Оккупанты формируют в Мариуполе реестр "нежелательных жителей". Их будут высылать, - Центр нацсопротивления

Россияне формируют реестры жителей Мариуполя, которым будет запрещено проживать в городе.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, речь идет как о тех, кто подлежит депортации так и тех, кто не сможет вернуться. В силу разных обстоятельств в город вернулись 600 жителей, но оккупанты боятся возвращения "агентуры" Сил Обороны, поэтому и создают соответствующий реестр", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в ЦНС, в Мариуполь завозят этнических русских и выходцев из Центральной Азии, меняя таким образом демографический состав населения.

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В ЦНС напомнили, что все ответственные за эту политику коллаборационисты понесут ответственность. И призвали сообщать о предателях по ссылке.