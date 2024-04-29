Россияне обещают подросткам на захваченных территориях путевки в Крым за героизацию оккупантов, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях враг анонсировал конкурс, по условиям которого участники поедут отдыхать в захваченный Крым.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Конкурс рассчитан на подростков от 14 лет. По его условиям, участник должен создать произведение или записать видео, в котором восхваляет оккупантов или Владимира Путина.

То есть, забрав у детей будущее и разрушив им жизнь, Москва традиционно пытается их купить, чтобы использовать в пропагандистских целях", - говорится в сообщении.

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