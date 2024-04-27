РФ до літа може відкрити першу гілку залізниці біля окупованого Маріуполя, - Андрющенко. ФОТО

Росіяни наразі у "пришвидшеному темпі" укладають рейки і бетонні тетраедри (спеціальні бетонні конструкції у формі піраміди) обабіч залізничного шляху. Колія простягається на 60 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Можете побачити у березні стан "полотно", а вже у квітні на полотні - активні роботи з укладання рейок та облаштування фортифікацій. Зокрема, "зуби дракона"…Ризик завеликий", - йдеться в дописі.

Андрющенко також зазначив, що окупанти "активно тестують колію на ділянці Маріуполь-Волноваха-Маріуполь.

Раніше, він повідомив, що окупанти майже завершили будівництво залізничного моста біля села Гранітне, що неподалік Маріуполя.

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