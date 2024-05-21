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У тимчасово окупованому Маріуполі мешкає близько 80 тисяч росіян, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі мешкає близько 80 тисяч росіян, - Андрющенко

Країна-агресорка Росія продовжує заселяти окупований Маріуполь своїми громадянами. Наразі у місті мешкає близько 80 тисяч росіян.

Про це в етері "Єдині новини" розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

"За нашими оцінками, станом на сьогоднішній день у Маріуполі живе від 75 до 80 тисяч росіян", - сказав Андрющенко.

Він додав, що громадяни РФ все частіше намагаються заволодіти помешканнями маріупольців. Це, за його словами, спонукає місцевих мешканців, які опинилися в окупації, виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію.

"Намагання росіян вкрасти останнє у маріупольців призводить до того, що маріупольці здебільшого виїжджають в евакуацію до (безпечніших територій - ред.)України", - сказав посадовець.

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Нагадаємо, що раніше у Маріупольській міській раді повідомили, що за останні пів року кількість громадян країни-агресорки у місті збільшилася щонайменше на 7,8 тисяч

Автор: 

Маріуполь (3226) окупація (6680) Андрющенко Петро (693)


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Топ коментарі
+11
А ви порівняйте клімат Маріуполя, міста на березі моря, з кліматом якоїсь сраки в московії. Вони сюди як на курорт їдуть жити після своїх +10 протягом одного місяця влітку. І від маріка до лінії фронту близько 75км. Від Запоріжжя наприклад 40км. Веселого тут насправді нічого немає і це катастрофа.
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21.05.2024 22:17
+8
Украина делает большую ошибку когда не бьет по понаехавшим рашистам, по общежитиям где живут рашистские гастарбайтеры-окупанты Мариуполе и дает рашистам застраивать город и заселять его рашистами. Ето дает иллюзию рашистам считать уже город своим. Потом будет очень большая проблема выкурить оттуда орков и обяснить нашим сопливым союзничкам что Марик еще украинский город
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21.05.2024 23:09
+5
Ця наволоч дуже небезпечна, в України має знайтись для них 160 тисяч куль, щоб і з контрольним.
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21.05.2024 22:05
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Це ж як херово повинно бути в ****** та Мухосоанськах, щоб поїхати жити в прифронтове місто
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21.05.2024 22:03 Відповісти
Сподіваюсь Ваші слова у найближчому часі стануть пророческими (з приводу прифронтового міста)
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21.05.2024 22:14 Відповісти
Колись у 1918 і Стародуб (тоді Чернігівщина) був прифронтовим. Сірожупанна дивізія УНР там билась як леви. Але програли, відійшли. А Стародубщину через референдум на багнетах, більшовики вкрали у рф. Українців загеноцидили, тільки козацькі церкви лишились. А тепер ніхто не згадує ні найбільші бої в історії УНР, ні саму Стародубщину при тому що це колиска гетьманів і козацьких старшин.
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22.05.2024 00:12 Відповісти
А ви порівняйте клімат Маріуполя, міста на березі моря, з кліматом якоїсь сраки в московії. Вони сюди як на курорт їдуть жити після своїх +10 протягом одного місяця влітку. І від маріка до лінії фронту близько 75км. Від Запоріжжя наприклад 40км. Веселого тут насправді нічого немає і це катастрофа.
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21.05.2024 22:17 Відповісти
таким же темпом будуть і тікати звідси... головне щоб наркоша мелітопольський від зенаркота вави хведорів не сповільнив їх бо їм всім тандемом треба тікати
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21.05.2024 22:29 Відповісти
Ця наволоч дуже небезпечна, в України має знайтись для них 160 тисяч куль, щоб і з контрольним.
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21.05.2024 22:05 Відповісти
Вважаю що після війни всіх російськомовних ждунів разом із зайдами слід депортувати на історичну РОДІНУ ЗА ПОРЕБРИК а у пенсіонерів-ждунів забрати пенсію українську. Ждуни це жителі котрі чекали окупації територій України маскалями і не хотіли евакуйовуватися
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22.05.2024 00:27 Відповісти
В Криму вже 500тис понаіхавших з рашки
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21.05.2024 22:10 Відповісти
Після звільнення депортувати коштом московії! Як українців чи киримли при сраліні: на збори 24 години і в вагон для худоби! І без зупинок, харчів і води до Владівостока (чи Бірабіджану, Оймякону, Хабаровська, Новосибірська чи Нової Землі). Вони ж кричать, що "можем павтаріть" - ось і повторять, але є нюанс
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21.05.2024 22:17 Відповісти
Годину.
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21.05.2024 22:43 Відповісти
Нє! Години мало: вони ж тільки обісруться, а прибрати не встигнуть. То нам теє робити? Най обісруться, приберуть і на "багачі села" за полярне коло - там вся обісраність непомітна буде, бо примерзне
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21.05.2024 22:51 Відповісти
Які харчі, яка вода! Під сраку і в вантажний вагон, а конвой із кримських татар + 2 цинка патронів.
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22.05.2024 09:24 Відповісти
А хто ж в цьому винен?
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21.05.2024 22:20 Відповісти
А ті, хто і зараз НЕ будує фортифікації у Сумській!
Далі куди ця саранча полізе?
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21.05.2024 22:27 Відповісти
Ето уже больше чем самих мариупольцев. А разные гниды навязывают нам отказаться от окупированных территорий ради *мира*. Мол даже через 50 лет проведем референдум о возвращении ТОТ в состав Украины. Да хер там уже будет через 50 лет а не хоть один украинец. Вот вам и ползучая окупация. Там на ТОТ уже через 5-10 лет на окупированных территориях будет уже 10млн рашистов и куда вы думаете они полезут дальше
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21.05.2024 22:26 Відповісти
Ні чого нового. Так робили царьска імперія, комуняки а зараз чк/ фбс.
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21.05.2024 22:27 Відповісти
За розповсюдження неперевіреної інформації Андрющенко намагається виправдати свою зарплату незрозуміло за що?
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21.05.2024 22:30 Відповісти
Мер без міста, зарплату отримує, премії виписує собі і помічникам.
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21.05.2024 22:32 Відповісти
Зрівняти його із землею
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21.05.2024 22:52 Відповісти
Украина делает большую ошибку когда не бьет по понаехавшим рашистам, по общежитиям где живут рашистские гастарбайтеры-окупанты Мариуполе и дает рашистам застраивать город и заселять его рашистами. Ето дает иллюзию рашистам считать уже город своим. Потом будет очень большая проблема выкурить оттуда орков и обяснить нашим сопливым союзничкам что Марик еще украинский город
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21.05.2024 23:09 Відповісти
Так. Навіть в Латвії і Естонії в 90-х не всі рашисти втікли в Україну. А з українською толерантністю, ще хороші расіянє позаймають керівні місця... Хоча чекайте- єрмак, агрохімія, міша подоляк, гогілашвілі, сирський і далі по списку
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22.05.2024 00:16 Відповісти
 
 