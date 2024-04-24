УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11656 відвідувачів онлайн
Новини
3 026 8

Катар та Україна розширюють співпрацю для повернення українців, - Лубінець

Лубінець під час візиту в Катар.

Катар та Україна розширюють співпрацю щодо повернення українських громадян.

Про це у своєму телеграм-каналі написав уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Із робочим візитом перебуваю в Катарі. Зустрівся з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва Лолвою Рашид Аль-Хатер", - повідомив Лубінець.

Він зазначив, що Катар, як провідний посередник у процесі возз'єднання дітей у російсько-українському конфлікті, організувала Програму оздоровлення та відновлення для сімей, яким Офіс уповноваженого допоміг возз’єднатися в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Читайте: В Україну з Росії вдалося повернути 17-річну дівчину, - Мінреінтеграції

"Україна вітає те, що Катар прагне не лише надати допомогу у возз'єднанні сімей, а й покращити їхній добробут усіма можливими способами, у тому числі й у питанні оздоровлення. Згадувана вище програма включає медичний огляд, психосоціальну підтримку, а також знайомство з Катаром та культурою цієї країни", - зазначив уповноважений.

Він подякував за посередництво та допомогу.

"Окрім того, під час зустрічі обговорювали питання повернення додому українських цивільних, яких незаконно утримує РФ і військовополонених. Катар, у свою чергу, виступає за розширення діяльності у посередництві між Україною та Росією. Зустріч з катарською делегацією будемо продовжувати й завтра", - підкреслив омбудсмен.

Він нагадав, що повернення українських дітей та перемовини з РФ відбуваються при посередництві Катару та катарських дипломатів.

Також читайте: Ще одній сім’ї із двома дітьми вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Автор: 

Катар (241) Україна (5861) повернення (227) Лубінець Дмитро (584)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Склад делегації: секретарь (жін.ст)- 2 шт., референт (жін.ст) - 2 шт., перекладач (жін.ст) - 2 шт.
Діти - то прикриття....
показати весь коментар
24.04.2024 21:56 Відповісти
хм??ещё с оманским кейсом не разобрались!!а тут уже катарский подоспел!!(что тут за неожиданности будут??)
показати весь коментар
24.04.2024 21:56 Відповісти
Катар - це газ!
Як кисень!
Для всіх економік...
Грошей - навалом-
Морди кислі...

От, прямо щас!
Почнуть щось мислити...
показати весь коментар
24.04.2024 22:02 Відповісти
Я вже подумав був, що в Катарі почали відловлювати безпаспортних українців, щоб повертати їх назад, - в "країну зеленої мрії". )))
показати весь коментар
24.04.2024 22:04 Відповісти
Катар...?!)
А чого не Оман...?😁
показати весь коментар
24.04.2024 22:06 Відповісти
гарна робота
а головне що нікому не потрібна
понти
за наші гроші
показати весь коментар
24.04.2024 22:18 Відповісти
Упал намоченньій...
показати весь коментар
24.04.2024 23:03 Відповісти
 
 