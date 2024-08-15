Ратификация Римского статута: в ОП объяснили, что даст участие Украины в работе Международного криминального суда

Украина ратифицирует Римский Статут Международного уголовного суда.

Об этом заявила в Фейсбуке заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, передает Цензор.НЕТ.

"Это важный шаг для нашего государства, именно поэтому Президентом Украины подан в Верховную Раду проект закона "О ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему".

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Почему мы это делаем?

Наказание российских преступников

Благодаря приобщению Украины к МКС удастся увеличить эффективность работы МКС в отношении Украины, привлекать к ответственности за преступления, совершенные российскими гражданами на территории Украины. Фактически, мы будем приобщены к работе ключевого мирового органа правосудия и будем иметь возможность влиять на приоритизацию нашего вопроса в нем. МКС выдал уже шесть ордеров на арест российских преступников, в частности Путина, армейской верхушки: Шойгу, Герасимова и других генералов. Наше участие в работе МКС позволит усилить рассмотрение текущих дел, открыть новые и обеспечить справедливое наказание для всех российских преступников.

Отстаивание интересов Украины в МКС. Украина сможет:

участвовать в Ассамблее государств-участников МКС и формировать политику МКС; выдвигать своего кандидата на должность судьи; утверждать распределение бюджета МКС с целью обеспечения надлежащего расследования российских преступлений в Украине; участвовать в выборах судей и других выборных лиц (в частности Прокурора МКС), влиять на разработку изменений в Римский Статут, что является ключевым для нас в вопросе защиты наших военных.

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Евроинтеграция Украины и выполнение нашей части соглашений по безопасности.

Украина имеет обязательства по ратификации Римского Статута в Соглашении об ассоциации с ЕС (статья 8.) Кроме того, это одно из требований нашего вступления в блок. Ряд уже подписанных соглашений по безопасности со странами также содержат положения о ратификации Римского Статута, в частности, с Нидерландами и Германией. По условиям соглашений по безопасности мы получаем от партнеров военную, финансовую и дипломатическую поддержку, а взамен проводим реформы и гармонизируем наше законодательство. Поэтому ратификация станет мощным сигналом нашей преданности своим обязательствам.

Компенсация украинцам, пострадавшим от российских преступлений.

Полноценное участие Украины в МКС (для которого нужна ратификация) упростит доступ украинцам к специальному Целевому фонду МКС для потерпевших и повысит шансы получения компенсаций для пострадавших от российских преступлений.

Защита наших военных.

Стоит понимать, что ратификация не означает, что появится риск привлечения наших военных и других граждан к ответственности.

Во-первых, Украина уже полностью признала юрисдикцию МКС с 21 ноября 2013 года двумя соответствующими заявлениями, а Офис Прокурора МКС начал расследование Ситуации в Украине "охватывая, таким образом, любые предыдущие и текущие обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины, любым лицом" - без ограничений по гражданству.

Во-вторых, в соответствии с комплиментарностью - фундаментальным принципом работы МКС - наши граждане могут предстать перед МКС только в том случае, если национальные суды не могут или не желают привлекать к ответственности за международные преступления.

Но самым важным является то, что, Украина ратифицирует Римский Статут с заявлением по ст.124 Римского статута, согласно которой МКС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации.

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Ратификация Римского Статута Международного криминального суда усилит позицию Украины на международной арене и позволит получить лучшие возможности для преследования россиян за их преступления и защитить граждан Украины. Участие в работе МКС также является частью нашей интеграции в пространство развитых, демократических стран Европы и мира. Мы принимаем правила игры и многое получаем взамен, как государство, так и общество", - написала Мудрая.







