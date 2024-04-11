Україні вдалось повернути 38 дітей за останні 2 місяці, - Лубінець

За минулі 2 місяці Україні в співпраці з міжнародними партнерами вдалось повернути 38 дітей

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в стінах Центру захисту прав дитини відбулося друге засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Із часу нашої останньої зустрічі минуло 2 місяці. За цей час нам вдалося повернути додому ще 38 маленьких українців. Країна, яка найбільше посприяла цьому - Катар", - написав він.

За його словами, з українського боку алгоритм повернення дітей відпрацьований. Однак, у цьому процесі не вистачає масштабності.

"Нам потрібно повернути десятки тисяч дітей та інтегрувати їх в умови щасливого дитинства вдома. І це завдання спільне для усіх учасників Міжнародної коаліції. Тож у форматі презентації розповіли учасникам заходу, яким чином країни можуть допомогти нам у реалізації проєктів, які сприятимуть у поверненні, верифікації, реабілітації, попередження можливої депортації надалі та інше", - пояснив Уповноважений.

Також Лубінець зазначив, що сьогодні 35 держав обʼєднані довкола цієї мети.

"На щастя, до нас приєднуються нові члени, і я щиро вдячний за цю позитивну динаміку. Слова підтримки та готовності допомагати під час другого засідання висловили Латвія, Естонія, Чорногорія, Чехія, Німеччина, Італія, Австрія та інші", - резюмував омбудсмен.

Читайте: 15-річного хлопця-сироту вдалося повернути на контрольовану Україною територію