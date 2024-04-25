РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11037 посетителей онлайн
Новости
7 814 19

Россияне завершают строительство железнодорожного моста около Мариуполя, - Андрющенко

маріуполь

Российские оккупанты почти завершили строительство железнодорожного моста возле села Гранитное, недалеко от Мариуполя.

Об этом в своем телеграм-канале написал советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Строительство железнодорожного моста возле Гранитного почти закончено. Для решения проблемы с поврежденным агрегатом для щебня в Гранитном щебень поставляют из г. Розовка Запорожской области", - проинформировал советник.

По данным Андрющенко, строительство моста может быть закончено в середине или второй половине мая.

Как сообщалось, в январе Силы обороны уничтожили недостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в Гранитном.

Читайте также: Россия строит железную дорогу из Ростова в Крым для обеспечения своих войск на юге Украины. Крымский мост не способен пропускать большие грузы, - представитель ВМС Плетенчук

Автор: 

железная дорога (1411) Мариуполь (5705) оккупация (10112) Андрющенко Петр (579)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Мені більш цікаво кількість дармоїдів у мерії Мвріуполя ...які їхні функції чим вони взагалі займаються і. яка у них зарплата..
показать весь комментарий
25.04.2024 03:53
+7
ATACMS вже чекає.
показать весь комментарий
25.04.2024 01:30
+7
ATACMS чекає, коли на залізничному мосту буде поїзд з соляркою, чи ************.
показать весь комментарий
25.04.2024 02:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ATACMS вже чекає.
показать весь комментарий
25.04.2024 01:30 Ответить
самострой має бути демонтован
показать весь комментарий
25.04.2024 01:47 Ответить
Ось й питю - чи варто використати хоча б один заряд Атакамсу для цього лайна ... чи може приберегти до більш важливої цілі ?!
показать весь комментарий
25.04.2024 01:54 Ответить
ATACMS чекає, коли на залізничному мосту буде поїзд з соляркою, чи ************.
показать весь комментарий
25.04.2024 02:01 Ответить
або двійник *****
показать весь комментарий
25.04.2024 02:52 Ответить
Ну,был и толку...
показать весь комментарий
25.04.2024 05:52 Ответить
Дякуємо, що нагадали...
показать весь комментарий
25.04.2024 01:56 Ответить
цікаво працівники Муріупольського ДЕПО за березень 2024 отримали зарплату ?
показать весь комментарий
25.04.2024 03:12 Ответить
Мені більш цікаво кількість дармоїдів у мерії Мвріуполя ...які їхні функції чим вони взагалі займаються і. яка у них зарплата..
показать весь комментарий
25.04.2024 03:53 Ответить
Можу написати за Сєвєродонецьку ВЦА, місто в окупації 2 роки;
голова із заступниками одержують не менше мільйона на рік,
закупають тролейбуси! на десяток мільйонів та збираються витратити мільйон на СВЯТКУВАННЯ річниці міста, якого фактично немає(
показать весь комментарий
25.04.2024 07:34 Ответить
Атакамси одержали чи одержите скоро, ну так вперед.
показать весь комментарий
25.04.2024 05:52 Ответить
Молодці, тут якраз ракети від США підоспіли
показать весь комментарий
25.04.2024 10:16 Ответить
Что мы знаем о Гранитном?
1.Музей Паши Ангелиной.
2. Зимние окуня "бригадиры" но глубина до 15-ти метров. Заморишся леску с подольда тянуть. Направо от Старобешево
показать весь комментарий
25.04.2024 10:57 Ответить
Хай селфяться поки не пізно. Бо наші вояки Атакамсам застоятись застоятись не дадуть.
показать весь комментарий
25.04.2024 11:27 Ответить
 
 