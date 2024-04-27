Японія долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Японія долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, депортованих Росією.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що тепер коаліцію підтримують всі країни-члени "Великої сімки".
"За такої потужної допомоги міжнародних партнерів ми примножимо зусилля й забезпечимо якісну реалізацію четвертого пункту Української формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", - йдеться у повідомленні.
Коаліція за повернення українських дітей була започаткована в Києві 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. До коаліції долучилися вже 36 країн.
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krot_lub
показати весь коментар27.04.2024 14:12 Відповісти Мені подобається 1
Yuriy Smith
показати весь коментар27.04.2024 14:28 Відповісти Мені подобається 0
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