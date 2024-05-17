Росія збільшує витрати на вербування "журналістів" у всьому світі, - Центр нацспротиву
Росія через "Росспівробітництво" збільшує витрати на програми для іноземних "журналістів, блогерів та молоді".
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначили в ЦНС, "Росспівробітництво" – це структура, створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі. За чотири місяці 2024 року вона оголосила тендери щодо "правильного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів - більше, ніж за весь 2023-й рік
У межах своїх програм "Росспівробітництво" щорічно оплачує поїздки до Росії, зокрема й на тимчасово окуповані території, тисяч молодих "представників суспільно-політичних кіл" із закордоння. У Росії іноземні "журналісти" проходять навчання в агентстві новин Sputnik і в газеті "Комсомольська правда".
"Надалі вони стають осередками пропаганди у своїх країнах та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу", - наголошують у ЦНС.
Нагадаємо, ранше повідомлялося, що російські пропагандисти закликають військовослужбовців скоювати самогубства.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-не те що медведчуки з шуфричами та різними мураєвими з рабіновичами, каралєвскіми, бандарєнками і лукашами....
доїли кацапів на сотні мільйонів...
Таких і в Україні, як грязі, після ригоАНАЛІВ та комунозрадників!!!
Писар пише, писарь маже, те напише, що ПАН СКАЖЕ!! 20$ є 20 $…