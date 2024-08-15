Ратификация Римского статута ускорит привлечение российских военных преступников к ответственности, - "слуга народа" Мережко

Ратификация Украиной Римского статута ускорит привлечение российских военных преступников к ответственности.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам внешней политики Верховной Рады Александр Мережко в комментарии для LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня Международный уголовный суд, созданный на основе Римского статута, является одним из немногих международно-правовых механизмов, который позволяет реально привлечь к ответственности российских военных преступников. Ратификация Римского статута станет решительным шагом на пути к настоящему международному правосудию", - заявил депутат.

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Мережко подчеркнул, что Украина подписала Римский статут, но не ратифицировала его еще в 2000 году. Он предупредил, что "некоторые силы начнут продвигать ложный нарратив о том, что якобы ратификация Римского статута может нанести удар по нашим военным".

"Однако это полная чушь, которая, по моему мнению, будет использоваться также российской пропагандой... Надо иметь в виду, что Украина уже согласилась на юрисдикцию Международного уголовного суда. Одного этого факта достаточно, чтобы показать абсурдность нарративов против ратификации Римского статута. Благодаря заявлению, которое Украина делает к статье 124 Римского статута, ратификация этого международного договора, по сути, минимизирует риски для наших военных, которые есть сейчас", - считает Мережко.

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Председатель парламентского комитета отметил, что наше государство теряет больше от "не-ратификации Римского статута, поскольку не может участвовать в деятельности органов Международного уголовного суда, например в Ассамблее государств-участников".

"Стоит также отметить, что ратификация Римского статута позволит Украине как государству-участнику обращаться непосредственно к тем государствам-участникам, на территории которых может появиться Путин и его приспешники, с требованием выполнить ордера на арест этих лиц, которые подозреваются в совершении геноцида против украинского народа и военных преступлений", - сказал депутат.