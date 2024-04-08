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Новини Війна
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Окупанти розносять "платіжки" по зруйнованих будинках Маріуполя, - міськрада

Російські загарбники в окупованому Маріуполі розносять "платіжки" за комунальні послуги, який не надають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Жителі окупованого міста отримують квитанції за комунальні послуги, яких немає. Більш того, їх принесли навіть до зруйнованих квартир, де ніхто не живе. З такою ситуацією стикнулися власники квартир у будинку на вулиці Троїцькій, 16. Квартира перебуває в аварійному стані, в ній немає навіть батарей. А ось рахунок за опалення принесли", - йдеться в повідомленні.

"Окупанти не ремонтують внутрішні мережі будинків. А ось квитанції за комунальні несуть. Адже у них одна мета - нажитися на маріупольцях", - додали у міськраді.

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Окупований Маріуполь
Окупований Маріуполь
Окупований Маріуполь
Окупований Маріуполь
Окупований Маріуполь

Автор: 

Маріуполь (3225) окупація (6671)


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Топ коментарі
+4
Близько штуки гривень,за чотири зимових місяці і 48 кВ.м?Краще приберіть цю новину😁
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08.04.2024 14:59
+3
Взагалі незрозуміло,до чого ця новина.А в Києві ще і дешево,бо є і більше,за меншу площу😆
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08.04.2024 15:22
+2
здається з "новиною" трохи .....ся, бо вона суперечлива судячи зі статі.
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08.04.2024 15:23
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ну, погодьтесь.
якась тупа новина.
хай ходять. це ж, ті самі маріупольці, що там залишились, чи повернулись.
як, ота поштарка, що билася з пенсіонерами.
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08.04.2024 14:59 Відповісти
Близько штуки гривень,за чотири зимових місяці і 48 кВ.м?Краще приберіть цю новину😁
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08.04.2024 14:59 Відповісти
6 000 грн за таку ж саму площу в Києві...

Чи новина про розбиті квартири?
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08.04.2024 15:15 Відповісти
Взагалі незрозуміло,до чого ця новина.А в Києві ще і дешево,бо є і більше,за меншу площу😆
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08.04.2024 15:22 Відповісти
Я за 4 місяця опалювального кажу. А от скільки взагалі - то загадка. Я від комунальників відповідь ніяк не отримаю. Бо було раніше по 600 грн щомісяця, а от з листопада зробили 1500 грн. і мені цікаво - чи то щомісячно стільки буде, чи тільки під час опалювального сеезону))
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08.04.2024 15:45 Відповісти
здається з "новиною" трохи .....ся, бо вона суперечлива судячи зі статі.
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08.04.2024 15:23 Відповісти
у орков фубли
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08.04.2024 19:03 Відповісти
Самий смак у тому, що якщо повернешся на окуповані у справах, то назад НЕ виїдеш, доки не погасиш борг- не випустить бананова кпп!
А погасити борг НЕ зможеш, доки не отримаєш аусвайс , який оформлюють близько 3 місяців разом із карткою(
За який кошт ти будеш жити до отримання ауйсвайсу - нікого не цікавить.
Тому ті, що їдуть на окуповані, думайТЕ!
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08.04.2024 15:27 Відповісти
"платіжки" за комунальні послуги, який не надають. Джерело: https://censor.net/ua/n3483158
Чому ж "не надають"? Написано ж "рускім єзиком": "па тєпламєру"! Тєпламєр єсть? Значить, і послуга "єсть".
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08.04.2024 15:49 Відповісти
Тепло закачували через дирку в стіні ! Нє жизнь а сказка !...
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08.04.2024 16:15 Відповісти
4 місяці опалення 1 236 гривень. 48 м. кв.
у найхолодніший січень-400 грн
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08.04.2024 17:11 Відповісти
Вітаю всіх хто звав руській мір, співчуваю всім хто не звав...
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08.04.2024 17:16 Відповісти
 
 