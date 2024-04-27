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РФ до літа може відкрити першу гілку залізниці біля окупованого Маріуполя, - Андрющенко. ФОТО

Росіяни наразі у "пришвидшеному темпі" укладають рейки і бетонні тетраедри (спеціальні бетонні конструкції у формі піраміди) обабіч залізничного шляху. Колія простягається на 60 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Можете побачити у березні стан "полотно", а вже у квітні на полотні - активні роботи з укладання рейок та облаштування фортифікацій. Зокрема, "зуби дракона"…Ризик завеликий",  - йдеться в дописі.

Андрющенко також зазначив, що окупанти "активно тестують колію на ділянці Маріуполь-Волноваха-Маріуполь.

Раніше, він повідомив, що окупанти майже завершили будівництво залізничного моста біля села Гранітне, що неподалік Маріуполя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ перекидає військову техніку через окупований Маріуполь на північ Донеччини, - Андрющенко

Будівництво залізниці біля Маріуполя
Будівництво залізниці біля Маріуполя

Автор: 

залізниця (1505) Маріуполь (3228) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+14
Що то за такі санкції, що у них є за що економіку перевести на військові рейки, будувати залізниці, виплачувати зп та пенсії? Щось у цій війні не так.
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27.04.2024 21:54
+13
Пора бы уже въе*ать по это железке.
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27.04.2024 21:43
+8
Коли цю залізницю добудують - тоді для понтів бахнуть по керченському мосту.
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27.04.2024 21:50
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Ну и где эти АТАКМС на 300?
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27.04.2024 21:42 Відповісти
Пора бы уже въе*ать по это железке.
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27.04.2024 21:43 Відповісти
можливо по першій цілі що буде рухатися...- вважаю що проблем не повинно бути...
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27.04.2024 22:03 Відповісти
Та шарахнут, не хай по ній щось пустять!!! А до того часу і ф16 появляються з шикарними бомбами, тож Атакамс зачекає!!!!
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27.04.2024 22:13 Відповісти
Изменять аж гай зашумить
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27.04.2024 21:51 Відповісти
Ага, прям как Сторм Шедоу.
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27.04.2024 22:00 Відповісти
И шо тебя корёжит от радости?
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27.04.2024 21:53 Відповісти
Коли цю залізницю добудують - тоді для понтів бахнуть по керченському мосту.
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27.04.2024 21:50 Відповісти
Що то за такі санкції, що у них є за що економіку перевести на військові рейки, будувати залізниці, виплачувати зп та пенсії? Щось у цій війні не так.
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27.04.2024 21:54 Відповісти
Залізниця- не БАМ, а цілих 60 км, а пенсия і зарплати виплачують в рублях. Не доларах чи євро!
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28.04.2024 07:03 Відповісти
Як відкриє так і закриє!!!!
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27.04.2024 22:10 Відповісти
що ту роблять мадьяри, німці та поляки?
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27.04.2024 22:13 Відповісти
Це тіпа поздоровить їх?
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27.04.2024 22:14 Відповісти
А ЯК ЦЕ ТАК ВИЙШЛО що такі сякі московити які корумповані змогли і виробництво зброї збільшити і укріплення побудувати і залізницю прокласти а ви ні?
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27.04.2024 22:19 Відповісти
Как раз ATACMS приехали.
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27.04.2024 22:22 Відповісти
Пистець, висрались тішр с'****** за кордон.
Агов, повертайся, навчи нас
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27.04.2024 22:59 Відповісти
не "можуть відкрити" а таки відкриють. саме так читаються заголовки наших ЗМІ. відкриють, бо ніхто і ніщо їм не заважає. "можуть захопити Бахмут", "можуть захопити Авдіївку", "можуть захопити Часів Яр" - звучить завжди як пророцтво, яке "несподівано" збувається, все виглядає як підготовка громадян до наступних подій.
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27.04.2024 23:46 Відповісти
очевидно, смоленська область та краснодарський край значно ближче до наших кордонів, ніж Маріуполь, бо туди наші безпілотники достають. видно, щось з географією не так
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27.04.2024 23:56 Відповісти
Пусть строят. Может нам пригодится. А вот мост завалить стоит. Все порты сдохнут на Азове.
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28.04.2024 00:34 Відповісти
Чому її досі не розхерачили?
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28.04.2024 12:09 Відповісти
Нашо? Хай витрачають кошти, ресурси. Коли все зроблять - розхерачити мости, бо їх довго відновлювати.
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04.05.2024 09:56 Відповісти
 
 