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Ратификация Римского статута: в ОП объяснили, что даст участие Украины в работе Международного криминального суда

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра

Украина ратифицирует Римский Статут Международного уголовного суда.

Об этом заявила в Фейсбуке заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая, передает Цензор.НЕТ.

"Это важный шаг для нашего государства, именно поэтому Президентом Украины подан в Верховную Раду проект закона "О ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему".

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Почему мы это делаем?

  • Наказание российских преступников

Благодаря приобщению Украины к МКС удастся увеличить эффективность работы МКС в отношении Украины, привлекать к ответственности за преступления, совершенные российскими гражданами на территории Украины. Фактически, мы будем приобщены к работе ключевого мирового органа правосудия и будем иметь возможность влиять на приоритизацию нашего вопроса в нем. МКС выдал уже шесть ордеров на арест российских преступников, в частности Путина, армейской верхушки: Шойгу, Герасимова и других генералов. Наше участие в работе МКС позволит усилить рассмотрение текущих дел, открыть новые и обеспечить справедливое наказание для всех российских преступников.

  • ✅Отстаивание интересов Украины в МКС. Украина сможет:
  1. участвовать в Ассамблее государств-участников МКС и формировать политику МКС;
  2. выдвигать своего кандидата на должность судьи;
  3. утверждать распределение бюджета МКС с целью обеспечения надлежащего расследования российских преступлений в Украине;
  4. участвовать в выборах судей и других выборных лиц (в частности Прокурора МКС), влиять на разработку изменений в Римский Статут, что является ключевым для нас в вопросе защиты наших военных.

Также смотрите: Ордеры МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдны. Россия их не признает, - Песков

  • Евроинтеграция Украины и выполнение нашей части соглашений по безопасности.

Украина имеет обязательства по ратификации Римского Статута в Соглашении об ассоциации с ЕС (статья 8.) Кроме того, это одно из требований нашего вступления в блок. Ряд уже подписанных соглашений по безопасности со странами также содержат положения о ратификации Римского Статута, в частности, с Нидерландами и Германией. По условиям соглашений по безопасности мы получаем от партнеров военную, финансовую и дипломатическую поддержку, а взамен проводим реформы и гармонизируем наше законодательство. Поэтому ратификация станет мощным сигналом нашей преданности своим обязательствам.

  • Компенсация украинцам, пострадавшим от российских преступлений.

Полноценное участие Украины в МКС (для которого нужна ратификация) упростит доступ украинцам к специальному Целевому фонду МКС для потерпевших и повысит шансы получения компенсаций для пострадавших от российских преступлений.

  • Защита наших военных.

Стоит понимать, что ратификация не означает, что появится риск привлечения наших военных и других граждан к ответственности.

Во-первых, Украина уже полностью признала юрисдикцию МКС с 21 ноября 2013 года двумя соответствующими заявлениями, а Офис Прокурора МКС начал расследование Ситуации в Украине "охватывая, таким образом, любые предыдущие и текущие обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде, совершенных на любой части территории Украины, любым лицом" - без ограничений по гражданству.

Во-вторых, в соответствии с комплиментарностью - фундаментальным принципом работы МКС - наши граждане могут предстать перед МКС только в том случае, если национальные суды не могут или не желают привлекать к ответственности за международные преступления.

Но самым важным является то, что, Украина ратифицирует Римский Статут с заявлением по ст.124 Римского статута, согласно которой МКС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МКС сосредоточится на военных преступлениях РФ в отношении украинских военнопленных, - прокурор Голлис

Ратификация Римского Статута Международного криминального суда усилит позицию Украины на международной арене и позволит получить лучшие возможности для преследования россиян за их преступления и защитить граждан Украины. Участие в работе МКС также является частью нашей интеграции в пространство развитых, демократических стран Европы и мира. Мы принимаем правила игры и многое получаем взамен, как государство, так и общество", - написала Мудрая.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра про ратифікацію Римського статуту
Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра про ратифікацію Римського статуту
Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра про ратифікацію Римського статуту
Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра про ратифікацію Римського статуту

Автор: 

ратификация (413) Римский статут (47) Международный уголовный суд (233) Мудра Ирина (14)


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Топ комментарии
+7
все просто!
кацапи не підписали цей статут, і тому вбивають, гвалтують, мародерять. їм насрати.
а, от коли, україна підпише цей статут, під час війни, нам піздець. точніше, нашим зсу.
кожна дія, солдата, буде вивернута так, як захоче, та чи інша сторона!
****** зе!шобло підвело україну під гільйотину!

