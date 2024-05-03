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Новини Окуповані території
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Росіяни формують списки дітей на депортацію, - Лубінець

діти,депортація

Окупанти на захоплених територіях почали складати списки дітей, щоб депортувати їх до РФ. Насамперед у ці списки потрапляють сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо.

За словами омбудсмена, така інформація не є офіційною, оскільки її отримали завдяки розвідувальним органам і небайдужим громадянам України. Лубінець зауважив, що до списків депортацій росіяни передусім додають дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування з ТОТ.

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"Є інформація, що на ТОТ росіяни формують списки для майбутньої депортації українських дітей. Це в першу чергу статусні діти: без батьків, або батьки позбавлені батьківських прав", - сказав він.

Проте у переліках також є імена дітей, які мають батьків.

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Водночас уповноважений зазначив, що українських дітей з тимчасово окупованих регіонів росіяни згодом мобілізують до своїх збройних сил. За словами Лубінця, відповідні випадки вже були зафіксовані.

Автор: 

депортація (720) діти (5044) росія (64935) Лубінець Дмитро (587)


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ППЦ і цілий світ не може впоратися із цими кацапськими ублюдками!
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03.05.2024 15:25 Відповісти
Стісняюсь спитать: а хто тих дітей залишив на поталу загарбникам?
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03.05.2024 16:54 Відповісти
 
 