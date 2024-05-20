Росіяни організували пересувну пропагандистську виставку "Русская весна" на окупованій території Луганщини, - Центр нацспртиву
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни організували виставку "Русская весна".
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, що це не приватна ініціатива, і нічого спільного це не має з мистецтвом. Виставку організовують кремлівські посіпаки й вона пересувного характеру, адже її мета це промивання мізків якомога більшій частині населення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на виставці представлено викривлену реальність, де Україна "Бомбить Донбас", і звичайно, жодного слова про роль Росії у розгортанні війни. Не вказано там і про те, що АТО було оголошено вже після того, як російські бойовики захопили будівлю СБУ.
У ЦНС повідомили, що виставку демонструють в Сєверодонецьку, Лисичанську та інших населених пунктах, які Росія захопила після 2022 року. Крім того, на неї примусово водять місцевих школярів та студентів.
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