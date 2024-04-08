Окупанти розносять "платіжки" по зруйнованих будинках Маріуполя, - міськрада

Російські загарбники в окупованому Маріуполі розносять "платіжки" за комунальні послуги, який не надають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Жителі окупованого міста отримують квитанції за комунальні послуги, яких немає. Більш того, їх принесли навіть до зруйнованих квартир, де ніхто не живе. З такою ситуацією стикнулися власники квартир у будинку на вулиці Троїцькій, 16. Квартира перебуває в аварійному стані, в ній немає навіть батарей. А ось рахунок за опалення принесли", - йдеться в повідомленні.

"Окупанти не ремонтують внутрішні мережі будинків. А ось квитанції за комунальні несуть. Адже у них одна мета - нажитися на маріупольцях", - додали у міськраді.

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