Россия применила тактику умышленного голода во время осады Мариуполя, - The Guardian
Во время 85-дневной осады Мариуполя Россия применила тактику преднамеренного голода, что приравнивается к военным преступлениям, что привело к гибели около 22 000 гражданских лиц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на новый анализ, поданный в Международный уголовный суд в Гааге.
Отмечается, что в отчете, который подали в Международный уголовный суд в Гааге юристы Global Rights Compliance, отмечается, что российские власти намеревались убить и нанести вред большому количеству мирных жителей.
Юристы подсчитали, что во время окружения и захвата Мариуполя в начале большой войны погибло 22 000 человек, а через несколько дней после осады мирные жители остались без воды, газа и электричества, а температура упала ниже -10 C.
Партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок отметила, что целью исследования было "выяснить, существует ли более широкий нарратив", заключающийся в умышленном отказе российскими военными и их руководством в еде и других необходимых для жизни условиях - стратегия голода, которая может быть приравнена к военному преступлению.
Она отметила, что юристы обратили внимание на четыре фазы российской атаки:
- атака на гражданскую инфраструктуру;
- прекращение поставок электроэнергии, отопления и воды;
- отказ в гуманитарной эвакуации;
- атаки в то время, когда помощь не могла прийти.
По ее словам, поэтапный обстрел Мариуполя продемонстрировал, что Россия планировала захватить город без жалости к гражданским, количество которых, по оценкам, составляло 450 000 человек до 24 февраля 2022 года.
На кладбище в Мариуполе цифрами обозначены могилы неизвестных местных жителей, погибших во время боев в городе.
В заключении отчета говорится, что около 90% учреждений здравоохранения и домов в городе были разрушены или повреждены во время осады, а пункты выдачи пищи и маршруты гуманитарной эвакуации - разбомблены.
Напомним, во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе 20 тыс. объектов недвижимости планируют признать бесхозными, большинство из них - это квартиры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Зараз в Маріуполі вона прикриває злочини,
будуючи нові будинки над братськими могилами
людей, які ховались в підвалах від танкових обстрілів
В Берліні вона хотіла заморити голодом весь Західний Берлін з 1948 по 1949
Майже цілий рік американці та їхні союзники
Забезпечували людей їжею
Люфтбрюке...
росіяни - це днище
А все пішло від їхнього "Любо!"
Коли це стадо валувало в екстазі
Під час страт людей на плацах
Їм любо вбивати людей
Гидке стадо....
Їх є за що хапати
Нелегальна робота, порушення законів Німеччини
І вони ж тупі, як дерев"яні двері автобуса, німецьку мову не вчать
Квартиру самі арендувати не можуть навіть
Їх нічого тут доброго не чекає
Німеччина толерантно їх вичавить на росію
Вони дуже цікавляться, хто це до них приїхав
І кому вони платять зі своїх податків
Вчіть німецьку мову тоді
І розказуйте німцям правду
Боїтесь?
То нехай Військовий Вождь відповість як так сталося , що за 3-4 дні ординці без спротиву проїхались с комфортом та вітерцем по дорогам "великого будівницьтва" з Криму та оточили Маріуполь з гарнізоном ?! Вже третій рік пішов , а Вова про це нічого не каже ! Єрмак не дозволяє?
Вові ніколи на такі дрібні питання відповідати ... ВОНО готується до каламутного ЗЕперфомансу - "саміт миру" , а також постійно підписує "угоди безпеки". Після підписання чергової угоди Путло радісно салютує ракетами-КАБами-шахедами по містах України , підкреслюючи "важливість" підписаної угоди ... ось вчора до Вовіного Кривого Рогу знов прилетіло .