Ордеры МУС на арест Шойгу и Герасимова абсурдны. Россия их не признает, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными ордера, выданные Международным уголовным судом (МУС) в отношении бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Об этом он сказал российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Песков прокомментировал решение МУС назвав их "абсурдными, как и прошлые два ордера", которые касались Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.

Он напомнил, что Россия не признает юрисдикции МУС.

"Мы не признаем юрисдикцию этого суда, не являемся членами соответствующего устава. Соответственно, мы не признаем эти ордера", - добавили в Кремле.

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Напомним, 25 июня Международный уголовный суд выдал ордера на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.