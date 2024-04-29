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Новая железная дорога оккупантов возле Мариуполя будет находиться в зоне поражения Сил обороны, - Плетенчук

залізниця

В зоне поражения Сил обороны будет находиться новая железная дорога, которую строят оккупанты вблизи Мариуполя. Ведь она гораздо ближе к линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник центра стратегических коммуникаций сил обороны юга капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

"Эта железнодорожная ветка гораздо ближе к линии боевого соприкосновения. Учитывая ту помощь, которую мы должны получить, эта зона оказывается в зоне поражения", - подчеркнул спикер.

Однако подчеркнул, что россияне имеют все шансы достроить ветку, ведь она имеет для них большой логистический вес.

"У железнодорожной логистики есть один плюс - ее достаточно быстро можно восстанавливать. Враг это прекрасно понимает, это ни для кого не секрет. Поэтому они ее строят, понимая, что крымский мост под угрозой и не обеспечивает потребностей в военной логистике", - пояснил Плетенчук.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты до середины мая могут закончить строительство железнодорожного пути возле временно оккупированного Мариуполя между селами Новоселовка, Гранитное, Бурное.

Также смотрите: РФ к лету может открыть первую ветку железной дороги возле оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

железная дорога (1411) Мариуполь (5705) Плетенчук Дмитрий (161)


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Топ комментарии
+9
Вона і зараз в зоні ураження! Навіщо давати оркам її будувати? Чи дєрьмак заборонив? А такими темпами,як зараз сирок "стабілізує"фронт, то треба буде просити в США "томагавки"! А чим ще тоді доставати? Зрадники гнійні!
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29.04.2024 10:26
+5
Бити треба виключно по ешелонам виключно під час розвантаження, бажано БК.
Інакше - Атакамси у гравій.
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29.04.2024 10:27
+2
Перемога!
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29.04.2024 10:35
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Вона і зараз в зоні ураження! Навіщо давати оркам її будувати? Чи дєрьмак заборонив? А такими темпами,як зараз сирок "стабілізує"фронт, то треба буде просити в США "томагавки"! А чим ще тоді доставати? Зрадники гнійні!
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29.04.2024 10:26 Ответить
А ще пан Плетенчук не сказав глядачам зомбомарафону, що кацапня зону враження може і подвинути глядячи на те, як пан Сирський воює проти окупанта.
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29.04.2024 11:42 Ответить
кацапи насипали купу гравію і розганяють фейк про "потужну залізницю"
Бити дорогими ракетами по купі гравію звичайно Україна не стане...
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29.04.2024 12:23 Ответить
хай будують. Сталий логістичний шлях легше контролювати і вражати. Краще використати одну ракету хаймарса по по вагонам з б\к, ніж те б\к буде "просочуватись" вантажівками по другорядним шляхам.
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29.04.2024 15:54 Ответить
Бити треба виключно по ешелонам виключно під час розвантаження, бажано БК.
Інакше - Атакамси у гравій.
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29.04.2024 10:27 Ответить
Ну на самом деле - если мы точно знаем расположение путей, мы точно знаем скорость поезда - ну более менее точно, все таки поезда не могут ездить по танковому - "огонь на коротких остановках", то зная какую то начальную точку - мы с достаточно большой точностью можем предсказать где поезд будет находиться через какое то время, достаточное для подлета ракеты хаймарса. Если ракет будет несколько, которые будут прилетать через определенное расстояние - то от поезда того рожки да ножки могут остаться.
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29.04.2024 10:37 Ответить
Найбільш вразливі - під час зупинок.
Можєм повторіть трюк русні зі знищенням "Петріотів".
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29.04.2024 10:39 Ответить
Ну например ракета Хаймарса, прилетевшая в пути перед поездом и за - вот уже готовая остановка в нужном месте. А точность Хаймарсов нам отлично известна после Антоновского моста.
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29.04.2024 11:03 Ответить
Щось мені здається, що звичайною ракетою Хаймарс туди не дістане.
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29.04.2024 11:03 Ответить
ER GMLRS літає на 150.
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29.04.2024 16:04 Ответить
Если...
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29.04.2024 10:48 Ответить
А хіба дрони по локомотивам не працюють? Так, залізничне полотно легко та швидко відновити, а знайти 50...150 зайвих локомотивів для транспортування військової техніки--не дуже.
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29.04.2024 11:46 Ответить
Цікаве питання, але я відповіді не знаю.
Можливо, тому, що фронт там насичений ППО і РЕБ, наші дрони не пролітають в глибину.
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29.04.2024 11:47 Ответить
нам допоможе ШИ !!!!!!!!!!!!

