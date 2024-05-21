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Росіяни агітують батьків віддавати своїх дітей до військового училища в Маріуполі, - Центр нацспротиву

Окупанти набирають дітей у військове училище в Маріуполі

Окупанти агітують батьків на ТОТ віддавати своїх дітей до Маріупольської філії Нахімовського училища.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру національного спротиву.

"Росія всі захоплені території перетворює у військові бази. Так, знищивши в блокаді Маріуполь та вбивши десятки тисяч людей, окупанти почали будувати першим ділом військове училище при "міністерстві нападу рф", - пишуть в ЦНС.

Там додають, що ворог шукає абітурієнтів для 5, 6 та 7 класів (по 80 осіб). При агітації росіяни акцентують на сучасній будівлі, що має додавати престижу.

"Тобто ворог використовує контраст, де нова будівля протиставляється знищеному місту. При цьому, у рф єдина можливість піти вверх по соціальній драбині - це стати найманцем в зс рф, до чого також апелюють окупанти. Це і "русскій мір": знищити місто, а потім вербувати дітей, що лишилось, вступати в ряди армії й готуватись до чергових війн, які планує кремль", - наголошують в Центрі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни організували виставку "Русская весна".

Читайте: З тимчасової окупованої громади Херсонщини евакуювали чотирьох дітей, - керівник ОВА Прокудін

Автор: 

діти (5052) Маріуполь (3226) окупація (6675) Центр національного спротиву (812)


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Влада нам казала, що Маріуполь повністю знищений, а виявляється, що там залишилось багато народу
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21.05.2024 01:05 Відповісти
- В чём разница между украинцами и "рассеянами", в отношении к войне?
- Украинцы воюют за то, чтобы жить долго и счастливо... А "рассеяне" - за то, чтобы "умереть в России"!
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21.05.2024 01:28 Відповісти
Миня хоче свіжого мʼяса
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21.05.2024 04:14 Відповісти
Пиня
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21.05.2024 04:15 Відповісти
Училище - законна ціль. Хай потім не плачуть.
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21.05.2024 05:12 Відповісти
Точно? Нахімовці - це наші "ліцеїсти" Вони ще присяги не приймали І ще не відомо - чи стануть вони курсантами Так що не "махай шаблею" де-попало!
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21.05.2024 07:30 Відповісти
Пушечное мясо готовятмосковиты.Набираютянычар.
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21.05.2024 05:53 Відповісти
Будуть яничарами, турки свого часу теж так робили.
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21.05.2024 06:58 Відповісти
 
 