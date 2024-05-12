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Российские пропагандисты призывают военнослужащих совершать самоубийства: Значение жизни преувеличено, - Бутусов. ВИДЕО

В студии первого канала телевидения России открыто призвали российских военнослужащих "не ждать дрон", а заканчивать жизнь самоубийством.

Соответствующее видео опубликовал на своем Telegram-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Значение жизни преувеличено, и убить себя на поле боя это не самоубийство, а жертва. Не следует ждать украинский дрон, лучше убить себя собственноручно", - рассуждает в студии российский пропагандист.

Цензор.НЕТ Зображення

Поэтому российских солдат телевизор зомбирует убивать себя, повторяя, что это не страшно.

Главный редактор Цензор.НЕТ отмечает, что такого даже при Сталине не додумались - писать в газетах о пользе самоубийств.

"А теперь можно все - получайте 200 тысяч и убивайте себя. Так вот почему они постоянно сами себя стреляют и взрывают - их так учат. Премия Дарвина в России переименована в премию Путина", - отмечает Бутусов.

Напомним, кремлевская пропагандистка Скабеева провела лекцию для блогеров и журналистов как правильно делать пропаганду.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты хвастаются, что стоимость одной высокоточной ракеты, запускаемой по Украине, равна стоимости целой школы. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19106) пропаганда (3672) Бутусов Юрий (4349)


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Топ комментарии
+75
А ще краще вбивати себе в рашці - до потрапляння на територію України!
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12.05.2024 13:17
+41
А що не так? Хоч на дронах зекономимо ...
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12.05.2024 13:17
+26
Не слід чекати український дрон, краще вбити себе власноруч

Взять за жопу іноагєнта!
Он жи прізиваєт економіть хахлам вооруженіє!
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12.05.2024 13:17
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Правила форума Совет форумчан
А ще краще вбивати себе в рашці - до потрапляння на територію України!
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12.05.2024 13:17 Ответить
хай в сральниках топляться, під стекломой.
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12.05.2024 13:32 Ответить
судячі з серії відео з самовбивствами москалів їм потужно завантажують ідею, що вбивши себе можна перезавантажитися!

як в тому анекдоті: "Хто погано себе поводитеме на цьому світі, після смерті повернеться в расєю"
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12.05.2024 14:10 Ответить
а може їм обіцяють самогонний апарат та сорок незайманих дєвок в дерєвнє ?

православний халіфат, мля !

.
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12.05.2024 14:27 Ответить
Про 40 дєвок спрацює в мусульманських країнах, там люди не пьющі. А скре.поносний кацап починає пити все що горить з десяти років, а в 30 йому ті девкі до одного місця. А якщо скрепоносцю пообіцяти цистерну водяри, то для лаптекопитних це буде справжній стимул. Будуть питати, вірьовку дадуть чи з своею приходити.
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12.05.2024 18:04 Ответить
Ні, не в РАСЄЮ, - ЧИТАЙ УВАЖНО ДЕ НАРОДИВСЯ І ДЕ ВОСКРЕС "ПРОЗВАНИЙ"(=фейковий=поганяло, бо не ім,я не призвіще та не по батькові) Христом. Печерне воскресіння це повернення в стан первошкури=дикі джунглі. Воскресають всі, але одні по ЗАКОНУ, а вчителя "ловців людей"=АФЕРИСТІВ, який робив їх зі злочинців(бо не до праведників прийшов), і які, як він і сказав: - "всі мною звабитесь" тільки поверненям в дикий світ. Навіщо це Сатані? А навіщо каннібалу сусіднє племя? Якщо світ БОГА це світ СВІТЛА=ЗНАННЯ ТА МУДРІСТЬ, то АНТИБОГА - АБСОЛЮТНА ТУПІСТЬ=ТЬМА, але ЖЕРТИ ТО ХОЧЕТЬСЯ. Тому в Римі і статуетка ***** - собачка(=зарива та жере кістки) і потгет: - жере собі подібних, - тих, що скинув в джунглі, бо ***** *****вич *****в в геніях=ЗІРКИ СВІТУ не числиться: - тупіше не буває. За носіння шкури Лука мав кликуху "Бик", так зображений і в Египті. Тому в Откровенні БОГ і каже, що це слуги Сатани, а не апостоли. Апокаліпсіса не існує в першій частині Біблії, що є ЗАКОН, або Вітхий=давній ЗАКОН, бо закінчується вона тим, що БОГ вказує на час СВОГО повернення(поява перинатальних центрів та....). Тож, ті хто проповідував "типу бога" своє отримають, бо не ЗАКОНУ вчили, А ПРИКРИВАЛИСЬ ЗАКОНОМ та маніпулювали ним заради власної вигоди, ЩО Й НАРАЗІ МАЄМО. Ще пророки світу зображують ***** Дон Кіхотом(Санчо Пансо - оруженосець - Шойгу, що переводиться як "трупна яма". - БЕЗ ВСЯКОЇ ВИПАДКОВОСТІ) - БОРЕЦЬ ЗІ СВЯТИМ ДУХОМ, для зрозумілості: - вихор часу, називають коротко "По", зображують свастикою, чи то - РІВНОСТОРОННІЙ ХРЕСТ з направленням обертання по часовій стрілці, така собі "вітряна мельниця". АРХ М
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12.05.2024 15:42 Ответить
То вже краще нехай своїх самок масово абортирують і буде рашка прекрасна в майбутньому, тобто рашка перестане існувати ...
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12.05.2024 13:35 Ответить
Премію Дарвіна в Росії перейменовано на премію Путіна

