РФ к лету может открыть первую ветку железной дороги возле оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО

Россияне в "ускоренном темпе" укладывают рельсы и бетонные тетраэдры (специальные бетонные конструкции в форме пирамиды) по обе стороны железнодорожного пути. Путь простирается на 60 километров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Можете увидеть в марте состояние "полотно", а уже в апреле на полотне - активные работы по укладке рельсов и обустройству фортификаций. В частности, "зубы дракона"… Риск слишком большой", - говорится в сообщении.

Андрющенко также отметил, что оккупанты "активно тестируют колею на участке Мариуполь-Волноваха-Мариуполь.

Ранее он сообщил, что оккупанты почти завершили строительство железнодорожного моста возле села Гранитное, что неподалеку от Мариуполя.

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