Ратификация Римского статута ускорит привлечение российских военных преступников к ответственности, - "слуга народа" Мережко
Ратификация Украиной Римского статута ускорит привлечение российских военных преступников к ответственности.
Об этом заявил председатель Комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады Александр Мережко в комментарии для LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня Международный уголовный суд, созданный на основе Римского статута, является одним из немногих международно-правовых механизмов, который позволяет реально привлечь к ответственности российских военных преступников. Ратификация Римского статута станет решительным шагом на пути к настоящему международному правосудию", - заявил депутат.
Мережко подчеркнул, что Украина подписала Римский статут, но не ратифицировала его еще в 2000 году. Он предупредил, что "некоторые силы начнут продвигать ложный нарратив о том, что якобы ратификация Римского статута может нанести удар по нашим военным".
"Однако это полная чушь, которая, по моему мнению, будет использоваться также российской пропагандой... Надо иметь в виду, что Украина уже согласилась на юрисдикцию Международного уголовного суда. Одного этого факта достаточно, чтобы показать абсурдность нарративов против ратификации Римского статута. Благодаря заявлению, которое Украина делает к статье 124 Римского статута, ратификация этого международного договора, по сути, минимизирует риски для наших военных, которые есть сейчас", - считает Мережко.
Председатель парламентского комитета отметил, что наше государство теряет больше от "не-ратификации Римского статута, поскольку не может участвовать в деятельности органов Международного уголовного суда, например в Ассамблее государств-участников".
"Стоит также отметить, что ратификация Римского статута позволит Украине как государству-участнику обращаться непосредственно к тем государствам-участникам, на территории которых может появиться Путин и его приспешники, с требованием выполнить ордера на арест этих лиц, которые подозреваются в совершении геноцида против украинского народа и военных преступлений", - сказал депутат.
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Щось тут не так.
Якщо відверте падло щось пропонує та ще й так наполегливо пояснює і само, і через своїх шавок, то воно точно щось недобре надумало.
Зеленский в четверг, 15 августа, внес в Верховную раду пакет законопроектов о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.
В проекте закона, отмечается, что Украина ратифицирует Римский статут с отдельным заявлением согласно которому в течение семи лет после вступления в силу ратификационного закона "Украина не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ее граждан о совершении преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута"...
Пока нет ясности, как именно будет работать эта норма, учитывая то, что Украина уже сейчас предоставила МУС право расследовать преступления, совершенные на ее территории...
Ну и не ясно как быть с КУ... ибо без изменений в КУ это все пшик...
Военные преступления
1. Суд обладает юрисдикцией в отношении военных преступлений, в частности когда
они совершены в рамках плана или политики или при крупномасштабном совершении
таких преступлений.
2. Для целей настоящего Статута военные преступления означают:
a) серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а
именно любое из следующих деяний против лиц или имущества, охраняемых согласно
положениям соответствующей Женевской конвенции:
i) умышленное убийство;
ii) пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты;
iii) умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или ущерба здоровью;
iv) незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение и
присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью;
v) принуждение военнопленного или другого охраняемого лица к службе в вооруженных силах неприятельской державы;
vi) умышленное лишение военнопленного или другого охраняемого
лица права на справедливое и нормальное судопроизводство;
vii) незаконная депортация или перемещение или незаконное лишение
свободы;
viii) взятие заложников;
b) другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в международных вооруженных конфликтах в установленных рамках международного права, а
именно любое из следующих деяний:
i) умышленные нападения на гражданское население как таковое или
отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных
действиях;
ii) умышленные нападения на гражданские объекты, т.е. объекты, которые не являются военными целями;
iii) умышленное нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам,
подразделениям или транспортным средствам, задействованным в оказании гуманитарной
