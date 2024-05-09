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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты формируют в Мариуполе реестр "нежелательных жителей". Их будут высылать, - Центр нацсопротивления

маріуполь

Россияне формируют реестры жителей Мариуполя, которым будет запрещено проживать в городе.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, речь идет как о тех, кто подлежит депортации так и тех, кто не сможет вернуться. В силу разных обстоятельств в город вернулись 600 жителей, но оккупанты боятся возвращения "агентуры" Сил Обороны, поэтому и создают соответствующий реестр", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в ЦНС, в Мариуполь завозят этнических русских и выходцев из Центральной Азии, меняя таким образом демографический состав населения.

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В ЦНС напомнили, что все ответственные за эту политику коллаборационисты понесут ответственность. И призвали сообщать о предателях по ссылке.

Автор: 

депортация (678) Мариуполь (5707) Центр национального сопротивления (562)


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Не думав,що це напишу,але треба брати в цьому приклад з москалів,і висилати Україні небажаних,якщо вони шкодять обороні.
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09.05.2024 15:53 Ответить
Так,і я так вже вважаю.Бо не буде спокію від виродків.
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09.05.2024 15:58 Ответить
Чуть не так. Надо было с 14 г фильтрационные действия проводить с ВПЛ с даунбасса. А ведь цифра потом будет сказана в 1 миллион и более. А кто заехал---знаем сегодня? Или хотя бы догадываемся с учётом 24 февраля 22г? Или опять сказки как ждут нас там, и по подвалам вслух читают новеллы В Стефаника и стихи Лины Костенко?!
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09.05.2024 19:06 Ответить
Ну,в 2014 році ніхто не думав,що москалі підуть далі,і всіх ,хто про це писав,казав в екрані тв називали панікерами,агентами кремля та божевільними.
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09.05.2024 19:43 Ответить
це що, про виборців ЗЕ!??
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09.05.2024 19:10 Ответить
Короче. Поступил заказ на квартиры.
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09.05.2024 16:02 Ответить
Всі бажаючі копіювати росіян повинні бути готові стати жертвами тих же репресивних законів, які вони пропонують приймати.
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09.05.2024 16:09 Ответить
Передайте там, що "етнічних росіян" не буває, є мордва, інгуші, татарва, чукчі, буряти, мокші, нанайці і т.д...
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09.05.2024 19:05 Ответить
Реєстр "оберіг ру". Чи "Армор укр"
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09.05.2024 23:48 Ответить
 
 