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Россия увеличивает расходы на вербовку "журналистов" во всем мире, - Центр нацсопротивления

Пропаганда РФ

Россия через "Россотрудничество" увеличивает расходы на программы для иностранных "журналистов, блогеров и молодежи".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в ЦНС, "Россотрудничество" - это структура, созданная для функционирования российской агентурной сети во всем мире. За четыре месяца 2024 года она объявила тендеры по "правильному освещению" войны на 230 миллионов рублей - больше, чем за весь 2023-й год.

В рамках своих программ "Россотрудничество" ежегодно оплачивает поездки в Россию, в том числе и на временно оккупированные территории, тысяч молодых "представителей общественно-политических кругов" из зарубежья. В России иностранные "журналисты" проходят обучение в агентстве новостей Sputnik и в газете "Комсомольская правда".

"В дальнейшем они становятся центрами пропаганды в своих странах и проводят информационные кампании против Украины и всего цивилизованного мира", - отмечают в ЦНС.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские пропагандисты призывают военнослужащих совершать самоубийства.

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пропаганда (3670) вербовка (261) Центр национального сопротивления (558)


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17.05.2024 18:51 Ответить
У відповідь журналюги збільшують свою вартість.
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17.05.2024 19:04 Ответить
До речі, вони дешево обходяться, майже за пиріжки! І це ти,хто дорікає нам корупцією!! А продаються умовно кажучи за вечерю в ресторані!
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17.05.2024 19:09 Ответить
Більше брати вони навіть бояться. Бо попадуться податковій. А проститутки, вечері, оплачені туристичні подорожі та щось подібне важко відслідкувати та довести. Це в нас людина з платнею в 1 тисячу доларів купує собі Брабуса та яхту з пляжним будинком в Марбельйі та ложить іух на податкову та просто людей. Там навіть гниди інтелігентніше себе ведуть.
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17.05.2024 19:19 Ответить
100%! "До речі, вони дешево обходяться..."

-не те що медведчуки з шуфричами та різними мураєвими з рабіновичами, каралєвскіми, бандарєнками і лукашами....
доїли кацапів на сотні мільйонів...
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17.05.2024 19:23 Ответить
ІПСО від проплачених московських агентів в отих «ЗМІ», вкидають уже впродовж 11 років в країнах ЄС та НАТО! Заробітчани журнаШлюхи!
Таких і в Україні, як грязі, після ригоАНАЛІВ та комунозрадників!!!
Писар пише, писарь маже, те напише, що ПАН СКАЖЕ!! 20$ є 20 $…
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17.05.2024 19:29 Ответить
Тупоросси вміють як ніхто просрати купу грошей в нікуда!
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17.05.2024 20:08 Ответить
Всі, хто нарасіе наживаєтьмя на війні, є легітимними кандидатами на ліквіжацію, включаючи свиноматок, користуючихся пральною машиною, пацючків, яким батько купив гаджет, навіть спалившим машину дров буде кара, можливо, не зараз, а трохи пізніше.
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17.05.2024 20:25 Ответить
 
 