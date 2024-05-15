У Маріуполі кількість росіян зросла щонайменше на 7,8 тис. за пів року

Окупанти продовжують завозити росіян до Маріуполя, за останні пів року їхня кількість у місті збільшилася щонайменше на 7,8 тис.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Маріупольській міськраді.

"Окупанти продовжують політику русифікації захопленого міста. Вони завозять мігрантів з РФ, будують іпотечні будинки для росіян. А ось місцевих жителів, навпаки, намагаються виселити на околиці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними Спротиву Маріуполя, за останні пів року кількість росіян у місті зросла щонайменше на 7,8 тис. Таку цифру отримано з огляду на дані щодо дітей шкільного віку.

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Так, станом на 1 вересня 2023 року в школи пішло 15 300 дітей, з них 11 500 - маріупольські. Дітей росіян - приблизно 3800. Станом на зараз у місті налічується 17 913 дітей шкільного віку. Кількість маріупольських майже не змінилася. А приріст російських становить близько 2600 дітей. Таким чином, з урахуванням їхніх батьків виходить - 7800.

"Окупанти вбили десятки тисяч маріупольців, а тепер завозять до міста тисячі росіян, мігрантів з Середньої Азії та регіонів РФ. Для них вони й зводять нові будинки для продажу. Усі розмови окупантів про збільшення населення - це результат цілеспрямованої русифікації. Їх мета перетворити Маріуполь на "російське місто" та "продати" це внутрішньому споживачу за досягнення", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з нового навчального року окупаційна влада тимчасово захопленого Маріуполя планує навчати місцевих дітей керування бойовими дронами.