****, чергова профанація, заради хайпу!
зе!шобло закапує україну живцем!
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15.08.2024 21:10
+5
Україні треба його ратифікувати одразу після США.
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15.08.2024 21:21
+3
що дасть участь України у роботі Міжнародного кримінального суду


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15.08.2024 21:06
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що дасть участь України у роботі Міжнародного кримінального суду


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15.08.2024 21:06 Ответить
Как-нибудь почитайте и тогда поймёте.
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15.08.2024 21:16 Ответить
все просто!
кацапи не підписали цей статут, і тому вбивають, гвалтують, мародерять. їм насрати.
а, от коли, україна підпише цей статут, під час війни, нам піздець. точніше, нашим зсу.
кожна дія, солдата, буде вивернута так, як захоче, та чи інша сторона!
****** зе!шобло підвело україну під гільйотину!

****, чергова профанація, заради хайпу!
зе!шобло закапує україну живцем!
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15.08.2024 21:10 Ответить
висувати свого кандидата на посаду судді;

Цей пункт, та оголошення новини представницею жОПи мене лякає найбільше!
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15.08.2024 21:17 Ответить
потом начнут судить наших генералов за убийства гражданских в той же Судже....(
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15.08.2024 21:19 Ответить
Маячня .
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15.08.2024 21:58 Ответить
маячня??? почитайте как судили хорватских генералов, освободивших Сербскую Краину, фамилия Пральяк вам о чем то говорит?
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16.08.2024 09:28 Ответить
Україні треба його ратифікувати одразу після США.
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15.08.2024 21:21 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/47374 Борислав Береза пояснює:
Ця дуже важлива інформація і вона не має лише позитивного чи негативного забарвлення. Але вона показує, що влада знову приймає рішення, наслідки яких не прораховує. А от це відкриває поле для дискусії по темі. Тому що на кону безпека та свобода наших військовослужбовців всіх рівнів - від солдат до генералів.
Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту та змін у законодавстві. Раніше Кримінальний кодекс України не передбачав кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини. Документ моє закрити ці прогалини
І тут є нюанс. Зеленський цим відкриває скриньку Пандори. Поясню про що мова.
Станом на квітень 2013 року Римський статут ратифікували 122 держави світу. Серед 193 держав-членів ООН його ратифікувала лише 121 держава (острови Кука не є членами ООН), 31 - підписали, але не ратифікували, а 41 - взагалі не підписали.
Деякі держави принципово негативно ставляться до самої ідеї існування МКС. На їхню думку, МКС обмежує суверенітет держави та має невизначено широку компетенцію. Серед цих країн США та Ізраїль. І влада цих країн набагато краще розуміють всі небезпечні моменти та нюанси. А те, що ці дві країни безпеку СВОЇХ громадян ставлять на перше місце - давно відомий факт. До речі, Росія та Китай теж не ратифікують Римський статут, але зовсім з іншої причини. Влада цих країн має намір таким чином захистити себе, а не своїх громадян.
Хочу нагадати, що адміністрація Буша-молодшого прорахувавши всю небезпеку та маючи на меті захист власних військовослужбовців, взагалі відмовилась від участі в Римському статуті, назвавши його таким, що порушує національні інтереси та суверенітет США. Хоча Буш-молодший не був же найвеличнішим політичним діячем ********** по версії Андрія Єрмака і тому прийняв рішення в інтересах військовослужбовців - громадян США, а не для чогось іншого.
Окрім того, у 2002 році в США був ухвалений спеціальний Закон про захист американських військовослужбовців, котрий дозволив застосування військової сили для визволення будь-якого американського громадянина, або громадян країн союзників США, затриманих на території будь-якої держави. Навіть якщо він був затриманий на підставі рішень згідно Римськогостатуту. Водночас, США уклали низку двосторонніх угод, в котрих зобов'язали відповідні держави не видавати підозрюваних американських громадян Міжнародному кримінальному суду; у разі порушення цих домовленостей США припинять надавати військову допомогу та будь-яку іншу підтримку. Але в Україні ******* створювати Офіси простих рішень, а не прогнозувати наслідки своїх дій, тому не треба дивуватися, коли керівництво країни радило українцям напередодні повномасштабного вторгнення готуватися до травневих шашликів, а не до оборони країни та рятування життів своїх близьких.
