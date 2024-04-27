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РФ к лету может открыть первую ветку железной дороги возле оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО

Россияне в "ускоренном темпе" укладывают рельсы и бетонные тетраэдры (специальные бетонные конструкции в форме пирамиды) по обе стороны железнодорожного пути. Путь простирается на 60 километров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Можете увидеть в марте состояние "полотно", а уже в апреле на полотне - активные работы по укладке рельсов и обустройству фортификаций. В частности, "зубы дракона"… Риск слишком большой", - говорится в сообщении.

Андрющенко также отметил, что оккупанты "активно тестируют колею на участке Мариуполь-Волноваха-Мариуполь.

Ранее он сообщил, что оккупанты почти завершили строительство железнодорожного моста возле села Гранитное, что неподалеку от Мариуполя.

Читайте также: Армия РФ перебрасывает военную технику через оккупированный Мариуполь на север Донетчины, - Андрющенко

Будівництво залізниці біля Маріуполя
Будівництво залізниці біля Маріуполя

Автор: 

железная дорога (1412) Мариуполь (5710) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+14
Що то за такі санкції, що у них є за що економіку перевести на військові рейки, будувати залізниці, виплачувати зп та пенсії? Щось у цій війні не так.
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27.04.2024 21:54
+13
Пора бы уже въе*ать по это железке.
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27.04.2024 21:43
+8
Коли цю залізницю добудують - тоді для понтів бахнуть по керченському мосту.
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27.04.2024 21:50
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Ну и где эти АТАКМС на 300?
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27.04.2024 21:42 Ответить
Пора бы уже въе*ать по это железке.
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27.04.2024 21:43 Ответить
можливо по першій цілі що буде рухатися...- вважаю що проблем не повинно бути...
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27.04.2024 22:03 Ответить
Та шарахнут, не хай по ній щось пустять!!! А до того часу і ф16 появляються з шикарними бомбами, тож Атакамс зачекає!!!!
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27.04.2024 22:13 Ответить
Изменять аж гай зашумить
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27.04.2024 21:51 Ответить
Ага, прям как Сторм Шедоу.
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27.04.2024 22:00 Ответить
И шо тебя корёжит от радости?
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27.04.2024 21:53 Ответить
Коли цю залізницю добудують - тоді для понтів бахнуть по керченському мосту.
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27.04.2024 21:50 Ответить
Що то за такі санкції, що у них є за що економіку перевести на військові рейки, будувати залізниці, виплачувати зп та пенсії? Щось у цій війні не так.
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27.04.2024 21:54 Ответить
Залізниця- не БАМ, а цілих 60 км, а пенсия і зарплати виплачують в рублях. Не доларах чи євро!
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28.04.2024 07:03 Ответить
Як відкриє так і закриє!!!!
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27.04.2024 22:10 Ответить
що ту роблять мадьяри, німці та поляки?
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27.04.2024 22:13 Ответить
Це тіпа поздоровить їх?
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27.04.2024 22:14 Ответить
А ЯК ЦЕ ТАК ВИЙШЛО що такі сякі московити які корумповані змогли і виробництво зброї збільшити і укріплення побудувати і залізницю прокласти а ви ні?
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27.04.2024 22:19 Ответить
Как раз ATACMS приехали.
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27.04.2024 22:22 Ответить
Пистець, висрались тішр с'****** за кордон.
Агов, повертайся, навчи нас
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27.04.2024 22:59 Ответить
не "можуть відкрити" а таки відкриють. саме так читаються заголовки наших ЗМІ. відкриють, бо ніхто і ніщо їм не заважає. "можуть захопити Бахмут", "можуть захопити Авдіївку", "можуть захопити Часів Яр" - звучить завжди як пророцтво, яке "несподівано" збувається, все виглядає як підготовка громадян до наступних подій.
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27.04.2024 23:46 Ответить
очевидно, смоленська область та краснодарський край значно ближче до наших кордонів, ніж Маріуполь, бо туди наші безпілотники достають. видно, щось з географією не так
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27.04.2024 23:56 Ответить
Пусть строят. Может нам пригодится. А вот мост завалить стоит. Все порты сдохнут на Азове.
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28.04.2024 00:34 Ответить
Чому її досі не розхерачили?
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28.04.2024 12:09 Ответить
Нашо? Хай витрачають кошти, ресурси. Коли все зроблять - розхерачити мости, бо їх довго відновлювати.
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04.05.2024 09:56 Ответить
 
 