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Новости Агрессия России против Украины
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Россия применила тактику умышленного голода во время осады Мариуполя, - The Guardian

маріуполь

Во время 85-дневной осады Мариуполя Россия применила тактику преднамеренного голода, что приравнивается к военным преступлениям, что привело к гибели около 22 000 гражданских лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian со ссылкой на новый анализ, поданный в Международный уголовный суд в Гааге.

Отмечается, что в отчете, который подали в Международный уголовный суд в Гааге юристы Global Rights Compliance, отмечается, что российские власти намеревались убить и нанести вред большому количеству мирных жителей.

Юристы подсчитали, что во время окружения и захвата Мариуполя в начале большой войны погибло 22 000 человек, а через несколько дней после осады мирные жители остались без воды, газа и электричества, а температура упала ниже -10 C.

Партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок отметила, что целью исследования было "выяснить, существует ли более широкий нарратив", заключающийся в умышленном отказе российскими военными и их руководством в еде и других необходимых для жизни условиях - стратегия голода, которая может быть приравнена к военному преступлению.

Она отметила, что юристы обратили внимание на четыре фазы российской атаки:

  • атака на гражданскую инфраструктуру;
  • прекращение поставок электроэнергии, отопления и воды;
  • отказ в гуманитарной эвакуации;
  • атаки в то время, когда помощь не могла прийти.

По ее словам, поэтапный обстрел Мариуполя продемонстрировал, что Россия планировала захватить город без жалости к гражданским, количество которых, по оценкам, составляло 450 000 человек до 24 февраля 2022 года.

На кладбище в Мариуполе цифрами обозначены могилы неизвестных местных жителей, погибших во время боев в городе.

В заключении отчета говорится, что около 90% учреждений здравоохранения и домов в городе были разрушены или повреждены во время осады, а пункты выдачи пищи и маршруты гуманитарной эвакуации - разбомблены.

Напомним, во временно оккупированном российскими войсками Мариуполе 20 тыс. объектов недвижимости планируют признать бесхозными, большинство из них - это квартиры.

Также читайте: Во временно оккупированном Мариуполе проживает около 80 тысяч россиян, - Андрющенко

Автор: 

Мариуполь (5717) оккупация (10166) Международный уголовный суд (234) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+23
росія завжди використовує тактику знищення людей садистськими методами
Зараз в Маріуполі вона прикриває злочини,
будуючи нові будинки над братськими могилами
людей, які ховались в підвалах від танкових обстрілів

В Берліні вона хотіла заморити голодом весь Західний Берлін з 1948 по 1949
Майже цілий рік американці та їхні союзники
Забезпечували людей їжею
Люфтбрюке...
росіяни - це днище

А все пішло від їхнього "Любо!"
Коли це стадо валувало в екстазі
Під час страт людей на плацах
Їм любо вбивати людей
Гидке стадо....
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13.06.2024 07:54
+18
влаштовувати голодомори - руская традиция
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13.06.2024 07:51
+12
Знаю людей з Маріуполя , з Миколаїва ,Київа ...які тут , добре влаштувалися , які і досі ждуна включають... шоб все була московія , дорослі свідомі ідеологічні потвори !
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13.06.2024 07:58
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влаштовувати голодомори - руская традиция
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13.06.2024 07:51 Ответить
А голосувати за проросійських зеків і клоунів, втрачати памʼять історії, чекати що рассєюшка щедро роздасть всім українцям свої нафто-газодолари після того як «асвабадіт от гньота біндеровцев» і далі втикати кацапські пропагандонські кіношки - це українська традиція.
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13.06.2024 09:27 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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13.06.2024 09:50 Ответить
росія завжди використовує тактику знищення людей садистськими методами
Зараз в Маріуполі вона прикриває злочини,
будуючи нові будинки над братськими могилами
людей, які ховались в підвалах від танкових обстрілів