скільки я не кажу про брєнность життя своїм тарганам на кухні, жоден із них, курва, ще не підірвав себе гранатою
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12.05.2024 14:25 Ответить
А що не так? Хоч на дронах зекономимо ...
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12.05.2024 13:17 Ответить
Вивільнений дрон має вбити іншого кацапа, не самогубця, і це чудово. Хай ще підтвердить гундяй, і піде справа...
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12.05.2024 13:47 Ответить
Не слід чекати український дрон, краще вбити себе власноруч

Взять за жопу іноагєнта!
Он жи прізиваєт економіть хахлам вооруженіє!
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12.05.2024 13:17 Ответить
Пізно згадалось:

Шасть ГПУ к Эзопу -
И хвать его за жопу!
Мораль сей басни ясен:
Не надо больше басен! (с)
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12.05.2024 14:17 Ответить
Правильно.Пусть собироются в кучки и подрывают себя минами или гранатами-пусть экономят кацапскскому МО харчи.
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12.05.2024 14:17 Ответить
Расцєяне, не чекайте бєлгороду, вчиняйте самогубства по всій країні
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12.05.2024 13:19 Ответить
Бажано - родинні. Щоб не плодились..
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12.05.2024 13:20 Ответить
цей мудозвон з відео: "Требуйте гранатов ! Железных !" а ще:

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12.05.2024 14:38 Ответить
Це здорові заклики пропагандистів до самогубства воєнних ,
тільки нехай вони це роблять на росііі , а не в Украіні ,
так як кацапи їх не забирають , а сморід стоїть на всю нашу краіну 😡
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12.05.2024 13:20 Ответить
- А пачиму у вас на Украине земля такая пладародная?
- Бо в ній загарбники в сім шарів лежать!
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12.05.2024 15:26 Ответить
Нахер вам ноги бити -- ліквідуитесь не відходячи від каси
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12.05.2024 13:21 Ответить
це вони так гроші економлять, щоб гробові не платити.
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12.05.2024 13:21 Ответить
Так, буде формулювання "самогубство" щоб не платити родичам гробові
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12.05.2024 13:31 Ответить
Вони там всі *******. На планеті існує абсолютне зло у вигляді території по кличці рф. Заходу час усвідомити що Україна в авангарді боротьби і це іх безпосередньо стосується.
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12.05.2024 13:22 Ответить
И вообще, если угораздило жить в раше - лучше убиться об стену не откладывая.
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12.05.2024 13:23 Ответить
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12.05.2024 13:25 Ответить
...кацапи бажано щоб з життям кінчали ще на расєє,щоб не бруднити землю України.
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12.05.2024 13:26 Ответить
краще б російські військові замість того, щоб коїти звірства Україні допомогли скоїти самогубство російським пропаганглистам.
всім.
в один день.
повітря б у всьому світі стало бчистіше.
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12.05.2024 13:26 Ответить
Нічого нового - вони просто повторюють , що сказав ***** ще позаминулого року
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12.05.2024 13:27 Ответить
Правильно. Пусть убивают себя и наши дроны целее будут и пригодятся там где русосвиньи не хотят самоликвидироваться по хорошему
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12.05.2024 13:28 Ответить
Напевне їм розповідають що їх на тому світі чекає купа ''бухла'' і сотні незайманих дівчат.
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12.05.2024 13:28 Ответить
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12.05.2024 13:29 Ответить
Охлобистін так натхненно закликає вбивати украінців, що хочеться спитати -
а він за національністю хто ?
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12.05.2024 13:37 Ответить
Така ж сама як і у прілєпіна...
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12.05.2024 13:42 Ответить
брат Каїн
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12.05.2024 14:39 Ответить
🤣👏
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12.05.2024 17:04 Ответить
Облохастін цим гойда довів всьому світу, що кацапи - дикуни.
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12.05.2024 15:28 Ответить
Хлопці, стріляйтеся на болота, нащо йти сюди бруднити нашу землю))
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12.05.2024 13:33 Ответить
Можно же себя подорвать еще на территории части и сэкономить государству соряру. Еще лучше это делать на территории своей части в группе товарищей. Но самое крутое - это сделать волевой шаг сидя в кабине самолета или на складе вооружения

