Россияне завершают строительство железнодорожного моста около Мариуполя, - Андрющенко
Российские оккупанты почти завершили строительство железнодорожного моста возле села Гранитное, недалеко от Мариуполя.
Об этом в своем телеграм-канале написал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Строительство железнодорожного моста возле Гранитного почти закончено. Для решения проблемы с поврежденным агрегатом для щебня в Гранитном щебень поставляют из г. Розовка Запорожской области", - проинформировал советник.
По данным Андрющенко, строительство моста может быть закончено в середине или второй половине мая.
Как сообщалось, в январе Силы обороны уничтожили недостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в Гранитном.
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голова із заступниками одержують не менше мільйона на рік,
закупають тролейбуси! на десяток мільйонів та збираються витратити мільйон на СВЯТКУВАННЯ річниці міста, якого фактично немає(
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