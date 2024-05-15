В Мариуполе количество россиян выросло, по меньшей мере, на 7,8 тыс. за полгода
Оккупанты продолжают завозить россиян в Мариуполь, за последние полгода их количество в городе увеличилось минимум на 7,8 тыс.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Мариупольском горсовете.
"Оккупанты продолжают политику русификации захваченного города. Они завозят мигрантов из РФ, строят ипотечные дома для россиян. А вот местных жителей, наоборот, - пытаются выселить на окраины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по данным Сопротивления Мариуполя, за последние полгода количество россиян в городе выросло минимум на 7,8 тыс. Такая цифра получена, учитывая данные по детям школьного возраста.
Так, по состоянию на 1 сентября 2023 года в школы пошло 15 300 детей, из них 11 500 - мариупольские. Детей россиян - примерно 3800. По состоянию на сейчас в городе насчитывается 17 913 детей школьного возраста. Количество мариупольских почти не изменилось. А прирост российских составляет около 2600 детей. Таким образом, с учетом их родителей, получается - 7800.
"Оккупанты убили десятки тысяч мариупольцев, а теперь завозят в город тысячи россиян, мигрантов из Средней Азии и регионов РФ. Для них они и строят новые дома для продажи. Все разговоры оккупантов об увеличении населения - это результат целенаправленной русификации. Их цель превратить Мариуполь в "русский город" и "продать" это внутреннему потребителю как достижение", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Напомним, ранее сообщалось, что с нового учебного года оккупационные власти временно захваченного Мариуполя планируют обучать местных детей управлению боевыми дронами.
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Будете тікати звідти , як таргани від світла , тварюки москалькі ,
або здохнете там😡