Словом, русский воин, подрывай себя и своих сослуживцев однополчан, но делай это креативно и с русской смекалкой!
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12.05.2024 13:35 Ответить
А найкраще кацапам підриватися в обчєствє своїх командирів. Хоча б командира роти з собою забирав. А якщо вийде підірватися разом з командиром батальйону або навіть полку/бригади - це взагалі "100 з 100". Таким на тому світі найкращі місця на концерті кобздона. А підірваний командир буде герою безперервно відцмоктувати... Так у всіх скрєпно-слов'янських талмудах написано же.
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12.05.2024 15:19 Ответить
считаю это хорошая инициатива.
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12.05.2024 13:38 Ответить
это полезный очкастый кацап, его надо по всем роийским каналам показывать, а его "катехизис" распечатать, и раздавать на площадях в каждой чухломе, пусть даже не ждут отправки на войну, а двухсотятся прямо в своих чухломах.
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12.05.2024 13:43 Ответить
Єдина добра ідея з болот за ці роки.
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12.05.2024 13:44 Ответить
Правильно, економте наші дрони
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12.05.2024 13:45 Ответить
может побухать в мухосранске скрепнее???
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12.05.2024 13:45 Ответить
А вот за это я бы похвалил, пусть экономят нам боеприпасы.
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12.05.2024 13:51 Ответить
Може бути якимось видом психопрограмування. З"явилась раціональна думка, на кшталт -"зачєм жи я сюда пріпьорся за полмира?"-убий себе , щоб стало легше. Хто знає, що ті Ротенберги(умовні) понавидумляли.
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12.05.2024 13:56 Ответить
🤣
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12.05.2024 14:01 Ответить
Чудова пропозиція! Повністю підтримую!
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12.05.2024 14:06 Ответить
А цей вже відгукнувся на заклик і започаткував новий і дуже правильний флеш-моб.
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12.05.2024 14:07 Ответить
Нужно всем идти в журналистику, если нас будет миллионы, тогда победим.
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12.05.2024 14:11 Ответить
Нехай це тип покаже власним прикладом
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12.05.2024 14:12 Ответить
чи здатний хоч один пропагандон своїм прикладом довести решті що значення життя перебільшене?
вони переживають що не зможуть відпочивати на курортах Європи, для них це трагедія
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12.05.2024 14:14 Ответить
Користь від самогубства кацапського підранка для ********** безумовно є - не потрібно лікувати, протезувати, і виплачувати довічне утримання. Натомісць ці кошти спрямують на "обробку" чергових самогубців. Така "філософія" також заохочує "обнулєніє" підранків які не хочуть скоювати "жертовне самогубство". Відомо що інваліди війни на вулицях міст і сіл є найкращою наочною антивоєнною агітацією, а ***** це не потрібно...
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12.05.2024 14:22 Ответить
По перше - МОЛОДЦІ. Згоден. Хай вбивають себе пачками. А по друге - а чому пропагандист не покаже на власному прикладі? Чи це зовсім інше?
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12.05.2024 14:23 Ответить
московія повинна бути зруйнована , а кожне відкриття рота орком тому підтвердження
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12.05.2024 14:46 Ответить
Ну - і при Сталіні таке було - політруки говорили що в полон здаваться не треба - краще вчинить самогубство Але це мало іншу мету - щоб у полоні військовослужбовець не перейшов на бік ворога
А у путіністів це має більш практичний результат - щоб не лікувать каліку та не утримувать потім інваліда
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12.05.2024 14:57 Ответить
І родині самогубця те ж ..єм по губах… бо самогубцям ніяких виплат не положено.
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12.05.2024 15:09 Ответить
Це мені не відомо
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12.05.2024 15:23 Ответить
Читав я про такий випадок - десь у Забайкаллі родина звернулась до воєнкомату за виплатами за загиблим воїном а їм відповіли що ваш чоловік вчинив самогубство і він самогубець, а за це платити законом не передбачено….
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12.05.2024 15:35 Ответить
Може буть! І такого варіанту виключить не можна
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12.05.2024 15:36 Ответить
правильно
взивайте себе
економьте наші дрони
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12.05.2024 14:58 Ответить
Підручник треба видати 140 000 000 примірників...
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12.05.2024 14:59 Ответить
"Значення життя "рускіх ванєк" перебільшено", - сказала людина Соловйова .
Якщо вони взагалі за життя, то нехай дугіни, соловйови та ін. доведуть свою точку зору власним прикладом, а то ж це розводняк: лох не мамонт, буде безкоштовно красиве життя забезпечувати кооперативу "озеро" та поплічникам.
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12.05.2024 15:01 Ответить
Та правильно фашистський пропагандон закликає, це мабуть темник від фашистського міністерства оборони. Бо як підірвався гранатою то за підсумками самогубства олєнєвод шойгу родині самогубця нічого не платить. Бо самогубство воно і в Африці самогубство. Таким чином заощаджуються гроші у воєнному міністерстві, бо олєнєйобу ще будиночок для молодшої донечки на Рубльйовці будувати треба.
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12.05.2024 15:07 Ответить
Це занадто складна схема .
Я пропоную набагато більш спрощенну .

