Нова залізниця окупантів біля Маріуполя перебуватиме у зоні ураження Сил оборони, - Плетенчук
У зоні ураження Сил оборони перебуватиме нова залізниця, яку будуть окупанти поблизу Маріуполя. Адже вона набагато ближча до лінії бойового зіткнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій сил оборони півдня капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.
"Ця залізнична гілка набагато ближча до лінії бойового зіткнення. Враховуючи ту допомогу, яку ми маємо отримати, ця зона опиняється в зоні ураження", - наголосив речник.
Проте підкреслив, що росіяни мають усі шанси добудувати гілку, адже вона має для них велику логістичну вагу.
"У залізничної логістики є один плюс - її досить швидко можна відновлювати. Ворог це чудово розуміє, це ні для кого не таємниця. Тому вони її будують, розуміючи, що кримський міст під загрозою і не забезпечує потреб у військовій логістиці", - пояснив Плетенчук.
Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти до середини травня можуть закінчити будівництво залізничної колії біля тимчасово окупованого Маріуполя між селами Новоселівка, Гранітне, Бурне.
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Бити дорогими ракетами по купі гравію звичайно Україна не стане...
Інакше - Атакамси у гравій.
Можєм повторіть трюк русні зі знищенням "Петріотів".
Можливо, тому, що фронт там насичений ППО і РЕБ, наші дрони не пролітають в глибину.
програмування датчиків руху на певних пристріляних ділянках і лупити за допомогою ШИ дрончиками-бобрами по тепловозах
Розмінований Південь України, цьому підтвердження…
Кадровики з КМУ уже усі записи в трудових книжках зробили, щоб вони усі, ПЕНСІЮ ВІД УКРАЇНЦІВ отримали - достойну…!! Бо паХАРІ…
Ось чому, конче НЕОБХІДНО, провести люстрацію цих призначенців від приблуд95, за Кривавими наслідками, їх сидіння на посадах!!
Сміттєвими баками, вони тепер, не обійдуться!! Хіба тільки, вчергове, «дивні прикордонники» з Держприкордонслужби, знову слабкість свою не проявлять за 20$…
Товариш майор з ФСБ суворо заборонив заважати будівництву?
Оманські домовленості - це Вам не сценарій мерзенного кварталу95.
Парадний вихід рашистів з Криму через вузюсенький перешийок; спокійний захват Херсона, Мелітополя, Маріуполя; сухопутний коридор в Крим; Запоріжська атомна станція - електрика в Крим; територія Донецької та Луганської областей в межах адмінкордонів... Тільки з Каховською ГЕС непорядок - води в Крим не буде. Товариш майор з ФСБ дуже розлютився.
"Совпадение? Не думаю..." То ж - думайте. Поки все йде по "оманському плану" з поправкою на західну допомогу і спротив частини українського суспільства, з якого вдалося утворити боєздатну армію. Але й то зелені гниди потихеньку перетворюють в труху...
Полотно полагодити - це питання лічених годин і зовсім невеликих грошей.
Рашисти возять військові вантажі у складі з пасажирськими перевезеннями, бити по них ми не можемо.
У нас на всі ракет точно не вистачить.
Якщо бити - то разом з ешелоном БК. Так і залізниця більше пошкоджується, і БК втрачається.