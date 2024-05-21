Во временно оккупированном Мариуполе проживает около 80 тысяч россиян, - Андрющенко

Страна-агрессор Россия продолжает заселять оккупированный Мариуполь своими гражданами. Сейчас в городе проживает около 80 тысяч россиян.

Об этом в эфире "Единые новости" рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пишет "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"По нашим оценкам, по состоянию на сегодняшний день в Мариуполе живет от 75 до 80 тысяч россиян", - сказал Андрющенко.

Он добавил, что граждане РФ все чаще пытаются завладеть жильем мариупольцев. Это, по его словам, побуждает местных жителей, оказавшихся в оккупации, выезжать из города на подконтрольную Украине территорию.

"Попытки россиян украсть последнее у мариупольцев приводит к тому, что мариупольцы в основном выезжают в эвакуацию в (более безопасные территории. - Ред.) Украины", - сказал чиновник.

Читайте также: Россияне агитируют родителей отдавать своих детей в военное училище в Мариуполе, - Центр нацсопротивления

Напомним, что ранее в Мариупольском городском совете сообщили, что за последние полгода количество граждан страны-агрессора в городе увеличилось минимум на 7,8 тысяч.