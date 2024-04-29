УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8889 відвідувачів онлайн
Новини
1 922 36

Нова залізниця окупантів біля Маріуполя перебуватиме у зоні ураження Сил оборони, - Плетенчук

залізниця

У зоні ураження Сил оборони перебуватиме нова залізниця, яку будуть окупанти поблизу Маріуполя. Адже вона набагато ближча до лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Ця залізнична гілка набагато ближча до лінії бойового зіткнення. Враховуючи ту допомогу, яку ми маємо отримати, ця зона опиняється в зоні ураження", - наголосив речник.

Проте підкреслив, що росіяни мають усі шанси добудувати гілку, адже вона має для них велику логістичну вагу.

"У залізничної логістики є один плюс - її досить швидко можна відновлювати. Ворог це чудово розуміє, це ні для кого не таємниця. Тому вони її будують, розуміючи, що кримський міст під загрозою і не забезпечує потреб у військовій логістиці",  - пояснив Плетенчук.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти до середини травня можуть закінчити будівництво залізничної колії біля тимчасово окупованого Маріуполя між селами Новоселівка, Гранітне, Бурне.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ перекидає військову техніку через окупований Маріуполь на північ Донеччини, - Андрющенко

Автор: 

залізниця (1500) Маріуполь (3222) Плетенчук Дмитро (167)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Вона і зараз в зоні ураження! Навіщо давати оркам її будувати? Чи дєрьмак заборонив? А такими темпами,як зараз сирок "стабілізує"фронт, то треба буде просити в США "томагавки"! А чим ще тоді доставати? Зрадники гнійні!
показати весь коментар
29.04.2024 10:26
+5
Бити треба виключно по ешелонам виключно під час розвантаження, бажано БК.
Інакше - Атакамси у гравій.
показати весь коментар
29.04.2024 10:27
+2
Перемога!
показати весь коментар
29.04.2024 10:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вона і зараз в зоні ураження! Навіщо давати оркам її будувати? Чи дєрьмак заборонив? А такими темпами,як зараз сирок "стабілізує"фронт, то треба буде просити в США "томагавки"! А чим ще тоді доставати? Зрадники гнійні!
показати весь коментар
29.04.2024 10:26 Відповісти
А ще пан Плетенчук не сказав глядачам зомбомарафону, що кацапня зону враження може і подвинути глядячи на те, як пан Сирський воює проти окупанта.
показати весь коментар
29.04.2024 11:42 Відповісти
кацапи насипали купу гравію і розганяють фейк про "потужну залізницю"
Бити дорогими ракетами по купі гравію звичайно Україна не стане...
показати весь коментар
29.04.2024 12:23 Відповісти
хай будують. Сталий логістичний шлях легше контролювати і вражати. Краще використати одну ракету хаймарса по по вагонам з б\к, ніж те б\к буде "просочуватись" вантажівками по другорядним шляхам.
показати весь коментар
29.04.2024 15:54 Відповісти
Бити треба виключно по ешелонам виключно під час розвантаження, бажано БК.
Інакше - Атакамси у гравій.
показати весь коментар
29.04.2024 10:27 Відповісти
Ну на самом деле - если мы точно знаем расположение путей, мы точно знаем скорость поезда - ну более менее точно, все таки поезда не могут ездить по танковому - "огонь на коротких остановках", то зная какую то начальную точку - мы с достаточно большой точностью можем предсказать где поезд будет находиться через какое то время, достаточное для подлета ракеты хаймарса. Если ракет будет несколько, которые будут прилетать через определенное расстояние - то от поезда того рожки да ножки могут остаться.
показати весь коментар
29.04.2024 10:37 Відповісти
Найбільш вразливі - під час зупинок.
Можєм повторіть трюк русні зі знищенням "Петріотів".
показати весь коментар
29.04.2024 10:39 Відповісти
Ну например ракета Хаймарса, прилетевшая в пути перед поездом и за - вот уже готовая остановка в нужном месте. А точность Хаймарсов нам отлично известна после Антоновского моста.
показати весь коментар
29.04.2024 11:03 Відповісти
Щось мені здається, що звичайною ракетою Хаймарс туди не дістане.
показати весь коментар
29.04.2024 11:03 Відповісти
ER GMLRS літає на 150.
показати весь коментар
29.04.2024 16:04 Відповісти
Если...
показати весь коментар
29.04.2024 10:48 Відповісти
А хіба дрони по локомотивам не працюють? Так, залізничне полотно легко та швидко відновити, а знайти 50...150 зайвих локомотивів для транспортування військової техніки--не дуже.
показати весь коментар
29.04.2024 11:46 Відповісти
Цікаве питання, але я відповіді не знаю.
Можливо, тому, що фронт там насичений ППО і РЕБ, наші дрони не пролітають в глибину.
показати весь коментар
29.04.2024 11:47 Відповісти
нам допоможе ШИ !!!!!!!!!!!!

