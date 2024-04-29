Новая железная дорога оккупантов возле Мариуполя будет находиться в зоне поражения Сил обороны, - Плетенчук
В зоне поражения Сил обороны будет находиться новая железная дорога, которую строят оккупанты вблизи Мариуполя. Ведь она гораздо ближе к линии боевого соприкосновения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник центра стратегических коммуникаций сил обороны юга капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.
"Эта железнодорожная ветка гораздо ближе к линии боевого соприкосновения. Учитывая ту помощь, которую мы должны получить, эта зона оказывается в зоне поражения", - подчеркнул спикер.
Однако подчеркнул, что россияне имеют все шансы достроить ветку, ведь она имеет для них большой логистический вес.
"У железнодорожной логистики есть один плюс - ее достаточно быстро можно восстанавливать. Враг это прекрасно понимает, это ни для кого не секрет. Поэтому они ее строят, понимая, что крымский мост под угрозой и не обеспечивает потребностей в военной логистике", - пояснил Плетенчук.
Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты до середины мая могут закончить строительство железнодорожного пути возле временно оккупированного Мариуполя между селами Новоселовка, Гранитное, Бурное.
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Бити дорогими ракетами по купі гравію звичайно Україна не стане...
Інакше - Атакамси у гравій.
Можєм повторіть трюк русні зі знищенням "Петріотів".
Можливо, тому, що фронт там насичений ППО і РЕБ, наші дрони не пролітають в глибину.
програмування датчиків руху на певних пристріляних ділянках і лупити за допомогою ШИ дрончиками-бобрами по тепловозах
Розмінований Південь України, цьому підтвердження…
Кадровики з КМУ уже усі записи в трудових книжках зробили, щоб вони усі, ПЕНСІЮ ВІД УКРАЇНЦІВ отримали - достойну…!! Бо паХАРІ…
Ось чому, конче НЕОБХІДНО, провести люстрацію цих призначенців від приблуд95, за Кривавими наслідками, їх сидіння на посадах!!
Сміттєвими баками, вони тепер, не обійдуться!! Хіба тільки, вчергове, «дивні прикордонники» з Держприкордонслужби, знову слабкість свою не проявлять за 20$…
Товариш майор з ФСБ суворо заборонив заважати будівництву?
Оманські домовленості - це Вам не сценарій мерзенного кварталу95.
Парадний вихід рашистів з Криму через вузюсенький перешийок; спокійний захват Херсона, Мелітополя, Маріуполя; сухопутний коридор в Крим; Запоріжська атомна станція - електрика в Крим; територія Донецької та Луганської областей в межах адмінкордонів... Тільки з Каховською ГЕС непорядок - води в Крим не буде. Товариш майор з ФСБ дуже розлютився.
"Совпадение? Не думаю..." То ж - думайте. Поки все йде по "оманському плану" з поправкою на західну допомогу і спротив частини українського суспільства, з якого вдалося утворити боєздатну армію. Але й то зелені гниди потихеньку перетворюють в труху...
Полотно полагодити - це питання лічених годин і зовсім невеликих грошей.
Рашисти возять військові вантажі у складі з пасажирськими перевезеннями, бити по них ми не можемо.
У нас на всі ракет точно не вистачить.
Якщо бити - то разом з ешелоном БК. Так і залізниця більше пошкоджується, і БК втрачається.