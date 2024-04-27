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Японія долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Японія долучилася до коаліції з повернення українських дітей

Японія долучилася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, депортованих Росією.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що тепер коаліцію підтримують всі країни-члени "Великої сімки".

"За такої потужної допомоги міжнародних партнерів ми примножимо зусилля й забезпечимо якісну реалізацію четвертого пункту Української формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", - йдеться у повідомленні.

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Коаліція за повернення українських дітей була започаткована в Києві 2 лютого 2024 року. Це спільна ініціатива України та Канади. До коаліції долучилися вже 36 країн.

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Це просто якесь середньовіччя, викрадати дітей і переробляти їх на свій лад. Московія це не країна, а дика орда з єдиним правилом - ніяких правил.
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27.04.2024 14:12 Відповісти
можна ще заборонити постачати батарейки до чемодана прутіна. ну і там Тойоти не поставляти, ОЙ, ето другоє!
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27.04.2024 14:28 Відповісти
 
 