помощи или в миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций, пока они имеют право на защиту, которой пользуются гражданские
лица или гражданские объекты по международному праву вооруженных конфликтов;
iv) умышленное совершение нападения, когда известно, что такое нападение явится причиной случайной гибели или увечья гражданских лиц или ущерба
гражданским объектам или обширного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей
природной среде, который будет явно несоизмерим с конкретным и непосредственно ожидаемым общим военным превосходством;
v) нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями
города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было
средств;
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vi) убийство или ранение комбатанта, который, сложив оружие или не
имея более средств защиты, безоговорочно сдался;
vii) ненадлежащее использование флага парламентера, флага или военных знаков различия и формы неприятеля или Организации Объединенных Наций, а также отличительных эмблем, установленных Женевскими конвенциями, следствием которого является смерть или причинение ущерба личности;
viii) перемещение, прямо или косвенно, оккупирующей державой части
ее собственного гражданского населения на оккупируемую ею территорию, или депортация или перемещение населения оккупируемой территории или отдельных частей его в
пределах или за пределы этой территории;
ix) умышленное нанесение ударов по зданиям, предназначенным для целей религии, образования, искусства, науки или благотворительности, историческим
памятникам, госпиталям и местам сосредоточения больных и раненых, при условии, что
они не являются военными целями;
x) причинение лицам, которые находятся под властью противной стороны, физических увечий или совершение над ними медицинских или научных экспериментов любого рода, которые не оправданы необходимостью медицинского, зубоврачебного или больничного лечения соответствующего лица и не осуществляются в его
интересах и которые вызывают смерть или серьезно угрожают здоровью такого лица или
лиц;
xi) вероломное убийство или ранение лиц, принадлежащих к неприятельской нации или армии;
xii) заявление о том, что пощады не будет;
xiii) уничтожение или захват имущества неприятеля, за исключением
случаев, когда такое уничтожение или захват настоятельно диктуются военной необходимостью;
xiv) объявление отмененными, приостановленными или недопустимыми
в суде прав и исков граждан противной стороны;
xv) принуждение граждан противной стороны к участию в военных
действиях против их собственной страны, даже если они находились на службе воюющей
стороны до начала войны;
xvi) разграбление города или населенного пункта, даже если он захвачен
штурмом;
xvii) применение яда или отравленного оружия;
xviii) применение удушающих, ядовитых или других газов и любых аналогичных жидкостей, материалов или средств;
xix) применение пуль, которые легко разрываются или сплющиваются в
теле человека, таких, как оболочечные пули, твердая оболочка которых не покрывает всего
сердечника или имеет надрезы;
xx) применение оружия, боеприпасов и техники, а также методов
ведения войны такого характера, которые вызывают чрезмерные повреждения или ненужные страдания или которые являются неизбирательными по своей сути в нарушение норм
международного права вооруженных конфликтов, при условии, что такое оружие, такие
боеприпасы, такая техника и такие методы ведения войны являются предметом всеобъемлющего запрещения и включены в приложение к настоящему Статуту путем поправки согласно соответствующему положению, изложенному в статьях 121 и 123;
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xxi) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение;
xxii) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к
проституции, принудительная беременность, как она определена в пункте 2(f) статьи 7,
принудительная стерилизация и любые другие виды сексуального насилия, также являющиеся грубым нарушением Женевских конвенций;
xxiii) использование присутствия гражданского лица или другого охраняемого лица для защиты от военных действий определенных пунктов, районов или вооруженных сил;
xxiv) умышленное нанесение ударов по зданиям, материалам, медицинским учреждениям и транспортным средствам, а также персоналу, использующим в соответствии с международным правом отличительные эмблемы, установленные Женевскими
конвенциями;
xxv) умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, в качестве способа ведения войны путем лишения его предметов, необходимых для выживания, включая умышленное создание препятствий для предоставления
помощи, как это предусмотрено в Женевских конвенциях;
xxvi) набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав
национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых
действиях.
