Росіяни завершують будівництво залізничного моста поблизу Маріуполя, - Андрющенко

Російські окупанти майже завершили будівництво залізничного моста біля села Гранітне, що неподалік Маріуполя.

Про це у своєму телеграм-каналі написав радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Будівництво залізничного мосту біля Гранітного майже закінчено. Задля вирішення проблеми з пошкодженим агрегатом для щебеню в Гранітному щебінь поставляють з м. Розівка Запорізької області", - поінформував радник.

За даними Андрющенка, будівництво мосту може бути закінчене у середині чи другій половині травня.

Як повідомлялось, у січні Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному.

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