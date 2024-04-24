Катар та Україна розширюють співпрацю для повернення українців, - Лубінець

Катар та Україна розширюють співпрацю щодо повернення українських громадян.

Про це у своєму телеграм-каналі написав уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Із робочим візитом перебуваю в Катарі. Зустрівся з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва Лолвою Рашид Аль-Хатер", - повідомив Лубінець.

Він зазначив, що Катар, як провідний посередник у процесі возз'єднання дітей у російсько-українському конфлікті, організувала Програму оздоровлення та відновлення для сімей, яким Офіс уповноваженого допоміг возз’єднатися в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

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"Україна вітає те, що Катар прагне не лише надати допомогу у возз'єднанні сімей, а й покращити їхній добробут усіма можливими способами, у тому числі й у питанні оздоровлення. Згадувана вище програма включає медичний огляд, психосоціальну підтримку, а також знайомство з Катаром та культурою цієї країни", - зазначив уповноважений.

Він подякував за посередництво та допомогу.

"Окрім того, під час зустрічі обговорювали питання повернення додому українських цивільних, яких незаконно утримує РФ і військовополонених. Катар, у свою чергу, виступає за розширення діяльності у посередництві між Україною та Росією. Зустріч з катарською делегацією будемо продовжувати й завтра", - підкреслив омбудсмен.

Він нагадав, що повернення українських дітей та перемовини з РФ відбуваються при посередництві Катару та катарських дипломатів.

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