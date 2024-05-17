Россия увеличивает расходы на вербовку "журналистов" во всем мире, - Центр нацсопротивления

Россия через "Россотрудничество" увеличивает расходы на программы для иностранных "журналистов, блогеров и молодежи".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в ЦНС, "Россотрудничество" - это структура, созданная для функционирования российской агентурной сети во всем мире. За четыре месяца 2024 года она объявила тендеры по "правильному освещению" войны на 230 миллионов рублей - больше, чем за весь 2023-й год.

В рамках своих программ "Россотрудничество" ежегодно оплачивает поездки в Россию, в том числе и на временно оккупированные территории, тысяч молодых "представителей общественно-политических кругов" из зарубежья. В России иностранные "журналисты" проходят обучение в агентстве новостей Sputnik и в газете "Комсомольская правда".

"В дальнейшем они становятся центрами пропаганды в своих странах и проводят информационные кампании против Украины и всего цивилизованного мира", - отмечают в ЦНС.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские пропагандисты призывают военнослужащих совершать самоубийства.