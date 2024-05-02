С оккупированной Херсонщины удалось вернуть 16-летнего юношу с его семьей

С оккупированной части Херсонщины волонтерам организации "Save Ukraine" удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию еще одну семью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

""Save Ukraine" - вы невероятные. Благодаря их титанической работе делюсь еще одной хорошей новостью.

Волонтеры помогли эвакуироваться из временного оккупированной громады Херсонщины 16-летнему юноше и его семье", - говорится в сообщении.

Прокудин добавил, что сейчас семья находится в безопасности, всем помогают оправиться от пережитого и адаптироваться на новом месте врачи и психологи.

По информации основателя и руководителя благотворительной организации Save Ukraine Николая Кулебы, волонтерам уже удалось вернуть в Украину 301 ребенка. Но еще тысячи украинских детей до сих пор остаются в оккупации или на территории России.

Напомним, 1 мая стало известно, что на подконтрольную территорию Украины удалось вернуть 11-летнюю девочку и двух мальчиков.

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