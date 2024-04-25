Ожидается возвращение группы украинских детей домой, - Лубинец по результатам визита в Катар
Украина при посредничестве Катара передала России список с именами 561 находящегося в РФ украинского ребенка. После этого ожидается возвращение группы детей домой.
Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец написал в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"За два дня есть ряд результатов переговоров в Катаре. Также в очередной раз опровергаю пропаганду РФ: переговоры мы ведем при посредничестве Катара, прямых переговоров Украины с Россией не было", - отметил омбудсмен.
Возвращение украинских детей
Ожидается возвращение группы украинских детей домой.
"Пока не разглашаем детали, ведь наша позиция такова: когда дети в Украине, тогда мы публично сообщаем об их возвращении", - добавил Лубинец.
Кроме того, состоялась передача списка из 561 украинского ребенка, который мы передали Катару. Украине сообщили, что он уже прорабатывается российской стороной.
"Обсудили вопрос возвращения так называемых "статусных" детей: детей-сирот, детей лишенных родительской опеки. Мы подчеркнули, что юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы. Поэтому РФ обязана возвращать детей, независимо от их статуса. Также Катар согласился принять первый список детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и прорабатывать вопросы, касающиеся их возвращения в Украину.
Возвращение гражданских
Вопрос возвращения домой гражданских, незаконно удерживаемых РФ, - постоянно в фокусе работы Офиса омбудсмена на международное сообщество.
"Итак, Катар согласился участвовать в переговорах с РФ относительно возвращения гражданских лиц, незаконно задержанных Россией", - резюмировал Лубинец.
Как сообщал Цензор.НЕТ Дмитрий Лубинец находится с рабочим визитом в Катаре.
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