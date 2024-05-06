УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11999 відвідувачів онлайн
Новини
638 3

В окупованому Маріуполі рашисти планують навчати школярів керувати дронами

У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти планують навчати школярів керувати дронами

З нового навчального року окупаційна влада тимчасово захопленого Маріуполя планує навчати місцевих дітей керування бойовими дронами.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, з 1 вересня в 30 регіонах, які контролює РФ, в школах та коледжах стартує федеральна освітня програма з навчання управління дронів. Для цього рашисти планують закупити 17 тисяч БПЛА.

Зазначається, що за особистим втручанням ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна єдиним окупованим регіоном - учасником програми стане Донецька область з пріоритетом в Маріуполі.

"Наші інсайдери повідомляють, що за особистим втручанням Пушиліна, єдиним окупованим регіоном - учасником програми стане Донецька область (окупована) з пріоритетом в Маріуполі. Головна піарна (або як вони кажуть "медійна") точка - школа на Невському", - пише Андрющенко.

Читайте також: Росіяни завершують будівництво залізничного моста поблизу Маріуполя, - Андрющенко

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що РФ до літа може відкрити першу гілку залізниці біля окупованого Маріуполя.

Автор: 

Маріуполь (3224) дрони (4627) рашисти (26) Андрющенко Петро (692)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які переговори? - ціль РФ знищити українців фізично. Зробити з дітей малолітніх вбивць свого ж народу.
показати весь коментар
06.05.2024 12:50 Відповісти
А ми їм чим можемо відповісти ? Подальшими хапаннями ТЦКшниками людей на вулицях і стабільною прокачкою кацапського газу через територію України
показати весь коментар
06.05.2024 13:26 Відповісти
Не рашисти, а рашисти і рашистині. Дотримуйтесь нового правопису
показати весь коментар
06.05.2024 13:31 Відповісти
 
 