Так, якби Україна ратифікувала договір, то стала би членом Асамблеї держав-учасників і могла би ставити питання на порядок денний Асамблеї, мати свого суддю і брати участь у роботі суду.
Але гарантовано і те, що уряди країн, які мають близкі та дружні стосунки з Росією використали б це проти наших воїнів. Наприклад Угорщина чи Бразилія могли б стати інструментами для переслідування українських військових різного рівня. І це треба розуміти. А також треба розуміти, чи зможе Україна надати та забезпечити гідний рівень безпеки та захисту тим, хто сьогодні боронить Україну. Можете пригадати справу нацгвардійця Віталія Марківа, за плечима якого трирічне перебування в італійській в'язниці за сфабрикованою справою, за якою легко побачити вуха Кремля. І це лише один з випадків. А їх значно більше. Тож треба все враховувати.
Ніхто не заважає Зеленському ініціювати в Україні введення кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини, щоб врегулювати це питання на законодавчому рівні. Але треба бути дуже недалекоглядним, щоб віддати цей інструмент в руки, які можуть бути руками ворога.
Розумію, що схильність до простих рішень - це фішка Зеленського, але треба ж і головою думати та прораховувати наслідки. Чи наслідки прораховані і це навмисно робиться?
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15.08.2024 22:21 Ответить
Цей "Римський статут" - це "Будапештський меморандум № 2", тільки ще більш небезпечний.
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16.08.2024 04:48 Ответить
Мотив прищючити ЗСУ у ОПИ є ...але при правильних прокурорах при обвинуваченні ..🤡 та ОПа піде перша під роздачу ...бо зрадили та загубили українців тисячами ...коли могли їх врятувати ...хай приймають ...якшо шо...
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15.08.2024 22:37 Ответить
черговий піар зе влади -це гарно звучить,але які наслідки за собою тягне шобла не рахує.Поки Україна не в НАТО ніякі статути нікому не допоможуть.Першочергове питання це має бути стати членом нато а потім про всякі статути можна говорити..
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15.08.2024 22:40 Ответить
Всі ініціативи від ж ОП и,ініціативи ворога!
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15.08.2024 22:51 Ответить
США та Ізраїль не зробили такої помилки, то вони хоча б трохи думають, і тому не погодились іти на це самогубство разом з іншими.
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16.08.2024 04:54 Ответить
2.1. Ставити під загрозу своїх військовослужбовців, ЯКІ ВОЮЮТЬ ПРОТИ АГРЕСОРА, - ЦЕ ОЗНАЧАЄ ЗРУЙНУВАТИ ЦЮ ДЕРЖАВУ ВЗАГАЛІ!!!
Зараз Україна і без такої загрози має значні труднощі з мобілізацією, бо не може переконати більшість громадян добровільно захищати цю державу.
А якщо б додатково з'явилася загроза переслідування БУДЬ-КОГО в Україні з боку якихось лівих міжнародних чиновників, яким по... байдуже до будь-яких інтересів України, її самозахисту і т.д., тому що їм чим більше будь-яких людей засудити, тим більші бюджети, зарплати і премії... То могло би виявитись, що усі державні службовці України, які її захищають, виявились би начебто "винуватими" у якихось начебто "злочинах". Наприклад, наш ворог уже зараз їх обвинувачує, а цього може бути ЦІЛКОМ ДОСТАТНЬО для того, щоб ті ліві "чиновники" із того лівого "суду" видали ордер на арешт наших захисників, включно з Президентом України, щоб "перевірити" і "провести розслідування", як це нещодавно вони зробили, коли видали ордер на арешт Прем'єр-міністра Ізраїлю після нападу палестинських убивць із Хамас на Ізраїль.
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16.08.2024 05:46 Ответить
2.2. Той факт, що ПОКИ ЩО той "суд" не видав ордер на арешт когось із захисників України, не є доказом будь-чого, оскільки ця ситуація може мінитися У БУДЬ-ЯКУ МИТЬ ЧАСУ
(див. приклад про Ізраїль у попередньому реченні.) !!!

