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Росіяни організували пересувну пропагандистську виставку "Русская весна" на окупованій території Луганщини, - Центр нацспртиву

Окупанти організували виставку Русская весна

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни організували виставку "Русская весна".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, що це не приватна ініціатива, і нічого спільного це не має з мистецтвом. Виставку організовують кремлівські посіпаки й вона пересувного характеру, адже її мета це промивання мізків якомога більшій частині населення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на виставці представлено викривлену реальність, де Україна "Бомбить Донбас", і звичайно, жодного слова про роль Росії у розгортанні війни. Не вказано там і про те, що АТО було оголошено вже після того, як російські бойовики захопили будівлю СБУ.

У ЦНС повідомили, що виставку демонструють в Сєверодонецьку, Лисичанську та інших населених пунктах, які Росія захопила після 2022 року. Крім того, на неї примусово водять місцевих школярів та студентів.

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Автор: 

пропаганда (2798) Центр національного спротиву (812) Луганська область (4876)


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Не дай Боже нікому у світі руської "весни"
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20.05.2024 15:56 Відповісти
Выставка руssкого дерьме.
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20.05.2024 15:58 Відповісти
Ашотам наша пропаганда за 2 млрд створила дієвого?
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20.05.2024 16:06 Відповісти
Русня вдарила 4-ма ФАБами по російському Шебекіно, замість Вовчанська, - про таку помилку своїх же військових доповів голова округу Жданов
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20.05.2024 16:07 Відповісти
Україна дамбіла Бамбас, але гільзи від снарядів залишились в луганді під стендами
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20.05.2024 16:21 Відповісти
 
 