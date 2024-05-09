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Новини Окуповані території
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Окупанти формують у Маріуполі реєстр "небажаних мешканців". Їх висилатимуть, - Центр нацспротиву

маріуполь

Росіяни формують реєстри мешканців Маріуполя, яким буде заборонено проживати у місті.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, йдеться як про тих, хто підлягає депортації й тих хто не зможе повернутись. Через різні обставини до міста повернулись 600 мешканців, але окупанти бояться повернення "агентури" Сил Оборони, тому й створюють відповідний реєстр", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначили у ЦНС, до Маріуполя завозять етнічних росіян та вихідців з Центральної Азії, змінюючи таким чином демографічний склад населення.

Також читайте: Росіяни формують списки дітей на депортацію, - Лубінець

В ЦНС нагадали, що всі відповідальні за цю політику колаборанти понесуть відповідальність. Та закликали повідомляти про зрадників за посиланням.

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депортація (720) Маріуполь (3225) Центр національного спротиву (812)


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Не думав,що це напишу,але треба брати в цьому приклад з москалів,і висилати Україні небажаних,якщо вони шкодять обороні.
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09.05.2024 15:53 Відповісти
Так,і я так вже вважаю.Бо не буде спокію від виродків.
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09.05.2024 15:58 Відповісти
Чуть не так. Надо было с 14 г фильтрационные действия проводить с ВПЛ с даунбасса. А ведь цифра потом будет сказана в 1 миллион и более. А кто заехал---знаем сегодня? Или хотя бы догадываемся с учётом 24 февраля 22г? Или опять сказки как ждут нас там, и по подвалам вслух читают новеллы В Стефаника и стихи Лины Костенко?!
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09.05.2024 19:06 Відповісти
Ну,в 2014 році ніхто не думав,що москалі підуть далі,і всіх ,хто про це писав,казав в екрані тв називали панікерами,агентами кремля та божевільними.
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09.05.2024 19:43 Відповісти
це що, про виборців ЗЕ!??
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09.05.2024 19:10 Відповісти
Короче. Поступил заказ на квартиры.
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09.05.2024 16:02 Відповісти
Всі бажаючі копіювати росіян повинні бути готові стати жертвами тих же репресивних законів, які вони пропонують приймати.
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09.05.2024 16:09 Відповісти
Передайте там, що "етнічних росіян" не буває, є мордва, інгуші, татарва, чукчі, буряти, мокші, нанайці і т.д...
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09.05.2024 19:05 Відповісти
Реєстр "оберіг ру". Чи "Армор укр"
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09.05.2024 23:48 Відповісти
 
 