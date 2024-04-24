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Катар и Украина расширяют сотрудничество по возвращению украинцев, - Лубинец

Лубінець під час візиту в Катар.

Катар и Украина расширяют сотрудничество относительно возвращения украинских граждан.

Об этом в своем телеграм-канале написал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"С рабочим визитом нахожусь в Катаре. Встретился с Государственным министром по вопросам международного сотрудничества Лолвой Рашид Аль-Хатер", - сообщил Лубинец.

Он отметил, что Катар, как ведущий посредник в процессе воссоединения детей в российско-украинском конфликте, организовал Программу оздоровления и восстановления для семей, которым Офис уполномоченного помог воссоединиться в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Также читайте: Катар готов быть посредником в процессе возвращения из РФ украинских гражданских заложников, - Лубинец

"Украина приветствует то, что Катар стремится не только оказать помощь в воссоединении семей, но и улучшить их благосостояние всеми возможными способами, в том числе, и в вопросе оздоровления. Упоминавшаяся выше программа включает медицинский осмотр, психосоциальную поддержку, а также знакомство с Катаром и культурой этой страны", - отметил уполномоченный.

Он поблагодарил за посредничество и помощь.

"Кроме того, во время встречи обсуждался вопрос возвращения домой украинских гражданских лиц, которых незаконно удерживает РФ, и военнопленных. Катар, в свою очередь, выступает за расширение деятельности в посредничестве между Украиной и Россией. Встречу с катарской делегацией будем продолжать и завтра", - подчеркнул омбудсмен.

Он напомнил, что возвращение украинских детей и переговоры с РФ происходят при посредничестве Катара и катарских дипломатов.

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Автор: 

Катар (129) Украина (44912) возврат (210) Лубинец Дмитрий (450)


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Діти - то прикриття....
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24.04.2024 21:56 Ответить
хм??ещё с оманским кейсом не разобрались!!а тут уже катарский подоспел!!(что тут за неожиданности будут??)
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24.04.2024 21:56 Ответить
Катар - це газ!
Як кисень!
Для всіх економік...
Грошей - навалом-
Морди кислі...

От, прямо щас!
Почнуть щось мислити...
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24.04.2024 22:02 Ответить
Я вже подумав був, що в Катарі почали відловлювати безпаспортних українців, щоб повертати їх назад, - в "країну зеленої мрії". )))
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24.04.2024 22:04 Ответить
Катар...?!)
А чого не Оман...?😁
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24.04.2024 22:06 Ответить
гарна робота
а головне що нікому не потрібна
понти
за наші гроші
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24.04.2024 22:18 Ответить
Упал намоченньій...
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24.04.2024 23:03 Ответить
 
 