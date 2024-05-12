Російські пропагандисти закликають військовослужбовців скоювати самогубства: Значення життя перебільшене. ВIДЕО
У студії першого каналу телебачення Росії відкрито закликали російських військовослужбовців "не чекати дрон", а кінчати життя самогубством.
Відповідне відео опублікував на своєму Telegram-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Значення життя перебільшено, і вбити себе на полі бою - це не самогубство, а жертва. Не слід чекати український дрон, краще вбити себе власноруч", - міркує у студії російський пропагандист.
Тож російських солдатів телевізор зомбує вбивати себе, повторюючи, що це не страшно.
Головний редактор Цензор.НЕТ відмічає, що до такого навіть за Сталіна не додумалися - писати в газетах про користь самогубств.
"А тепер можна все - отримуйте 200 тисяч і вбивайте себе. Так ось чому вони постійно самі себе стріляють і підривають - їх так вчать. Премію Дарвіна в Росії перейменовано на премію Путіна", - зазначає Бутусов.
Нагадаємо, кремлівська пропагандистка Скабєєва провела лекцію для блогерів та журналістів як правильно робити пропаганду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
як в тому анекдоті: "Хто погано себе поводитеме на цьому світі, після смерті повернеться в расєю"
православний халіфат, мля !
.
скільки я не кажу про брєнность життя своїм тарганам на кухні, жоден із них, курва, ще не підірвав себе гранатою
Взять за жопу іноагєнта!
Он жи прізиваєт економіть хахлам вооруженіє!
Шасть ГПУ к Эзопу -
И хвать его за жопу!
Мораль сей басни ясен:
Не надо больше басен! (с)
тільки нехай вони це роблять на росііі , а не в Украіні ,
так як кацапи їх не забирають , а сморід стоїть на всю нашу краіну 😡
- Бо в ній загарбники в сім шарів лежать!
всім.
в один день.
повітря б у всьому світі стало бчистіше.
а він за національністю хто ?
Словом, русский воин, подрывай себя и своих сослуживцев однополчан, но делай это креативно и с русской смекалкой!
вони переживають що не зможуть відпочивати на курортах Європи, для них це трагедія
А у путіністів це має більш практичний результат - щоб не лікувать каліку та не утримувать потім інваліда
взивайте себе
економьте наші дрони
Якщо вони взагалі за життя, то нехай дугіни, соловйови та ін. доведуть свою точку зору власним прикладом, а то ж це розводняк: лох не мамонт, буде безкоштовно красиве життя забезпечувати кооперативу "озеро" та поплічникам.
Я пропоную набагато більш спрощенну .
********* ВБИВАЙТЕ СЕБЕ ПРЯМО У ВІЙСЬКОМАТАХ .
Або отримав зброю -- йди в останню самоволку й там десь у лісі (на тихій природі) ріжь собі горло або стрибай разом з формою у чоботах й зі знаряддям у швидку річку .
Ось Молдови й Румунії у фіналі й не було . А в "миротворець" (до "Геращенко") потрапляли свого часу й Михайло Саакашвілі , й Юлія Тимошенко , й Ала Пугачьова ... самого Антона Геращенко в 2022 році б не завадило записати у "миротворець" , бо він через бажання скупу передавав ********** місця влучання їх ракет , поки йому не "закрили рота" .
Підліткив зазвичай не вносили в "миротворець" -- це перший випадок коли дитину 11 років вносять в базу "миротворця" .
https://www.youtube.com/@Taras.Berezovets
https://www.youtube.com/@Taras.Berezovets Тарас Березовец
https://www.youtube.com/watch?v=iKNzZVcO-20
Я більше скажу: Не*уй чекати мобілізацію і відправку на Україну - вдома, бл*дь, сів під телевізором, включив собі "зливного бачка", вставив дуло між рідкі щербаті зуби, і тисни "плей" на берданці...
Шиканий івент я вважаю...
і даремно він на Христа посилається : Христос віддав душу за гріхи людства, а "єті пацани" - за длінний рубль, щоб він став єщьо дліннєє і толщє