********* ВБИВАЙТЕ СЕБЕ ПРЯМО У ВІЙСЬКОМАТАХ .
Або отримав зброю -- йди в останню самоволку й там десь у лісі (на тихій природі) ріжь собі горло або стрибай разом з формою у чоботах й зі знаряддям у швидку річку .
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12.05.2024 15:27 Ответить
Чего надрываешься Витос, ваша певичка показала гнилое нутро и заслуженно улетела на миротворец со свистом.
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12.05.2024 17:11 Ответить
До чого тут "ваша" чи "наша" ?!
Ось Молдови й Румунії у фіналі й не було . А в "миротворець" (до "Геращенко") потрапляли свого часу й Михайло Саакашвілі , й Юлія Тимошенко , й Ала Пугачьова ... самого Антона Геращенко в 2022 році б не завадило записати у "миротворець" , бо він через бажання скупу передавав ********** місця влучання їх ракет , поки йому не "закрили рота" .
Підліткив зазвичай не вносили в "миротворець" -- це перший випадок коли дитину 11 років вносять в базу "миротворця" .
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12.05.2024 17:41 Ответить
Тебя надо тоже на миротворец, чтобы не чирикал, но сначала можешь по крышам побегать как Михуил, проветрись так сказать.
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12.05.2024 18:27 Ответить
Як би там не було, але вони просуваються та захоплюють Україну. Пропагандони все ж таки діють. А в Україні кожного дня трупи виловлюють з Тиси - але багатьом вдається переплисти - по даним мвс - сотні тисяч. Цим це все закінчиться - ні власної зброї, ні бетоних укріпрайьонів. Пропагандони з марафону кажуть - скоро перемога. Чия тіки.
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12.05.2024 15:43 Ответить
вони просуваються адже сили нерівні, коли буде сформована військова коаліція союзників почнеться наше просування
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12.05.2024 15:49 Ответить
Вона ніколи не буде та коаліція сформована. Бо жодного запиту від гниди до дійсних заходів ввода іноземних війск немає.
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12.05.2024 15:53 Ответить
Спецслужбы РФ взорвали жилой дом на Щорса 55 в Белгороде? | Спецоперация «Белгородский сахар»