програмування датчиків руху на певних пристріляних ділянках і лупити за допомогою ШИ дрончиками-бобрами по тепловозах
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29.04.2024 12:45 Ответить
Перемога!
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29.04.2024 10:35 Ответить
На зомбомарафоні усі новини--переможні.
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29.04.2024 11:48 Ответить
Шмигаль та кубраков, так теж можуть, язиками гроші заробляти…
Розмінований Південь України, цьому підтвердження…
Кадровики з КМУ уже усі записи в трудових книжках зробили, щоб вони усі, ПЕНСІЮ ВІД УКРАЇНЦІВ отримали - достойну…!! Бо паХАРІ…
Ось чому, конче НЕОБХІДНО, провести люстрацію цих призначенців від приблуд95, за Кривавими наслідками, їх сидіння на посадах!!
Сміттєвими баками, вони тепер, не обійдуться!! Хіба тільки, вчергове, «дивні прикордонники» з Держприкордонслужби, знову слабкість свою не проявлять за 20$…
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29.04.2024 10:44 Ответить
І довго перебуватиме?
Товариш майор з ФСБ суворо заборонив заважати будівництву?
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29.04.2024 10:54 Ответить
А по НПЗшкам, значить, бити не заборонив.
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29.04.2024 11:04 Ответить
Отож. По НПЗ ніби б'ємо, а цю залізницю спокійнісінько будують.
Оманські домовленості - це Вам не сценарій мерзенного кварталу95.
Парадний вихід рашистів з Криму через вузюсенький перешийок; спокійний захват Херсона, Мелітополя, Маріуполя; сухопутний коридор в Крим; Запоріжська атомна станція - електрика в Крим; територія Донецької та Луганської областей в межах адмінкордонів... Тільки з Каховською ГЕС непорядок - води в Крим не буде. Товариш майор з ФСБ дуже розлютився.
"Совпадение? Не думаю..." То ж - думайте. Поки все йде по "оманському плану" з поправкою на західну допомогу і спротив частини українського суспільства, з якого вдалося утворити боєздатну армію. Але й то зелені гниди потихеньку перетворюють в труху...
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29.04.2024 11:16 Ответить
Вже пробували по кримським мостам Штормами бити. Результат - русня навела декілька понтонів поряд за один день.
Полотно полагодити - це питання лічених годин і зовсім невеликих грошей.
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29.04.2024 11:19 Ответить
Не зовсім так. Там є міст, який, до речі вже один раз розбивали. І є будівельна техніка - монтажні потяги, заміна якого вимагає часу. Зупинити будівництво залізниці можна. Чому ж не б'ють по потягах на інших участках залізниці - біля Лозової, наприклад?
Рашисти возять військові вантажі у складі з пасажирськими перевезеннями, бити по них ми не можемо.
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29.04.2024 11:24 Ответить
Будівельної техніки та локомотивів на росії як бруду, особливо останніх.
У нас на всі ракет точно не вистачить.
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29.04.2024 11:27 Ответить
Вистачить. Дальність невелика - такі ракети є.
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29.04.2024 11:31 Ответить
Так і до ППО теж ракети ще є. Питання в тому - скільки.
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29.04.2024 11:35 Ответить
Якщо ЗСУ робивають склади з БК, то розбити таку залізницю значно важливіше - бо це десятки складів з БК і все інше. Це ж зрозуміло.
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29.04.2024 11:37 Ответить
Полотно відновлюється швидко та недорого.
Якщо бити - то разом з ешелоном БК. Так і залізниця більше пошкоджується, і БК втрачається.
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29.04.2024 11:48 Ответить
В теорії так. Але. Рашисти перевозять військові вантажі у складі пасажирських перевезень. Ми не можемо бити по таких потягах. Тому і не б'ємо по потягах на інших залізницях. До речі. Перевіряв особисто у реальних спеціалістів. Виявляється, попасти ракетою у рухомий потяг не так легко, як може здатися. Не можу це коментувати. Хіба підрив колії партизанами...? Ну то таке.
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29.04.2024 11:54 Ответить
Не локомотивів. Це спецальні шляхомонтажні потяги, досить складна річ - їх значно менше. І потрібен немалий час, аби такий потяг доправити до місця і розгорнути в робочий стан.
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29.04.2024 11:36 Ответить
Дронів на локомотиви точно вистачить.
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29.04.2024 11:52 Ответить
Кримський міст розташований далі. Захищений краще. Конструкція набагато міцніша. Знищити його значно важче і не факт, що це щось дасть з військової точки зору. Не можу сказати. Але залізниця вздовж Азова - це дуже погано...
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29.04.2024 11:30 Ответить
с АТАКМС это и ребенку понятно
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29.04.2024 11:17 Ответить
Чому її досі не розхерачили?
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29.04.2024 11:55 Ответить
Буду надіяться,що ПЕРШИЙ ешелон з ************ буде нами знищено разом з відрізком залізниці.
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29.04.2024 12:24 Ответить
Якщо в зоні враження, то чому не нищать поки йде будівництво? Що чекають? Буде, як з кримським мостом. Спочатку писали, що не побудують, потім, що знесе кригами, потім, що грузи не витримає. А мост стоїть і кожен день по ньму йдуть військові вантажі, везуть нашу потенційну смерть. Теж саме буде з ж/д шляхом?
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29.04.2024 12:36 Ответить
просто у ГШ не знають про будівництво залізниці. Не пробували телефонувати у ГШ?
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29.04.2024 16:08 Ответить
 
 