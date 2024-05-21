Росіяни агітують батьків віддавати своїх дітей до військового училища в Маріуполі, - Центр нацспротиву

Окупанти агітують батьків на ТОТ віддавати своїх дітей до Маріупольської філії Нахімовського училища.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру національного спротиву.

"Росія всі захоплені території перетворює у військові бази. Так, знищивши в блокаді Маріуполь та вбивши десятки тисяч людей, окупанти почали будувати першим ділом військове училище при "міністерстві нападу рф", - пишуть в ЦНС.

Там додають, що ворог шукає абітурієнтів для 5, 6 та 7 класів (по 80 осіб). При агітації росіяни акцентують на сучасній будівлі, що має додавати престижу.

"Тобто ворог використовує контраст, де нова будівля протиставляється знищеному місту. При цьому, у рф єдина можливість піти вверх по соціальній драбині - це стати найманцем в зс рф, до чого також апелюють окупанти. Це і "русскій мір": знищити місто, а потім вербувати дітей, що лишилось, вступати в ряди армії й готуватись до чергових війн, які планує кремль", - наголошують в Центрі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни організували виставку "Русская весна".

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