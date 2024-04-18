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Новини Війна
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Двох підлітків повернули з російської окупації

підлітки

16-річного хлопця та 17-річну дівчину, позбавлених батьківського піклування, повернули на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"З російської окупації врятували двох підлітків з Херсонщини. На підконтрольну Україні територію повернули 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування", - йдеться в повідомленні.

Наразі вони отримують медичну та психологічну допомогу.

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Автор: 

діти (5038) повернення (227) Херсонська область (5698)


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