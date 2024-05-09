Окупанти формують у Маріуполі реєстр "небажаних мешканців". Їх висилатимуть, - Центр нацспротиву

Росіяни формують реєстри мешканців Маріуполя, яким буде заборонено проживати у місті.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, йдеться як про тих, хто підлягає депортації й тих хто не зможе повернутись. Через різні обставини до міста повернулись 600 мешканців, але окупанти бояться повернення "агентури" Сил Оборони, тому й створюють відповідний реєстр", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначили у ЦНС, до Маріуполя завозять етнічних росіян та вихідців з Центральної Азії, змінюючи таким чином демографічний склад населення.

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В ЦНС нагадали, що всі відповідальні за цю політику колаборанти понесуть відповідальність. Та закликали повідомляти про зрадників за посиланням.