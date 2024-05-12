Российские пропагандисты призывают военнослужащих совершать самоубийства: Значение жизни преувеличено, - Бутусов. ВИДЕО
В студии первого канала телевидения России открыто призвали российских военнослужащих "не ждать дрон", а заканчивать жизнь самоубийством.
Соответствующее видео опубликовал на своем Telegram-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Значение жизни преувеличено, и убить себя на поле боя это не самоубийство, а жертва. Не следует ждать украинский дрон, лучше убить себя собственноручно", - рассуждает в студии российский пропагандист.
Поэтому российских солдат телевизор зомбирует убивать себя, повторяя, что это не страшно.
Главный редактор Цензор.НЕТ отмечает, что такого даже при Сталине не додумались - писать в газетах о пользе самоубийств.
"А теперь можно все - получайте 200 тысяч и убивайте себя. Так вот почему они постоянно сами себя стреляют и взрывают - их так учат. Премия Дарвина в России переименована в премию Путина", - отмечает Бутусов.
Напомним, кремлевская пропагандистка Скабеева провела лекцию для блогеров и журналистов как правильно делать пропаганду.
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як в тому анекдоті: "Хто погано себе поводитеме на цьому світі, після смерті повернеться в расєю"
православний халіфат, мля !
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скільки я не кажу про брєнность життя своїм тарганам на кухні, жоден із них, курва, ще не підірвав себе гранатою
Взять за жопу іноагєнта!
Он жи прізиваєт економіть хахлам вооруженіє!
Шасть ГПУ к Эзопу -
И хвать его за жопу!
Мораль сей басни ясен:
Не надо больше басен! (с)
тільки нехай вони це роблять на росііі , а не в Украіні ,
так як кацапи їх не забирають , а сморід стоїть на всю нашу краіну 😡
- Бо в ній загарбники в сім шарів лежать!
всім.
в один день.
повітря б у всьому світі стало бчистіше.
а він за національністю хто ?
Словом, русский воин, подрывай себя и своих сослуживцев однополчан, но делай это креативно и с русской смекалкой!
вони переживають що не зможуть відпочивати на курортах Європи, для них це трагедія
А у путіністів це має більш практичний результат - щоб не лікувать каліку та не утримувать потім інваліда
взивайте себе
економьте наші дрони
Якщо вони взагалі за життя, то нехай дугіни, соловйови та ін. доведуть свою точку зору власним прикладом, а то ж це розводняк: лох не мамонт, буде безкоштовно красиве життя забезпечувати кооперативу "озеро" та поплічникам.
Я пропоную набагато більш спрощенну .
********* ВБИВАЙТЕ СЕБЕ ПРЯМО У ВІЙСЬКОМАТАХ .
Або отримав зброю -- йди в останню самоволку й там десь у лісі (на тихій природі) ріжь собі горло або стрибай разом з формою у чоботах й зі знаряддям у швидку річку .
Ось Молдови й Румунії у фіналі й не було . А в "миротворець" (до "Геращенко") потрапляли свого часу й Михайло Саакашвілі , й Юлія Тимошенко , й Ала Пугачьова ... самого Антона Геращенко в 2022 році б не завадило записати у "миротворець" , бо він через бажання скупу передавав ********** місця влучання їх ракет , поки йому не "закрили рота" .
Підліткив зазвичай не вносили в "миротворець" -- це перший випадок коли дитину 11 років вносять в базу "миротворця" .
https://www.youtube.com/@Taras.Berezovets
https://www.youtube.com/@Taras.Berezovets Тарас Березовец
https://www.youtube.com/watch?v=iKNzZVcO-20
Я більше скажу: Не*уй чекати мобілізацію і відправку на Україну - вдома, бл*дь, сів під телевізором, включив собі "зливного бачка", вставив дуло між рідкі щербаті зуби, і тисни "плей" на берданці...
Шиканий івент я вважаю...
і даремно він на Христа посилається : Христос віддав душу за гріхи людства, а "єті пацани" - за длінний рубль, щоб він став єщьо дліннєє і толщє