c) В случае вооруженного конфликта немеждународного характера серьезные
нарушения статьи 3, общей для четырех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а
именно: любое из следующих деяний, совершенных в отношении лиц, не принимающих
активного участия в военных действиях, включая военнослужащих, сложивших оружие, и
лиц, выведенных из строя в результате болезни, ранения, содержания под стражей или по
любой другой причине:
i) посягательство на жизнь и личность, в частности убийство в любой
форме, причинение увечий, жестокое обращение и пытки;
ii) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение;
iii) взятие заложников;
iv) вынесение приговоров и приведение их в исполнение без предварительного судебного разбирательства, проведенного созданным в установленном порядке
судом, обеспечивающим соблюдение всех судебных гарантий, которые по всеобщему
признанию являются обязательными.
d) Пункт 2(c) применяется к вооруженным конфликтам немеждународного
характера и, таким образом, не применяется к случаям нарушения внутреннего порядка и
возникновения напряженности, таким, как беспорядки, отдельные и спорадические акты
насилия или иные акты аналогичного характера.
e) Другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в вооруженных конфликтах немеждународного характера в установленных рамках международного
права, а именно любое из следующих деяний:
i) умышленное нанесение ударов по гражданскому населению как таковому, а также умышленное нападение на отдельных гражданских лиц, не принимающих
непосредственного участия в военных действиях;
ii) умышленное нанесение ударов по зданиям, материалам, медицинским учреждениям и транспортным средствам, а также персоналу, использующим в ........
Людина виклала "ДОКУМЕНТ" Якби виклала англійською - ніхто взагалі-б його не читав Навіть я-б може полінувався перекладать (хоч у мене і є перекладач-програма)
Рашисти будуть постійно і багато генерувати справи по "військових злочинах" укрвійськових!
Навіть фейкові звинуваченя з викликом до МКС створять хаос в керівництві ЗСУ!
Римський статут, який лежить в основі роботи Міжнародного кримінального суду, Україна ратифікує після війни, тому що внаслідок внутрішніх проблем з комунікаціями в українських військових сформувалось хибна думка про цей документ, яку неможливо змінити в умовах воєнного стану. Про це у коментарі Радіо Свобода сказав міністр юстиції Денис Малюська.
«Навколо Римського статуту тривалий час була дивна комунікаційна кампанія, що нібито це «б'є по українським військовим, по добровольцям», що їх «почнуть заарештовувати за кордоном». Все це - інформація недостовірна, неправдива. Частину такої інформаційної кампанії проводять ті, хто не розбирається насправді, що таке Римський статут, а частину, - можливо, якимось чином росіяни», - вважає міністр юстиції.
Окрім того, за словами Малюськи, негайна ратифікація Україною Римського статуту «практично нічого для нас не змінить з точки зору юрисдикції», тому відтермінування ратифікації цього документу не є критичним.
Наприкінці травня заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов https://www.youtube.com/watch?v=_9-IF9jIeVA в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що саме через ймовірну загрозу для українських військових ратифікація Римського статуту Україною наразі не на часі.
«Я би, як мінімум, під час війни, до перемоги України питання ратифікації Римського статуту відклав би. Тому що, згідно з Римським статутом, спеціальні компетентні органи іноземних країн отримають купу заяв країни-агресора про начебто (я наголошую - начебто) злочини, які вчиняються нашими військовими. І той самий Міжнародний кримінальний суд зобов'язаний буде давати оцінку цим подіям», - пояснив заступник голови ОП.
Карна система за принципом "Феміди" далеко не завжди досягає цілі утримати людину від скоєння злочину через страх покарання, бо багато людей сподіваються, що зможуть так скоїти злочин, що їх після нього не спіймають, і тому не покарають. А деякі люди навіть свідомо готові "відсидіти" за свій злочин, бо так їм все одно вигідніше (як їм здається), наприклад: хтось обдурив інших людей на кілька мільйонів, сховав їх чи передав спільникам, потім відсидів кілька років, а гроші не знайдені (не кожний може заробити мільйон за рік)... Тоді як замість цього ... ...
