Украине удалось вернуть 38 детей за последние 2 месяца, - Лубинец

За прошедшие 2 месяца Украине в сотрудничестве с международными партнерами удалось вернуть 38 детей.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в стенах Центра защиты прав ребенка состоялось второе заседание Международной коалиции за возвращение украинских детей. Со времени нашей последней встречи прошло 2 месяца. За это время нам удалось вернуть домой еще 38 маленьких украинцев. Страна, которая больше всего помогла этому, - Катар", - написал он.

По его словам, с украинской стороны алгоритм возвращения детей отработан. Однако в этом процессе не хватает масштабности.

"Нам нужно вернуть десятки тысяч детей и интегрировать их в условия счастливого детства дома. И эта задача общая для всех участников Международной коалиции. Поэтому в формате презентации рассказали участникам мероприятия, каким образом страны могут помочь нам в реализации проектов, которые будут способствовать возвращению, верификации, реабилитации, предотвращению возможной депортации в дальнейшем..." - пояснил уполномоченный.

Также Лубинец отметил, что сегодня 35 государств объединены вокруг этой цели.

"К счастью, к нам присоединяются новые члены, и я искренне благодарен за эту положительную динамику. Слова поддержки и готовности помогать на втором заседании выразили Латвия, Эстония, Черногория, Чехия, Германия, Италия, Австрия и другие", - резюмировал омбудсмен.

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