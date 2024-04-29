Росіяни обіцяють підліткам на захоплених територіях путівки до Криму за героїзацію окупантів, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях ворог анонсував конкурс, за умовами якого учасники поїдуть відпочивати до захопленого Криму.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Конкурс розрахований на підлітків від 14 років. За його умовами, учасник має створити твір чи записати відео, в якому вихваляє окупантів чи Володимира Путіна.

Тобто, забравши в дітей майбутнє й зруйнувавши їм життя, Москва традиційно намагається їх купити, аби використати в пропагандистських цілях", - йдеться в повідомленні.

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