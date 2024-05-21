У тимчасово окупованому Маріуполі мешкає близько 80 тисяч росіян, - Андрющенко

Країна-агресорка Росія продовжує заселяти окупований Маріуполь своїми громадянами. Наразі у місті мешкає близько 80 тисяч росіян.

Про це в етері "Єдині новини" розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, станом на сьогоднішній день у Маріуполі живе від 75 до 80 тисяч росіян", - сказав Андрющенко.

Він додав, що громадяни РФ все частіше намагаються заволодіти помешканнями маріупольців. Це, за його словами, спонукає місцевих мешканців, які опинилися в окупації, виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію.

"Намагання росіян вкрасти останнє у маріупольців призводить до того, що маріупольці здебільшого виїжджають в евакуацію до (безпечніших територій - ред.)України", - сказав посадовець.

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Нагадаємо, що раніше у Маріупольській міській раді повідомили, що за останні пів року кількість громадян країни-агресорки у місті збільшилася щонайменше на 7,8 тисяч.