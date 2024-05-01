Ще трьох дітей повернули з окупації на підконтрольну Україні територію

З окупованої Херсонщини вдалося повернути трьох дітей - 11-річну дівчинку та двох хлопчиків.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Це – 11–річна дівчинка, яка залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці. Над її поверненням працювала організація "Save Ukraine", органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Це було надскладне і термінове завдання", - зазначив він.

Також разом із дівчиною виїхали ще двоє хлопчиків 9 та 13 років. Їх доглядав старший повнолітній брат, який ризикував потрапити до армії РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Японія долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

"Вирвати хлопців з окупації стало можливим завдяки злагодженій роботі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Громадської спілки Українська мережа за права дитини, органів опіки та піклування і служб у справах дітей області діти", - розповів Прокудін.

Наразі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

Очільник ОВА додав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області.

Читайте також: Двох підлітків повернули з російської окупації