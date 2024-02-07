Швеція припинила розслідування підриву "Північних потоків" через відсутність юрисдикції
Прокуратура Швеції заявила, що припиняє розслідування щодо вибухів на "Північних потоках" у 2022 році через те, що не має юрисдикції для його продовження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву прокуратури Швеції.
Шведська прокуратура дійшла до висновку, що влада не має юрисдикції в цій справі, тому розслідування слід закрити.
Попереднє розслідування було припинено, оскільки ніщо не вказувало на те, що у нападі брали участь Швеція або її громадяни, йдеться у заяві.
"Ми тісно співпрацювали з попереднім розслідуванням, яке проводить влада Німеччини. У рамках цієї співпраці ми передали матеріали, які можуть бути використані як докази в німецькому розслідуванні", - заявив прокурор Матс Юнгквіст, який керував шведським розслідуванням.
Відсутність юрисдикції
Зазначається, що 26 вересня 2022 року була здійснено кілька атак у міжнародних водах, спрямованих на "Північний потік". Попереднє розслідування Швеції встановило диверсію.
Основна мета розслідування полягала в тому, щоб з'ясувати, чи були причетні шведські громадяни та, чи використовувалась територія Швеції.
"Попереднє розслідування зараз досягло такої стадії, що влада має чітке уявлення про інцидент і не виявлено нічого, що вказувало б на те, що Швеція або шведські громадяни були причетні до нападу, що стався у міжнародних водах", - додали у прокуратурі Швеції.
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"У ніч на 26.09.2022 року в Балтійському морі біля данського острову Борнхольм підводними вибухами одночасно були зруйновані дві нитки газопроводу «Північний потік-1» та одна «Північного потоку-2».
В компанії Eurasia Group вважають, що відновити роботу «Потоків» вже не вдасться.
Тут важливе не те, хто стоїть за цією диверсією, а саме її наслідки - це провал ідеї поновлення газпромом поставок в Німеччину дешевого газу взамін на змушення України до територіальних поступок на користь рашистської пітьми, лобісткою чого є давня кремлівська агентеса "меркель".
Довідково:
Кожна нитка трубопроводів «Nord Streem» протяжністю більше 1200 км виготовлена зі сталевих труб завтовшки 4 см покритих шаром бетону у 12 см.
Для будівництва першого "Потоку" пішло 2,4 млн т сталі і сума інвестицій становила 7,4 млрд євро, а в другий - 9,5 млрд євро.".