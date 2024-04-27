РФ к лету может открыть первую ветку железной дороги возле оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО
Россияне в "ускоренном темпе" укладывают рельсы и бетонные тетраэдры (специальные бетонные конструкции в форме пирамиды) по обе стороны железнодорожного пути. Путь простирается на 60 километров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Можете увидеть в марте состояние "полотно", а уже в апреле на полотне - активные работы по укладке рельсов и обустройству фортификаций. В частности, "зубы дракона"… Риск слишком большой", - говорится в сообщении.
Андрющенко также отметил, что оккупанты "активно тестируют колею на участке Мариуполь-Волноваха-Мариуполь.
Ранее он сообщил, что оккупанты почти завершили строительство железнодорожного моста возле села Гранитное, что неподалеку от Мариуполя.
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