповісти
Шизофренічно-маньякальна маячня! Таке можна вигадати лише на п'яну макітру! Не смішіть ворон!
показати весь коментар
16.08.2024 07:11 Відповісти
вот для этого и поставлен смотрящим фсбэшник Елдак патрушевим в Омане, что би бенин Нарко Осел не создавал кремлю проблем.....
показати весь коментар
16.08.2024 07:31 Відповісти
зедиверсанти ***** проникли в усі розвідки світу що б ті забули про російські підводні човни що відлеживулися на газогогонах,кабелях з"являлись на узбережжях Норвегії з десантом! Гордимося ,що з"явився один українець в масці для пірнання і і виконав все за армію московського ***** всія русі НЕВДАХА і хай він залишки свого військового флоту пошле за російським кораблем
показати весь коментар
16.08.2024 07:39 Відповісти
Дякуємо WSJ що так високо оцінили роботу одого українця в масці для пірнання і що він виконав все за армію московського ***** всія русі НЕВДАХИ і хай ***** залишки свого військового флоту, особливо підводні човни, пошле за російським кораблем ......
показати весь коментар
16.08.2024 07:48 Відповісти
 
 