https://www.youtube.com/@Taras.Berezovets

https://www.youtube.com/@Taras.Berezovets Тарас Березовец

https://www.youtube.com/watch?v=iKNzZVcO-20
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12.05.2024 15:53 Ответить
Так накуя испытывать судьбу, сразу топитесь в параше раше , это уважуха кацапу..
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12.05.2024 16:07 Ответить
ТАК НА ПАРАДЕ НАДО БЫЛО ПОКАЗАТЬ КАК ПРАВИЛЬНО СТРЕЛЯТЬСЯ !)
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12.05.2024 16:21 Ответить
Все верно. Лапотным нужно сразу стреляться. И дроны для ВСУ сэкономят и пули и мины и снаряды.
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12.05.2024 16:29 Ответить
Владик ты думаешь вам кто-то поверит, после того как вы отправили на музыкальный конкурс от Израиля откровенную сепаратистку, сиди лучше и молча пейсы закручивай плойкой.
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12.05.2024 17:20 Ответить
Пане Бутусов, ви помиляєтесь на рахунок того, що при сталіні не закликали до самогубств. Коли була друга світова на території радянсього союзу, таке практикувалось. Мій прадід потрапив в полон, хоча йому давали інструкцію при ситуації полону застрелитись як офіцеру (він не кадровий, призваний, був керівником артелі, поставили командиром). Він не став стрілятись навіть у голові не держав, щоб стати самогубцем, що йому потім поставили у провину після звільнення і відправили в гулаг, звільнився з гулагу він тільки в 49 році. Це наша сімейна історія. Путін косплеїть сталіна, вони нічого нового не придумують, все вже придумано раніше.
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12.05.2024 16:49 Ответить
При таком умственно развитии рашистов СТРАННО что ЗСУ ещё не на развалинах Кремля.
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12.05.2024 16:52 Ответить
Ничего странного, потому что ВСУ знают как в реальности обстоят дела на фронте, между прочим русские производят ракет такое количество сколько весь остальной мир, топлива у них миллионы тонн в резерве, а для ура-патриотов сойдёт история про голограмму, мультики и удар по сраному НПЗ, вот так-то.
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12.05.2024 17:48 Ответить
Може руцкій золдатен ,здогадаються розвернутися, та в загалі не піти воювати ,і економія буде і радість житт'я ...яке не яке, а буде ...🤔
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12.05.2024 17:07 Ответить
Немає там кому "розвертатися".Вони добровільно прийшли вбивати за рублі..Тільки ЗСУ може орків"розвернути та повернути...у пакетах
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12.05.2024 17:23 Ответить
А шо? Нормальна порада: і дрони з б/к цілі, і кацапня здохша.
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12.05.2024 17:12 Ответить
Нехай і далі рашагітатори закликають до антидронових самопідривів орків ..Це краще ніж закликати із гранатою кидатися під танки ЗСУ
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12.05.2024 17:16 Ответить
Згоден!
Я більше скажу: Не*уй чекати мобілізацію і відправку на Україну - вдома, бл*дь, сів під телевізором, включив собі "зливного бачка", вставив дуло між рідкі щербаті зуби, і тисни "плей" на берданці...
Шиканий івент я вважаю...
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12.05.2024 17:30 Ответить
єслі значєніє жізні прєувєлічєно, то за чьто тогда "єті пацани" воюют, за прєувєлічєную брєхню ?

і даремно він на Христа посилається : Христос віддав душу за гріхи людства, а "єті пацани" - за длінний рубль, щоб він став єщьо дліннєє і толщє
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12.05.2024 18:13 Ответить
У боях проти російської окупаційної армії https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/geroi-vojnyi-v-ukraine/ загинув воїн із Кривого Рогу Олег Новіков. Життя бійця обірвалося 7 травня, у його день народження.
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12.05.2024 19:54 Ответить
😢
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13.05.2024 09:12 Ответить
недаремно кацапи - зразки тупості - їм за "самостріл" не виплатять "на Білу Ладу"! навіть тут паРаша "*******" своїх орків
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13.05.2024 09:10 Ответить
Жителів московії успішно перетворюють у новий вид людини - безсловесна людинохудоба. Такий собі апгрейд «савєцкава чєлавєка».
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13.05.2024 10:57 Ответить
 
 