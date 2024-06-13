Россия применила тактику умышленного голода во время осады Мариуполя, - The Guardian

Во время 85-дневной осады Мариуполя Россия применила тактику преднамеренного голода, что приравнивается к военным преступлениям, что привело к гибели около 22 000 гражданских лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на новый анализ, поданный в Международный уголовный суд в Гааге.

Отмечается, что в отчете, который подали в Международный уголовный суд в Гааге юристы Global Rights Compliance, отмечается, что российские власти намеревались убить и нанести вред большому количеству мирных жителей.

Юристы подсчитали, что во время окружения и захвата Мариуполя в начале большой войны погибло 22 000 человек, а через несколько дней после осады мирные жители остались без воды, газа и электричества, а температура упала ниже -10 C.

Партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок отметила, что целью исследования было "выяснить, существует ли более широкий нарратив", заключающийся в умышленном отказе российскими военными и их руководством в еде и других необходимых для жизни условиях - стратегия голода, которая может быть приравнена к военному преступлению.

Она отметила, что юристы обратили внимание на четыре фазы российской атаки:

атака на гражданскую инфраструктуру;

прекращение поставок электроэнергии, отопления и воды;

отказ в гуманитарной эвакуации;

атаки в то время, когда помощь не могла прийти.

По ее словам, поэтапный обстрел Мариуполя продемонстрировал, что Россия планировала захватить город без жалости к гражданским, количество которых, по оценкам, составляло 450 000 человек до 24 февраля 2022 года.

На кладбище в Мариуполе цифрами обозначены могилы неизвестных местных жителей, погибших во время боев в городе.

В заключении отчета говорится, что около 90% учреждений здравоохранения и домов в городе были разрушены или повреждены во время осады, а пункты выдачи пищи и маршруты гуманитарной эвакуации - разбомблены.

Напомним, во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе 20 тыс. объектов недвижимости планируют признать бесхозными, большинство из них - это квартиры.

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