Россия увеличивает расходы на вербовку "журналистов" во всем мире, - Центр нацсопротивления
Россия через "Россотрудничество" увеличивает расходы на программы для иностранных "журналистов, блогеров и молодежи".
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отметили в ЦНС, "Россотрудничество" - это структура, созданная для функционирования российской агентурной сети во всем мире. За четыре месяца 2024 года она объявила тендеры по "правильному освещению" войны на 230 миллионов рублей - больше, чем за весь 2023-й год.
В рамках своих программ "Россотрудничество" ежегодно оплачивает поездки в Россию, в том числе и на временно оккупированные территории, тысяч молодых "представителей общественно-политических кругов" из зарубежья. В России иностранные "журналисты" проходят обучение в агентстве новостей Sputnik и в газете "Комсомольская правда".
"В дальнейшем они становятся центрами пропаганды в своих странах и проводят информационные кампании против Украины и всего цивилизованного мира", - отмечают в ЦНС.
Напомним, ранее сообщалось, что российские пропагандисты призывают военнослужащих совершать самоубийства.
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-не те що медведчуки з шуфричами та різними мураєвими з рабіновичами, каралєвскіми, бандарєнками і лукашами....
доїли кацапів на сотні мільйонів...
Таких і в Україні, як грязі, після ригоАНАЛІВ та комунозрадників!!!
Писар пише, писарь маже, те напише, що ПАН СКАЖЕ!! 20$ є 20 $…