програмування датчиків руху на певних пристріляних ділянках і лупити за допомогою ШИ дрончиками-бобрами по тепловозах
показати весь коментар
29.04.2024 12:45 Відповісти
Перемога!
показати весь коментар
29.04.2024 10:35 Відповісти
На зомбомарафоні усі новини--переможні.
показати весь коментар
29.04.2024 11:48 Відповісти
Шмигаль та кубраков, так теж можуть, язиками гроші заробляти…
Розмінований Південь України, цьому підтвердження…
Кадровики з КМУ уже усі записи в трудових книжках зробили, щоб вони усі, ПЕНСІЮ ВІД УКРАЇНЦІВ отримали - достойну…!! Бо паХАРІ…
Ось чому, конче НЕОБХІДНО, провести люстрацію цих призначенців від приблуд95, за Кривавими наслідками, їх сидіння на посадах!!
Сміттєвими баками, вони тепер, не обійдуться!! Хіба тільки, вчергове, «дивні прикордонники» з Держприкордонслужби, знову слабкість свою не проявлять за 20$…
показати весь коментар
29.04.2024 10:44 Відповісти
І довго перебуватиме?
Товариш майор з ФСБ суворо заборонив заважати будівництву?
показати весь коментар
29.04.2024 10:54 Відповісти
А по НПЗшкам, значить, бити не заборонив.
показати весь коментар
29.04.2024 11:04 Відповісти
Отож. По НПЗ ніби б'ємо, а цю залізницю спокійнісінько будують.
Оманські домовленості - це Вам не сценарій мерзенного кварталу95.
Парадний вихід рашистів з Криму через вузюсенький перешийок; спокійний захват Херсона, Мелітополя, Маріуполя; сухопутний коридор в Крим; Запоріжська атомна станція - електрика в Крим; територія Донецької та Луганської областей в межах адмінкордонів... Тільки з Каховською ГЕС непорядок - води в Крим не буде. Товариш майор з ФСБ дуже розлютився.
"Совпадение? Не думаю..." То ж - думайте. Поки все йде по "оманському плану" з поправкою на західну допомогу і спротив частини українського суспільства, з якого вдалося утворити боєздатну армію. Але й то зелені гниди потихеньку перетворюють в труху...
показати весь коментар
29.04.2024 11:16 Відповісти
Вже пробували по кримським мостам Штормами бити. Результат - русня навела декілька понтонів поряд за один день.
Полотно полагодити - це питання лічених годин і зовсім невеликих грошей.
показати весь коментар
29.04.2024 11:19 Відповісти
Не зовсім так. Там є міст, який, до речі вже один раз розбивали. І є будівельна техніка - монтажні потяги, заміна якого вимагає часу. Зупинити будівництво залізниці можна. Чому ж не б'ють по потягах на інших участках залізниці - біля Лозової, наприклад?
Рашисти возять військові вантажі у складі з пасажирськими перевезеннями, бити по них ми не можемо.
показати весь коментар
29.04.2024 11:24 Відповісти
Будівельної техніки та локомотивів на росії як бруду, особливо останніх.
У нас на всі ракет точно не вистачить.
показати весь коментар
29.04.2024 11:27 Відповісти
Вистачить. Дальність невелика - такі ракети є.
показати весь коментар
29.04.2024 11:31 Відповісти
Так і до ППО теж ракети ще є. Питання в тому - скільки.
показати весь коментар
29.04.2024 11:35 Відповісти
Якщо ЗСУ робивають склади з БК, то розбити таку залізницю значно важливіше - бо це десятки складів з БК і все інше. Це ж зрозуміло.
показати весь коментар
29.04.2024 11:37 Відповісти
Полотно відновлюється швидко та недорого.
Якщо бити - то разом з ешелоном БК. Так і залізниця більше пошкоджується, і БК втрачається.
показати весь коментар
29.04.2024 11:48 Відповісти
В теорії так. Але. Рашисти перевозять військові вантажі у складі пасажирських перевезень. Ми не можемо бити по таких потягах. Тому і не б'ємо по потягах на інших залізницях. До речі. Перевіряв особисто у реальних спеціалістів. Виявляється, попасти ракетою у рухомий потяг не так легко, як може здатися. Не можу це коментувати. Хіба підрив колії партизанами...? Ну то таке.
показати весь коментар
29.04.2024 11:54 Відповісти
Не локомотивів. Це спецальні шляхомонтажні потяги, досить складна річ - їх значно менше. І потрібен немалий час, аби такий потяг доправити до місця і розгорнути в робочий стан.
показати весь коментар
29.04.2024 11:36 Відповісти
Дронів на локомотиви точно вистачить.
показати весь коментар
29.04.2024 11:52 Відповісти
Кримський міст розташований далі. Захищений краще. Конструкція набагато міцніша. Знищити його значно важче і не факт, що це щось дасть з військової точки зору. Не можу сказати. Але залізниця вздовж Азова - це дуже погано...
показати весь коментар
29.04.2024 11:30 Відповісти
с АТАКМС это и ребенку понятно
показати весь коментар
29.04.2024 11:17 Відповісти
Чому її досі не розхерачили?
показати весь коментар
29.04.2024 11:55 Відповісти
Буду надіяться,що ПЕРШИЙ ешелон з ************ буде нами знищено разом з відрізком залізниці.
показати весь коментар
29.04.2024 12:24 Відповісти
Якщо в зоні враження, то чому не нищать поки йде будівництво? Що чекають? Буде, як з кримським мостом. Спочатку писали, що не побудують, потім, що знесе кригами, потім, що грузи не витримає. А мост стоїть і кожен день по ньму йдуть військові вантажі, везуть нашу потенційну смерть. Теж саме буде з ж/д шляхом?
показати весь коментар
29.04.2024 12:36 Відповісти
просто у ГШ не знають про будівництво залізниці. Не пробували телефонувати у ГШ?
показати весь коментар
29.04.2024 16:08 Відповісти
 
 