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Росіяни завершують будівництво залізничного моста поблизу Маріуполя, - Андрющенко

маріуполь

Російські окупанти майже завершили будівництво залізничного моста біля села Гранітне, що неподалік Маріуполя.

Про це у своєму телеграм-каналі написав радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Будівництво залізничного мосту біля Гранітного майже закінчено. Задля вирішення проблеми з пошкодженим агрегатом для щебеню в Гранітному щебінь поставляють з м. Розівка Запорізької області", - поінформував радник.

За даними Андрющенка, будівництво мосту може бути закінчене у середині чи другій половині травня.

Як повідомлялось, у січні  Сили оборони знищили недобудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у Гранітному.

Читайте: Вночі у Маріуполі пролунала серія вибухів: Сили оборони завдавали ударів по базах окупантів (оновлено)

Автор: 

залізниця (1500) Маріуполь (3220) окупація (6661) Андрющенко Петро (692)


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Топ коментарі
+12
Мені більш цікаво кількість дармоїдів у мерії Мвріуполя ...які їхні функції чим вони взагалі займаються і. яка у них зарплата..
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25.04.2024 03:53
+7
ATACMS вже чекає.
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25.04.2024 01:30
+7
ATACMS чекає, коли на залізничному мосту буде поїзд з соляркою, чи ************.
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25.04.2024 02:01
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ATACMS вже чекає.
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25.04.2024 01:30 Відповісти
самострой має бути демонтован
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25.04.2024 01:47 Відповісти
Ось й питю - чи варто використати хоча б один заряд Атакамсу для цього лайна ... чи може приберегти до більш важливої цілі ?!
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25.04.2024 01:54 Відповісти
ATACMS чекає, коли на залізничному мосту буде поїзд з соляркою, чи ************.
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25.04.2024 02:01 Відповісти
або двійник *****
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25.04.2024 02:52 Відповісти
Ну,был и толку...
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25.04.2024 05:52 Відповісти
Дякуємо, що нагадали...
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25.04.2024 01:56 Відповісти
цікаво працівники Муріупольського ДЕПО за березень 2024 отримали зарплату ?
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25.04.2024 03:12 Відповісти
Мені більш цікаво кількість дармоїдів у мерії Мвріуполя ...які їхні функції чим вони взагалі займаються і. яка у них зарплата..
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25.04.2024 03:53 Відповісти
Можу написати за Сєвєродонецьку ВЦА, місто в окупації 2 роки;
голова із заступниками одержують не менше мільйона на рік,
закупають тролейбуси! на десяток мільйонів та збираються витратити мільйон на СВЯТКУВАННЯ річниці міста, якого фактично немає(
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25.04.2024 07:34 Відповісти
Атакамси одержали чи одержите скоро, ну так вперед.
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25.04.2024 05:52 Відповісти
Молодці, тут якраз ракети від США підоспіли
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25.04.2024 10:16 Відповісти
Что мы знаем о Гранитном?
1.Музей Паши Ангелиной.
2. Зимние окуня "бригадиры" но глубина до 15-ти метров. Заморишся леску с подольда тянуть. Направо от Старобешево
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25.04.2024 10:57 Відповісти
Хай селфяться поки не пізно. Бо наші вояки Атакамсам застоятись застоятись не дадуть.
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25.04.2024 11:27 Відповісти
 
 