В окупованому Маріуполі рашисти планують навчати школярів керувати дронами

З нового навчального року окупаційна влада тимчасово захопленого Маріуполя планує навчати місцевих дітей керування бойовими дронами.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з 1 вересня в 30 регіонах, які контролює РФ, в школах та коледжах стартує федеральна освітня програма з навчання управління дронів. Для цього рашисти планують закупити 17 тисяч БПЛА.

Зазначається, що за особистим втручанням ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна єдиним окупованим регіоном - учасником програми стане Донецька область з пріоритетом в Маріуполі.

"Наші інсайдери повідомляють, що за особистим втручанням Пушиліна, єдиним окупованим регіоном - учасником програми стане Донецька область (окупована) з пріоритетом в Маріуполі. Головна піарна (або як вони кажуть "медійна") точка - школа на Невському", - пише Андрющенко.

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Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що РФ до літа може відкрити першу гілку залізниці біля окупованого Маріуполя.