Кому мало прикладу ордера того "суду" на арешт Прем'єр-міністра Ізраїлю, згадайте історію, як МВС України Аваков ДЕКІЛЬКА РОКІВ намагався визволити одного із захисників України - нацгвардійця - із тюрми в Італії за те, що той нацгвардієць захищав Україну на горі Карачун у 2014 році.
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16.08.2024 05:47 Ответить
3. "Гармонізація" законодавства України Є ПОВНОЮ ЗАМІНОЮ того "статуту" і того "суду". Тобто, можна прописати у законах України злочини, проти яких начебто націлена діяльність "Римського статуту" і того "суду", і тоді суди України будуть переслідувати тих, хто вчиняє такі злочини. Все!
При цьому УКРАЇНА НЕ СТАВИТЬ СВОЇХ ЛЮДЕЙ І СЕБЕ У ЗАЛЕЖНІСТЬ від якихось лівих (невідомих, неконтрольованих нею) людей, які мають якісь свої мотиви (гроші) чи щось там іще (іще гроші).

ВІДДАВАТИ СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ - ЦЕ НЕРОЗУМНО.

Ядерну зброю вже віддали, щоби сподобатись "Заходу і Росії", і заплатили за цю помилку СОТНІ ТИСЯЧ ЖИТТІВ. Цей "статут" був би подібною помилкою з ще більш важкими наслідками (тому що ядерною зброєю вдарити нас без наслідків в мільйони і мільярди разів складніше, аніж вдарити когось із нас "судом" (наприклад, наших захисників), тому ядерні удари по нам не роблять щодня, а "суд" може бити або залякувати, тобто, демотивувати нас навіть щодня без жодних наслідків для цього "суду").
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16.08.2024 05:49 Ответить
... ... окрім особистої поведінки (це внутрішній компонент), є ЩЕ ОДИН ДУЖЕ ВАЖЛИВИЙ МОМЕНТ - зовнішній, інституційній чинник - це ЗОВНІШНІЙ КОМПОНЕНТ: Ісус на своєму прикладі показав, до яких наслідків призводить сама вже наявність карної системи "Феміди", а саме, до того, що сама наявність такої системи (в суспільстві) призводить до смерті навіть цілком невинної людини (Ісуса Христа вбили) на догоду чиїмось довільним стороннім особистим інтересам. (При цьому вбивцю Варавву відпустили.)

Тобто замість функцій системи захисту від злочинності карна система "Феміди" сама стає знаряддям злочину і, якщо заглянути далі, то видно, що це додатково ще й спокушає потенційного злочинця хоча б самим фактом наявності додаткових можливостей для злочину, які створюються наявністю цього знаряддя, яке може бути використане, як зброя. Думаю, це означає (логічно доводить), що система "правосуддя Феміди" не тільки не завжди ефективна в ролі інституту захисту людей від злочинності, але навпаки, може і сприяти злочинності, і навіть заохочувати її, стаючи її інструментом чи зброєю, і навіть додатковим мотиватором. ... ...
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16.08.2024 05:30 Ответить
... Ісус не міг прямо сказати про це словами, бо тоді б Його (або пізніше Його учнів) могли обвинуватити у спробі підриву державної влади, і тоді б римляни сказали, що вони вбили Його не безвинного, а за злочин. А так, без цих слів, і чинний (юдейський) цар Ірод визнав, що Ісус невинний, і головний представник (намісник) римської держави (в Юдеї) - Понтій Пилат - ще до страти визнав, що Ісуса засудили на смерть невинного. Тобто, похід до Пилата просто забезпечив первосвященникам формальне прикриття, тобто зовнішню видимість нібито дотримання закону, коли вони фактично свавільно вбили невинного Ісуса з особистих міркувань. І таким чином Ісус показав, що "Феміда" вбиває не тільки винних, але будь-кого - залежно від того, хто і як поверне її меча. І це не випадковість, а один з головних уроків Бога для людей.

