Окупанти розносять "платіжки" по зруйнованих будинках Маріуполя, - міськрада
Російські загарбники в окупованому Маріуполі розносять "платіжки" за комунальні послуги, який не надають.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
"Жителі окупованого міста отримують квитанції за комунальні послуги, яких немає. Більш того, їх принесли навіть до зруйнованих квартир, де ніхто не живе. З такою ситуацією стикнулися власники квартир у будинку на вулиці Троїцькій, 16. Квартира перебуває в аварійному стані, в ній немає навіть батарей. А ось рахунок за опалення принесли", - йдеться в повідомленні.
"Окупанти не ремонтують внутрішні мережі будинків. А ось квитанції за комунальні несуть. Адже у них одна мета - нажитися на маріупольцях", - додали у міськраді.
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якась тупа новина.
хай ходять. це ж, ті самі маріупольці, що там залишились, чи повернулись.
як, ота поштарка, що билася з пенсіонерами.
Чи новина про розбиті квартири?
А погасити борг НЕ зможеш, доки не отримаєш аусвайс , який оформлюють близько 3 місяців разом із карткою(
За який кошт ти будеш жити до отримання ауйсвайсу - нікого не цікавить.
Тому ті, що їдуть на окуповані, думайТЕ!
Чому ж "не надають"? Написано ж "рускім єзиком": "па тєпламєру"! Тєпламєр єсть? Значить, і послуга "єсть".
у найхолодніший січень-400 грн