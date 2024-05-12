Российские пропагандисты призывают военнослужащих совершать самоубийства: Значение жизни преувеличено, - Бутусов. ВИДЕО

В студии первого канала телевидения России открыто призвали российских военнослужащих "не ждать дрон", а заканчивать жизнь самоубийством.

Соответствующее видео опубликовал на своем Telegram-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Значение жизни преувеличено, и убить себя на поле боя это не самоубийство, а жертва. Не следует ждать украинский дрон, лучше убить себя собственноручно", - рассуждает в студии российский пропагандист.

Поэтому российских солдат телевизор зомбирует убивать себя, повторяя, что это не страшно.

Главный редактор Цензор.НЕТ отмечает, что такого даже при Сталине не додумались - писать в газетах о пользе самоубийств.

"А теперь можно все - получайте 200 тысяч и убивайте себя. Так вот почему они постоянно сами себя стреляют и взрывают - их так учат. Премия Дарвина в России переименована в премию Путина", - отмечает Бутусов.

Напомним, кремлевская пропагандистка Скабеева провела лекцию для блогеров и журналистов как правильно делать пропаганду.

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