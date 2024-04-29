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Росіяни обіцяють підліткам на захоплених територіях путівки до Криму за героїзацію окупантів, - Центр нацспротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях ворог анонсував конкурс, за умовами якого учасники поїдуть відпочивати до захопленого Криму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Конкурс розрахований на підлітків від 14 років. За його умовами, учасник має створити твір чи записати відео, в якому вихваляє окупантів чи Володимира Путіна.

Тобто, забравши в дітей майбутнє й зруйнувавши їм життя, Москва традиційно намагається їх купити, аби використати в пропагандистських цілях", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни залучили понад тисячу підлітків, серед яких дитина з ТОТ, до виготовлення "шахедів", - Центр нацспротиву

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діти (5041) окупація (6666) Центр національного спротиву (807)


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29.04.2024 17:26 Відповісти
Дітей з Херсона викрав лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов!
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29.04.2024 20:44 Відповісти
Введите эти слова( с выше написанного поста ) на ютубе и увидите всю историю про воровство Украинских детей !
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29.04.2024 20:48 Відповісти
 
 