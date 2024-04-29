Нова залізниця окупантів біля Маріуполя перебуватиме у зоні ураження Сил оборони, - Плетенчук

У зоні ураження Сил оборони перебуватиме нова залізниця, яку будуть окупанти поблизу Маріуполя. Адже вона набагато ближча до лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Ця залізнична гілка набагато ближча до лінії бойового зіткнення. Враховуючи ту допомогу, яку ми маємо отримати, ця зона опиняється в зоні ураження", - наголосив речник.

Проте підкреслив, що росіяни мають усі шанси добудувати гілку, адже вона має для них велику логістичну вагу.

"У залізничної логістики є один плюс - її досить швидко можна відновлювати. Ворог це чудово розуміє, це ні для кого не таємниця. Тому вони її будують, розуміючи, що кримський міст під загрозою і не забезпечує потреб у військовій логістиці", - пояснив Плетенчук.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти до середини травня можуть закінчити будівництво залізничної колії біля тимчасово окупованого Маріуполя між селами Новоселівка, Гранітне, Бурне.

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