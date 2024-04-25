Россияне завершают строительство железнодорожного моста около Мариуполя, - Андрющенко

Российские оккупанты почти завершили строительство железнодорожного моста возле села Гранитное, недалеко от Мариуполя.

Об этом в своем телеграм-канале написал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Строительство железнодорожного моста возле Гранитного почти закончено. Для решения проблемы с поврежденным агрегатом для щебня в Гранитном щебень поставляют из г. Розовка Запорожской области", - проинформировал советник.

По данным Андрющенко, строительство моста может быть закончено в середине или второй половине мая.

Как сообщалось, в январе Силы обороны уничтожили недостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в Гранитном.

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