Росія збільшує витрати на вербування "журналістів" у всьому світі, - Центр нацспротиву

Росія через "Росспівробітництво" збільшує витрати на програми для іноземних "журналістів, блогерів та молоді".

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили в ЦНС, "Росспівробітництво" – це структура, створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі. За чотири місяці 2024 року вона оголосила тендери щодо "правильного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів - більше, ніж за весь 2023-й рік

У межах своїх програм "Росспівробітництво" щорічно оплачує поїздки до Росії, зокрема й на тимчасово окуповані території, тисяч молодих "представників суспільно-політичних кіл" із закордоння. У Росії іноземні "журналісти" проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті "Комсомольська правда".

"Надалі вони стають осередками пропаганди у своїх країнах та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу", - наголошують у ЦНС.

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Нагадаємо, ранше повідомлялося, що російські пропагандисти закликають військовослужбовців скоювати самогубства.