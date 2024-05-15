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Новини
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У Маріуполі кількість росіян зросла щонайменше на 7,8 тис. за пів року

маріуполь

Окупанти продовжують завозити росіян до Маріуполя, за останні пів року їхня кількість у місті збільшилася щонайменше на 7,8 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Маріупольській міськраді.

"Окупанти продовжують політику русифікації захопленого міста. Вони завозять мігрантів з РФ, будують іпотечні будинки для росіян. А ось місцевих жителів, навпаки, намагаються виселити на околиці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними Спротиву Маріуполя, за останні пів року кількість росіян у місті зросла щонайменше на 7,8 тис. Таку цифру отримано з огляду на дані щодо дітей шкільного віку.

Також читайте: Окупанти формують у Маріуполі реєстр "небажаних мешканців". Їх висилатимуть, - Центр нацспротиву

Так, станом на 1 вересня 2023 року в школи пішло 15 300 дітей, з них 11 500 - маріупольські. Дітей росіян - приблизно 3800. Станом на зараз у місті налічується 17 913 дітей шкільного віку. Кількість маріупольських майже не змінилася. А приріст російських становить близько 2600 дітей. Таким чином, з урахуванням їхніх батьків виходить - 7800.

"Окупанти вбили десятки тисяч маріупольців, а тепер завозять до міста тисячі росіян, мігрантів з Середньої Азії та регіонів РФ. Для них вони й зводять нові будинки для продажу. Усі розмови окупантів про збільшення населення - це результат цілеспрямованої русифікації. Їх мета перетворити Маріуполь на "російське місто" та "продати" це внутрішньому споживачу за досягнення", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Читайте: Окупанти розносять "платіжки" по зруйнованих будинках Маріуполя, - міськрада

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з нового навчального року окупаційна влада тимчасово захопленого Маріуполя планує навчати місцевих дітей керування бойовими дронами.

Автор: 

Маріуполь (3220) окупація (6657)


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Топ коментарі
+7
Кацапська козлота преться до моря , як у себе вдома 🙁
Будете тікати звідти , як таргани від світла , тварюки москалькі ,
або здохнете там😡
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15.05.2024 14:15
+3
бойченко, падлюко, а що ти зробив для захисту свого міста і жителів яких тобі довірили, збіг на 2й день великої війни до Запоріжжя?! І зараз звідти щось верзе про Маріуполь-реборн, отримуючи зарплатню з бюджету - міста нема, а мер з проєктами майбутнього є! Гірше кацапського лайна, яке треба буде підсрачниками з українського Маріуполя викидати
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15.05.2024 14:21
+2
так це ж палкі прихильники 95 кварталу
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15.05.2024 14:23
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Кацапська козлота преться до моря , як у себе вдома 🙁
Будете тікати звідти , як таргани від світла , тварюки москалькі ,
або здохнете там😡
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15.05.2024 14:15 Відповісти
Тим, що у мігрантів з Середньої Азії у сім'ї як правило більше однієї дитини, можна знехтувати?
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15.05.2024 14:18 Відповісти
А де ж іх ховати?
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15.05.2024 14:18 Відповісти
бойченко, падлюко, а що ти зробив для захисту свого міста і жителів яких тобі довірили, збіг на 2й день великої війни до Запоріжжя?! І зараз звідти щось верзе про Маріуполь-реборн, отримуючи зарплатню з бюджету - міста нема, а мер з проєктами майбутнього є! Гірше кацапського лайна, яке треба буде підсрачниками з українського Маріуполя викидати
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15.05.2024 14:21 Відповісти
так це ж палкі прихильники 95 кварталу
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15.05.2024 14:23 Відповісти
Всі вони вдячні Верещадлу, що під керівництвом легендарного Криво-Рагуля із татоюридичною освітою, запустив шатли із кацапами та збудував дорогу...
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15.05.2024 14:23 Відповісти
Це ж як повинно бути херово в ****** та мухосранськах, щоб поїхати жити в місто де йдуть бойові дії...
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15.05.2024 14:29 Відповісти
Как же они потом побегут неуклюже, пешеходы по лужам...
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15.05.2024 14:30 Відповісти
Як приїхали, так і по....здують шляхом крейсеру "Мацква".
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15.05.2024 14:30 Відповісти
Чомусь згадав випуск новин на початку війни, де маріупольська пенсіонерка щиро дивувалась: "Пачєму рускіє нас абстрєлівают? Здєсь же нєт украінцев, адні данчянє".
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15.05.2024 14:33 Відповісти
А то нічо що особа яка перетнула державний кордон України , не пройшовши процедури перетину кордону вважається окупантом , яку можна і потрібно знищити.
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15.05.2024 16:13 Відповісти
 
 