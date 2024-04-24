Катар и Украина расширяют сотрудничество по возвращению украинцев, - Лубинец

Катар и Украина расширяют сотрудничество относительно возвращения украинских граждан.

Об этом в своем телеграм-канале написал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"С рабочим визитом нахожусь в Катаре. Встретился с Государственным министром по вопросам международного сотрудничества Лолвой Рашид Аль-Хатер", - сообщил Лубинец.

Он отметил, что Катар, как ведущий посредник в процессе воссоединения детей в российско-украинском конфликте, организовал Программу оздоровления и восстановления для семей, которым Офис уполномоченного помог воссоединиться в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

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"Украина приветствует то, что Катар стремится не только оказать помощь в воссоединении семей, но и улучшить их благосостояние всеми возможными способами, в том числе, и в вопросе оздоровления. Упоминавшаяся выше программа включает медицинский осмотр, психосоциальную поддержку, а также знакомство с Катаром и культурой этой страны", - отметил уполномоченный.

Он поблагодарил за посредничество и помощь.

"Кроме того, во время встречи обсуждался вопрос возвращения домой украинских гражданских лиц, которых незаконно удерживает РФ, и военнопленных. Катар, в свою очередь, выступает за расширение деятельности в посредничестве между Украиной и Россией. Встречу с катарской делегацией будем продолжать и завтра", - подчеркнул омбудсмен.

Он напомнил, что возвращение украинских детей и переговоры с РФ происходят при посредничестве Катара и катарских дипломатов.

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