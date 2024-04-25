Росіяни завершують будівництво залізничного моста поблизу Маріуполя, - Андрющенко
Російські окупанти майже завершили будівництво залізничного моста біля села Гранітне, що неподалік Маріуполя.
Про це у своєму телеграм-каналі написав радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Будівництво залізничного мосту біля Гранітного майже закінчено. Задля вирішення проблеми з пошкодженим агрегатом для щебеню в Гранітному щебінь поставляють з м. Розівка Запорізької області", - поінформував радник.
За даними Андрющенка, будівництво мосту може бути закінчене у середині чи другій половині травня.
Як повідомлялось, у січні Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному.
Топ коментарі
+12 gemixx11 #587387
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+7 Victor Litarchuk
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голова із заступниками одержують не менше мільйона на рік,
закупають тролейбуси! на десяток мільйонів та збираються витратити мільйон на СВЯТКУВАННЯ річниці міста, якого фактично немає(
1.Музей Паши Ангелиной.
2. Зимние окуня "бригадиры" но глубина до 15-ти метров. Заморишся леску с подольда тянуть. Направо от Старобешево