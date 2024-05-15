РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4773 посетителя онлайн
Новости
1 518 11

В Мариуполе количество россиян выросло, по меньшей мере, на 7,8 тыс. за полгода

маріуполь

Оккупанты продолжают завозить россиян в Мариуполь, за последние полгода их количество в городе увеличилось минимум на 7,8 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

"Оккупанты продолжают политику русификации захваченного города. Они завозят мигрантов из РФ, строят ипотечные дома для россиян. А вот местных жителей, наоборот, - пытаются выселить на окраины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным Сопротивления Мариуполя, за последние полгода количество россиян в городе выросло минимум на 7,8 тыс. Такая цифра получена, учитывая данные по детям школьного возраста.

Также читайте: Оккупанты формируют в Мариуполе реестр "нежелательных жителей". Их будут высылать, - Центр нацсопротивления

Так, по состоянию на 1 сентября 2023 года в школы пошло 15 300 детей, из них 11 500 - мариупольские. Детей россиян - примерно 3800. По состоянию на сейчас в городе насчитывается 17 913 детей школьного возраста. Количество мариупольских почти не изменилось. А прирост российских составляет около 2600 детей. Таким образом, с учетом их родителей, получается - 7800.

"Оккупанты убили десятки тысяч мариупольцев, а теперь завозят в город тысячи россиян, мигрантов из Средней Азии и регионов РФ. Для них они и строят новые дома для продажи. Все разговоры оккупантов об увеличении населения - это результат целенаправленной русификации. Их цель превратить Мариуполь в "русский город" и "продать" это внутреннему потребителю как достижение", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая железная дорога оккупантов возле Мариуполя будет находиться в зоне поражения Сил обороны, - Плетенчук

Напомним, ранее сообщалось, что с нового учебного года оккупационные власти временно захваченного Мариуполя планируют обучать местных детей управлению боевыми дронами.

Автор: 

Мариуполь (5704) оккупация (10108)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Кацапська козлота преться до моря , як у себе вдома 🙁
Будете тікати звідти , як таргани від світла , тварюки москалькі ,
або здохнете там😡
показать весь комментарий
15.05.2024 14:15
+3
бойченко, падлюко, а що ти зробив для захисту свого міста і жителів яких тобі довірили, збіг на 2й день великої війни до Запоріжжя?! І зараз звідти щось верзе про Маріуполь-реборн, отримуючи зарплатню з бюджету - міста нема, а мер з проєктами майбутнього є! Гірше кацапського лайна, яке треба буде підсрачниками з українського Маріуполя викидати
показать весь комментарий
15.05.2024 14:21
+2
так це ж палкі прихильники 95 кварталу
показать весь комментарий
15.05.2024 14:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапська козлота преться до моря , як у себе вдома 🙁
Будете тікати звідти , як таргани від світла , тварюки москалькі ,
або здохнете там😡
показать весь комментарий
15.05.2024 14:15 Ответить
Тим, що у мігрантів з Середньої Азії у сім'ї як правило більше однієї дитини, можна знехтувати?
показать весь комментарий
15.05.2024 14:18 Ответить
А де ж іх ховати?
показать весь комментарий
15.05.2024 14:18 Ответить
бойченко, падлюко, а що ти зробив для захисту свого міста і жителів яких тобі довірили, збіг на 2й день великої війни до Запоріжжя?! І зараз звідти щось верзе про Маріуполь-реборн, отримуючи зарплатню з бюджету - міста нема, а мер з проєктами майбутнього є! Гірше кацапського лайна, яке треба буде підсрачниками з українського Маріуполя викидати
показать весь комментарий
15.05.2024 14:21 Ответить
так це ж палкі прихильники 95 кварталу
показать весь комментарий
15.05.2024 14:23 Ответить
Всі вони вдячні Верещадлу, що під керівництвом легендарного Криво-Рагуля із татоюридичною освітою, запустив шатли із кацапами та збудував дорогу...
показать весь комментарий
15.05.2024 14:23 Ответить
Це ж як повинно бути херово в ****** та мухосранськах, щоб поїхати жити в місто де йдуть бойові дії...
показать весь комментарий
15.05.2024 14:29 Ответить
Как же они потом побегут неуклюже, пешеходы по лужам...
показать весь комментарий
15.05.2024 14:30 Ответить
Як приїхали, так і по....здують шляхом крейсеру "Мацква".
показать весь комментарий
15.05.2024 14:30 Ответить
Чомусь згадав випуск новин на початку війни, де маріупольська пенсіонерка щиро дивувалась: "Пачєму рускіє нас абстрєлівают? Здєсь же нєт украінцев, адні данчянє".
показать весь комментарий
15.05.2024 14:33 Ответить
А то нічо що особа яка перетнула державний кордон України , не пройшовши процедури перетину кордону вважається окупантом , яку можна і потрібно знищити.
показать весь комментарий
15.05.2024 16:13 Ответить
 
 