Тобто замість функцій системи захисту від злочинності карна система "Феміди" сама стає знаряддям злочину і, якщо заглянути далі, то видно, що це додатково ще й спокушає потенційного злочинця хоча б самим фактом наявності додаткових можливостей для злочину, які створюються наявністю цього знаряддя, яке може бути використане, як зброя. Думаю, це означає (логічно доводить), що система "правосуддя Феміди" не тільки не завжди ефективна в ролі інституту захисту людей від злочинності, але навпаки, може і сприяти злочинності, і навіть заохочувати її, стаючи її інструментом чи зброєю, і навіть додатковим мотиватором. ... ...
... Чому Ісуса вбили саме так, як це було? Якщо припустити, що Він мав стати просто чистим Агнцем Божим, якого мали принести в жертву для прощення (відпущення, відкуплення) "гріхів" усіх людей, то стає незрозуміло, чому це не зробили так, як приносять у жертву агнців? Чому не було так, як Бог колись казав зробити Аврааму, щоб перевірити його віру: покласти сина свого (Ісаака) на вівтар і зробити його жертвою? Може тому, що смерть Ісуса саме на хресті - це не випадковість, а ЗНАК!? Точніше, це - ОДИН З НАЙГОЛОВНІШИХ ЗНАКІВ: Ісус Своєю смертю поставив величезний хрест на ворогові Бога - на злі, яке прикривається маскою "Феміди". Це, як військові іноді позначають на карті цілі - хрестом. І прицілюючись, також на ціль наводять хрест. Або як колись Мойсей за вказівкою Бога позначив (правда, не хрестом, а кров'ю... агнців пасхальних) двері домів народу Ізраїлевого в Єгипті для того, щоб Бог міг побачити, де Ізраїльтяни, а де Єгиптяни (ідентифікація "свій - чужий"). (До речі, тоді Бог сказав Мойсею: "...і над всіма богами Єгипетськими вчиню суд.") Або, ще - як кажуть: "поставити на комусь хрест", - себто, помітити його, як приреченого, списаного і більше не потрібного представника минулого. Ще: в одному з чотирьох варіантів Євангелія - від Івана - є уточнення про те, що: "Коли ж підійшли до Ісуса й побачили, що Він уже вмер, голінок Йому не зламали, та один з вояків списом бока Йому проколов, - і зараз витекла звідти кров та вода." Думаю, що цей спис - це теж не випадковість. Цей спис - це ніби стрілка, яка додатково вказує на цей хрест (із страченим на ньому НЕВИННИМ Ісусом). (Ніби стрілка-курсор у комп'ютерній грі вказує на знак квеста (загадка), позначений хрестом.) Отже, схоже на те, що саме так Ісус Своєю смертю переміг смерть ще й у такому смислі: Бог поставив на горі (на видноті перед усім народом) великий хрест, яким позначив, де ще ховається смерть у цьому світі, тобто вказав на хитру схованку зла - "Феміду". Ще й списом, як стрілкою, додатково було вказано на цей хрест. Мабуть тому, що "Феміда" - це дуже хитра маска, яка під виглядом, начебто, ідеалу справедливості і, начебто, єдино можливого (і тому, начебто, необхідного) способу боротьби проти злочинності насправді може приховати (і приховує) безліч зла, і під її пов'язкою насправді ховають свої очі диявол та смерть. Тому Ісус каже: "...а про суд, - що засуджений князь цього світу", тобто, засуджений диявол (і його князівство зла), бо Ісус зробив нас усіх свідками проти нього, викривши його хитру маску "Феміди".
Що ж може ховатися під маскою начебто "справедливої" "Феміди"?
Дивіться додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".
Джерело - https://www.youtube.com/watch?v=MTb69t4OAq4&list=PLFq_OojK_1kdlui5_H5A8IgdMN9lQP9Ut&index=2&t=0h53m51s
Зелено-сині запроданці, геть від влади!