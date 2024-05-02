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З окупованої Херсонщини вдалося повернути 16-річного юнака з його родиною

дітей,повернення

З окупованої частини Херсонщини волонтерам організації "Save Ukraine" вдалось повернути на підконтрольну Україні територію ще одну родину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

""Save Ukraine" – ви неймовірні. Завдяки їхній титанічній роботі ділюсь ще однією гарною новиною. 
Волонтери допомогли евакуюватися із тимчасового окупованої громади Херсонщини 16-річному юнаку та його родині", - йдеться в повідомленні.

Прокудін додав, що зараз родина перебуває у безпеці, усім допомагають оговтатися від пережитого та адаптуватися на новому місці лікарі та психологи.

За інформацією засновника і керівника благодійної організації Save Ukraine Миколи Кулеби, волонтерам вже вдалося повернути  в Україну 301 дитину. Проте ще тисячі українських дітей і досі залишаються в окупації або на території Росії.

Нагадаємо, 1 травня стало відомо, що на підконтрольну територію України вдалося повернути 11-річну дівчинку та двох хлопчиків.

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Молодці волонтери! Дяка їм
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02.05.2024 10:58 Відповісти
 
 