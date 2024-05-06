В окупованому Маріуполі рашисти планують навчати школярів керувати дронами
З нового навчального року окупаційна влада тимчасово захопленого Маріуполя планує навчати місцевих дітей керування бойовими дронами.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, з 1 вересня в 30 регіонах, які контролює РФ, в школах та коледжах стартує федеральна освітня програма з навчання управління дронів. Для цього рашисти планують закупити 17 тисяч БПЛА.
Зазначається, що за особистим втручанням ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна єдиним окупованим регіоном - учасником програми стане Донецька область з пріоритетом в Маріуполі.
"Наші інсайдери повідомляють, що за особистим втручанням Пушиліна, єдиним окупованим регіоном - учасником програми стане Донецька область (окупована) з пріоритетом в Маріуполі. Головна піарна (або як вони кажуть "медійна") точка - школа на Невському", - пише Андрющенко.
Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що РФ до літа може відкрити першу гілку залізниці біля окупованого Маріуполя.
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