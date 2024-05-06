В оккупированном Мариуполе рашисты планируют обучать школьников управлять дронами

С нового учебного года оккупационные власти временно захваченного Мариуполя планируют обучать местных детей управлению боевыми дронами.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с 1 сентября в 30 регионах, которые контролирует РФ, в школах и колледжах стартует федеральная образовательная программа по обучению управления дронов. Для этого рашисты планируют закупить 17 тысяч БПЛА.

Отмечается, что при личном вмешательстве главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина единственным оккупированным регионом - участником программы станет Донецкая область с приоритетом в Мариуполе.

"Наши инсайдеры сообщают, что при личном вмешательстве Пушилина, единственным оккупированным регионом - участником программы станет Донецкая область (оккупированная) с приоритетом в Мариуполе. Главная пиарная (или как они говорят "медийная") точка - школа на Невском", - пишет Андрющенко.

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Ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что РФ до лета может открыть первую ветку железной дороги возле оккупированного Мариуполя.