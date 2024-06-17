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Новости Война
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МУС сосредоточится на военных преступлениях РФ в отношении украинских военнопленных, - прокурор Голлис

МКС зосередиться на воєнних злочинах РФ

Офис прокурора Международного уголовного суда сосредоточил свое внимание на военных преступлениях РФ в отношении украинских военнопленных.

Об этом заявила глава команды МУС в Украине Бренда Холлис в ходе воркшопа "Международное право вооруженных конфликтов и механизмы привлечения РФ к ответственности за международные преступления", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы сейчас сосредотачиваем внимание на преступлениях, совершенных во время удержания и в результате удержания. Мы рассматриваем содержание как в отношении военнопленных, так и гражданских лиц", - сказала Холлис.

Прокурор напомнила, что согласно международному праву, военные могут быть взяты в плен. Их можно удерживать в плену, но нельзя пытать, убивать, совершать насилие и другие преступления. Удерживать в плену гражданских лиц нельзя.

"Даже если содержание является законным, нельзя подвергать людей пыткам, убивать, совершать половое насилие, морить голодом и совершать любые другие преступления против них", - добавила Холлис.

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Воєнні злочинці з московії, чекають на покарання за свої ЗЛОЧИНИ в Україні!
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17.06.2024 14:09 Ответить
Нафіга? Продовжуйте щємити євреів і захищати терористів! Це ж важливіше, ніж якісь українці.
...
Не пройшло і трьох років. Гандони штопані...
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17.06.2024 14:23 Ответить
На жаль, після ордеру на арешт Нетаньяху до цієї структури повага майже нульова.
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17.06.2024 14:45 Ответить
 
 