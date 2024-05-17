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Росія збільшує витрати на вербування "журналістів" у всьому світі, - Центр нацспротиву

Пропаганда РФ

Росія через "Росспівробітництво" збільшує витрати на програми для іноземних "журналістів, блогерів та молоді".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в ЦНС, "Росспівробітництво" – це структура, створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі. За чотири місяці 2024 року вона оголосила тендери щодо "правильного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів - більше, ніж за весь 2023-й рік

У межах своїх програм "Росспівробітництво" щорічно оплачує поїздки до Росії, зокрема й на тимчасово окуповані території, тисяч молодих "представників суспільно-політичних кіл" із закордоння. У Росії іноземні "журналісти" проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті "Комсомольська правда".

"Надалі вони стають осередками пропаганди у своїх країнах та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу", - наголошують у ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни на окупованих територіях зганяють бюджетників на перегляд пропагандистських фільмів, - Центр нацспротиву

Нагадаємо, ранше повідомлялося, що російські пропагандисти закликають військовослужбовців скоювати самогубства.

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пропаганда (2796) вербування (242) Центр національного спротиву (810)


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17.05.2024 18:51 Відповісти
У відповідь журналюги збільшують свою вартість.
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17.05.2024 19:04 Відповісти
До речі, вони дешево обходяться, майже за пиріжки! І це ти,хто дорікає нам корупцією!! А продаються умовно кажучи за вечерю в ресторані!
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17.05.2024 19:09 Відповісти
Більше брати вони навіть бояться. Бо попадуться податковій. А проститутки, вечері, оплачені туристичні подорожі та щось подібне важко відслідкувати та довести. Це в нас людина з платнею в 1 тисячу доларів купує собі Брабуса та яхту з пляжним будинком в Марбельйі та ложить іух на податкову та просто людей. Там навіть гниди інтелігентніше себе ведуть.
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17.05.2024 19:19 Відповісти
100%! "До речі, вони дешево обходяться..."

-не те що медведчуки з шуфричами та різними мураєвими з рабіновичами, каралєвскіми, бандарєнками і лукашами....
доїли кацапів на сотні мільйонів...
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17.05.2024 19:23 Відповісти
ІПСО від проплачених московських агентів в отих «ЗМІ», вкидають уже впродовж 11 років в країнах ЄС та НАТО! Заробітчани журнаШлюхи!
Таких і в Україні, як грязі, після ригоАНАЛІВ та комунозрадників!!!
Писар пише, писарь маже, те напише, що ПАН СКАЖЕ!! 20$ є 20 $…
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17.05.2024 19:29 Відповісти
Тупоросси вміють як ніхто просрати купу грошей в нікуда!
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17.05.2024 20:08 Відповісти
Всі, хто нарасіе наживаєтьмя на війні, є легітимними кандидатами на ліквіжацію, включаючи свиноматок, користуючихся пральною машиною, пацючків, яким батько купив гаджет, навіть спалившим машину дров буде кара, можливо, не зараз, а трохи пізніше.
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17.05.2024 20:25 Відповісти
 
 