... Чому Ісуса вбили саме так, як це було? Якщо припустити, що Він мав стати просто чистим Агнцем Божим, якого мали принести в жертву для прощення (відпущення, відкуплення) "гріхів" усіх людей, то стає незрозуміло, чому це не зробили так, як приносять у жертву агнців? Чому не було так, як Бог колись казав зробити Аврааму, щоб перевірити його віру: покласти сина свого (Ісаака) на вівтар і зробити його жертвою? Може тому, що смерть Ісуса саме на хресті - це не випадковість, а ЗНАК!? Точніше, це - ОДИН З НАЙГОЛОВНІШИХ ЗНАКІВ: Ісус Своєю смертю поставив величезний хрест на ворогові Бога - на злі, яке прикривається маскою "Феміди". Це, як військові іноді позначають на карті цілі - хрестом. І прицілюючись, також на ціль наводять хрест. Або як колись Мойсей за вказівкою Бога позначив (правда, не хрестом, а кров'ю... агнців пасхальних) двері домів народу Ізраїлевого в Єгипті для того, щоб Бог міг побачити, де Ізраїльтяни, а де Єгиптяни (ідентифікація "свій - чужий"). (До речі, тоді Бог сказав Мойсею: "...і над всіма богами Єгипетськими вчиню суд.") Або, ще - як кажуть: "поставити на комусь хрест", - себто, помітити його, як приреченого, списаного і більше не потрібного представника минулого. Ще: в одному з чотирьох варіантів Євангелія - від Івана - є уточнення про те, що: "Коли ж підійшли до Ісуса й побачили, що Він уже вмер, голінок Йому не зламали, та один з вояків списом бока Йому проколов, - і зараз витекла звідти кров та вода." Думаю, що цей спис - це теж не випадковість. Цей спис - це ніби стрілка, яка додатково вказує на цей хрест (із страченим на ньому НЕВИННИМ Ісусом). (Ніби стрілка-курсор у комп'ютерній грі вказує на знак квеста (загадка), позначений хрестом.) Отже, схоже на те, що саме так Ісус Своєю смертю переміг смерть ще й у такому смислі: Бог поставив на горі (на видноті перед усім народом) великий хрест, яким позначив, де ще ховається смерть у цьому світі, тобто вказав на хитру схованку зла - "Феміду". Ще й списом, як стрілкою, додатково було вказано на цей хрест. Мабуть тому, що "Феміда" - це дуже хитра маска, яка під виглядом, начебто, ідеалу справедливості і, начебто, єдино можливого (і тому, начебто, необхідного) способу боротьби проти злочинності насправді може приховати (і приховує) безліч зла, і під її пов'язкою насправді ховають свої очі диявол та смерть. Тому Ісус каже: "...а про суд, - що засуджений князь цього світу", тобто, засуджений диявол (і його князівство зла), бо Ісус зробив нас усіх свідками проти нього, викривши його хитру маску "Феміди".
Що ж може ховатися під маскою начебто "справедливої" "Феміди"?
Дивіться додаток: Алгоритм війни і смерті "Феміда".

Джерело - https://www.youtube.com/watch?v=MTb69t4OAq4&list=PLFq_OojK_1kdlui5_H5A8IgdMN9lQP9Ut&index=2&t=0h53m51s
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16.08.2024 05:32 Ответить
Цей "Римський статут" - це "Будапештський меморандум № 2", тільки ще більш небезпечний!
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16.08.2024 06:04 Ответить
Тепер Нетаніяху точно не приїде в гості. А у нього петріоти є на списання...
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16.08.2024 06:34 Ответить
Зелені тварюкі знов задумали щось недобре.
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16.08.2024 06:42 Ответить
 
 