В Берліні вона хотіла заморити голодом весь Західний Берлін з 1948 по 1949
Майже цілий рік американці та їхні союзники
Забезпечували людей їжею
Люфтбрюке...
росіяни - це днище

А все пішло від їхнього "Любо!"
Коли це стадо валувало в екстазі
Під час страт людей на плацах
Їм любо вбивати людей
Гидке стадо....
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13.06.2024 07:54 Ответить
Знаю людей з Маріуполя , з Миколаїва ,Київа ...які тут , добре влаштувалися , які і досі ждуна включають... шоб все була московія , дорослі свідомі ідеологічні потвори !
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13.06.2024 07:58 Ответить
Не переживайте
Їх є за що хапати
Нелегальна робота, порушення законів Німеччини
І вони ж тупі, як дерев"яні двері автобуса, німецьку мову не вчать
Квартиру самі арендувати не можуть навіть
Їх нічого тут доброго не чекає
Німеччина толерантно їх вичавить на росію
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13.06.2024 08:09 Ответить
50% можливо і так ,але на моїх курсах німецкої , таких ждунів 99% і всі мріють про інтеграцію у Deutschland ...але з московією ...не кажучі вже про московомовних німціві з квітами зустрічати танки на Берлін
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13.06.2024 09:13 Ответить
Розказуйте німцям про те
Вони дуже цікавляться, хто це до них приїхав
І кому вони платять зі своїх податків
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13.06.2024 15:01 Ответить
Стучати не моя фішка ...але за достаток у Німеччині , українці вдячні ,розум мають , язиками не тілімбають, навіть як шо поруч сидить 100% б/ у сепаратист ...бо таки у Німеччині , користиються як симпатіями, так і привілегіями в першу чергу
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13.06.2024 15:46 Ответить
Якась тупість. те що ви написали
Вчіть німецьку мову тоді
І розказуйте німцям правду
Боїтесь?
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13.06.2024 16:25 Ответить
Ви така відкрита , пряма ...здається шо ви працюїте, за компютером ...
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13.06.2024 18:22 Ответить
Чому не згадуються мобільні крематорії які цілодобово працювали в той час?
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13.06.2024 08:00 Ответить
А еще 26000+ тел через морг в Мангуше прошло

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13.06.2024 08:40 Ответить
йой, як не зручно все складається... Хтось в ООН покриває Мордор.
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13.06.2024 08:18 Ответить
а ось московські щури що кажуть (ОГП - офіс генерального прокурора):

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13.06.2024 08:29 Ответить
Рашоскот - це чума 21 сторіччя.
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13.06.2024 08:28 Ответить
Облога Маріуполя ? А звідки взялась ця облога ? Хто її забезпечив?

То нехай Військовий Вождь відповість як так сталося , що за 3-4 дні ординці без спротиву проїхались с комфортом та вітерцем по дорогам "великого будівницьтва" з Криму та оточили Маріуполь з гарнізоном ?! Вже третій рік пішов , а Вова про це нічого не каже ! Єрмак не дозволяє?

Вові ніколи на такі дрібні питання відповідати ... ВОНО готується до каламутного ЗЕперфомансу - "саміт миру" , а також постійно підписує "угоди безпеки". Після підписання чергової угоди Путло радісно салютує ракетами-КАБами-шахедами по містах України , підкреслюючи "важливість" підписаної угоди ... ось вчора до Вовіного Кривого Рогу знов прилетіло .
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13.06.2024 08:52 Ответить
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13.06.2024 09:15 Ответить
А хто в Україні відповідає за безпеку громадян? До нього питань немає?
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13.06.2024 09:52 Ответить
у випадку із Маріком, і не тільки, відповідає Гарант Конституції та Верховний Головнокомандувач.
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13.06.2024 10:20 Ответить
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13.06.2024 11:53 Ответить
А Гутеррешу хоч в очі сци - йому Папа задешево всі гріхи списав на честь дня бензоколонки.
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14.06.2024 00:02 Ответить
 
 