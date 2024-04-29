Новая железная дорога оккупантов возле Мариуполя будет находиться в зоне поражения Сил обороны, - Плетенчук

В зоне поражения Сил обороны будет находиться новая железная дорога, которую строят оккупанты вблизи Мариуполя. Ведь она гораздо ближе к линии боевого соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник центра стратегических коммуникаций сил обороны юга капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

"Эта железнодорожная ветка гораздо ближе к линии боевого соприкосновения. Учитывая ту помощь, которую мы должны получить, эта зона оказывается в зоне поражения", - подчеркнул спикер.

Однако подчеркнул, что россияне имеют все шансы достроить ветку, ведь она имеет для них большой логистический вес.

"У железнодорожной логистики есть один плюс - ее достаточно быстро можно восстанавливать. Враг это прекрасно понимает, это ни для кого не секрет. Поэтому они ее строят, понимая, что крымский мост под угрозой и не обеспечивает потребностей в военной логистике", - пояснил Плетенчук.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты до середины мая могут закончить строительство железнодорожного пути возле временно оккупированного Мариуполя между селами Новоселовка, Гранитное, Бурное.

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