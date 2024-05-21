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Новости
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Во временно оккупированном Мариуполе проживает около 80 тысяч россиян, - Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе проживает около 80 тысяч россиян, - Андрющенко

Страна-агрессор Россия продолжает заселять оккупированный Мариуполь своими гражданами. Сейчас в городе проживает около 80 тысяч россиян.

Об этом в эфире "Единые новости" рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, пишет "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

"По нашим оценкам, по состоянию на сегодняшний день в Мариуполе живет от 75 до 80 тысяч россиян", - сказал Андрющенко.

Он добавил, что граждане РФ все чаще пытаются завладеть жильем мариупольцев. Это, по его словам, побуждает местных жителей, оказавшихся в оккупации, выезжать из города на подконтрольную Украине территорию.

"Попытки россиян украсть последнее у мариупольцев приводит к тому, что мариупольцы в основном выезжают в эвакуацию в (более безопасные территории. - Ред.) Украины", - сказал чиновник.

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Напомним, что ранее в Мариупольском городском совете сообщили, что за последние полгода количество граждан страны-агрессора в городе увеличилось минимум на 7,8 тысяч.

Автор: 

Мариуполь (5708) оккупация (10130) Андрющенко Петр (580)


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Топ комментарии
+11
А ви порівняйте клімат Маріуполя, міста на березі моря, з кліматом якоїсь сраки в московії. Вони сюди як на курорт їдуть жити після своїх +10 протягом одного місяця влітку. І від маріка до лінії фронту близько 75км. Від Запоріжжя наприклад 40км. Веселого тут насправді нічого немає і це катастрофа.
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21.05.2024 22:17
+8
Украина делает большую ошибку когда не бьет по понаехавшим рашистам, по общежитиям где живут рашистские гастарбайтеры-окупанты Мариуполе и дает рашистам застраивать город и заселять его рашистами. Ето дает иллюзию рашистам считать уже город своим. Потом будет очень большая проблема выкурить оттуда орков и обяснить нашим сопливым союзничкам что Марик еще украинский город
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21.05.2024 23:09
+5
Ця наволоч дуже небезпечна, в України має знайтись для них 160 тисяч куль, щоб і з контрольним.
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21.05.2024 22:05
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Це ж як херово повинно бути в ****** та Мухосоанськах, щоб поїхати жити в прифронтове місто
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21.05.2024 22:03 Ответить
Сподіваюсь Ваші слова у найближчому часі стануть пророческими (з приводу прифронтового міста)
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21.05.2024 22:14 Ответить
Колись у 1918 і Стародуб (тоді Чернігівщина) був прифронтовим. Сірожупанна дивізія УНР там билась як леви. Але програли, відійшли. А Стародубщину через референдум на багнетах, більшовики вкрали у рф. Українців загеноцидили, тільки козацькі церкви лишились. А тепер ніхто не згадує ні найбільші бої в історії УНР, ні саму Стародубщину при тому що це колиска гетьманів і козацьких старшин.
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22.05.2024 00:12 Ответить
А ви порівняйте клімат Маріуполя, міста на березі моря, з кліматом якоїсь сраки в московії. Вони сюди як на курорт їдуть жити після своїх +10 протягом одного місяця влітку. І від маріка до лінії фронту близько 75км. Від Запоріжжя наприклад 40км. Веселого тут насправді нічого немає і це катастрофа.
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21.05.2024 22:17 Ответить
таким же темпом будуть і тікати звідси... головне щоб наркоша мелітопольський від зенаркота вави хведорів не сповільнив їх бо їм всім тандемом треба тікати
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21.05.2024 22:29 Ответить
Ця наволоч дуже небезпечна, в України має знайтись для них 160 тисяч куль, щоб і з контрольним.
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21.05.2024 22:05 Ответить
Вважаю що після війни всіх російськомовних ждунів разом із зайдами слід депортувати на історичну РОДІНУ ЗА ПОРЕБРИК а у пенсіонерів-ждунів забрати пенсію українську. Ждуни це жителі котрі чекали окупації територій України маскалями і не хотіли евакуйовуватися
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22.05.2024 00:27 Ответить
В Криму вже 500тис понаіхавших з рашки
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21.05.2024 22:10 Ответить
Після звільнення депортувати коштом московії! Як українців чи киримли при сраліні: на збори 24 години і в вагон для худоби! І без зупинок, харчів і води до Владівостока (чи Бірабіджану, Оймякону, Хабаровська, Новосибірська чи Нової Землі). Вони ж кричать, що "можем павтаріть" - ось і повторять, але є нюанс
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21.05.2024 22:17 Ответить
Годину.
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21.05.2024 22:43 Ответить
Нє! Години мало: вони ж тільки обісруться, а прибрати не встигнуть. То нам теє робити? Най обісруться, приберуть і на "багачі села" за полярне коло - там вся обісраність непомітна буде, бо примерзне
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21.05.2024 22:51 Ответить
Які харчі, яка вода! Під сраку і в вантажний вагон, а конвой із кримських татар + 2 цинка патронів.
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22.05.2024 09:24 Ответить
А хто ж в цьому винен?
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21.05.2024 22:20 Ответить
А ті, хто і зараз НЕ будує фортифікації у Сумській!
Далі куди ця саранча полізе?
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21.05.2024 22:27 Ответить
Ето уже больше чем самих мариупольцев. А разные гниды навязывают нам отказаться от окупированных территорий ради *мира*. Мол даже через 50 лет проведем референдум о возвращении ТОТ в состав Украины. Да хер там уже будет через 50 лет а не хоть один украинец. Вот вам и ползучая окупация. Там на ТОТ уже через 5-10 лет на окупированных территориях будет уже 10млн рашистов и куда вы думаете они полезут дальше
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21.05.2024 22:26 Ответить
Ні чого нового. Так робили царьска імперія, комуняки а зараз чк/ фбс.
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21.05.2024 22:27 Ответить
За розповсюдження неперевіреної інформації Андрющенко намагається виправдати свою зарплату незрозуміло за що?
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21.05.2024 22:30 Ответить
Мер без міста, зарплату отримує, премії виписує собі і помічникам.
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21.05.2024 22:32 Ответить
Зрівняти його із землею
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21.05.2024 22:52 Ответить
Украина делает большую ошибку когда не бьет по понаехавшим рашистам, по общежитиям где живут рашистские гастарбайтеры-окупанты Мариуполе и дает рашистам застраивать город и заселять его рашистами. Ето дает иллюзию рашистам считать уже город своим. Потом будет очень большая проблема выкурить оттуда орков и обяснить нашим сопливым союзничкам что Марик еще украинский город
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21.05.2024 23:09 Ответить
Так. Навіть в Латвії і Естонії в 90-х не всі рашисти втікли в Україну. А з українською толерантністю, ще хороші расіянє позаймають керівні місця... Хоча чекайте- єрмак, агрохімія, міша подоляк, гогілашвілі, сирський і далі по списку
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22.05.2024 00:16 Ответить
 
 