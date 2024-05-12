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Новини
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Російські пропагандисти закликають військовослужбовців скоювати самогубства: Значення життя перебільшене. ВIДЕО

У студії першого каналу телебачення Росії відкрито закликали російських військовослужбовців "не чекати дрон", а кінчати життя самогубством.

Відповідне відео опублікував на своєму Telegram-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Значення життя перебільшено, і вбити себе на полі бою - це не самогубство, а жертва. Не слід чекати український дрон, краще вбити себе власноруч", - міркує у студії російський пропагандист.

Тож російських солдатів телевізор зомбує вбивати себе, повторюючи, що це не страшно.

 Головний редактор Цензор.НЕТ відмічає, що до такого навіть за Сталіна не додумалися - писати в газетах про користь самогубств.

"А тепер можна все - отримуйте 200 тисяч і вбивайте себе. Так ось чому вони постійно самі себе стріляють і підривають - їх так вчать. Премію Дарвіна в Росії перейменовано на премію Путіна", - зазначає Бутусов.

Нагадаємо, кремлівська пропагандистка Скабєєва провела лекцію для блогерів та журналістів як правильно робити пропаганду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські пропагандисти вихваляються, що вартість однієї високоточної ракети, яку запускають по Україні, дорівнює вартості цілої школи. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17255) пропаганда (2798) Бутусов Юрій (3580)


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Топ коментарі
+75
А ще краще вбивати себе в рашці - до потрапляння на територію України!
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12.05.2024 13:17
+41
А що не так? Хоч на дронах зекономимо ...
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12.05.2024 13:17
+26
Не слід чекати український дрон, краще вбити себе власноруч

Взять за жопу іноагєнта!
Он жи прізиваєт економіть хахлам вооруженіє!
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12.05.2024 13:17
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А ще краще вбивати себе в рашці - до потрапляння на територію України!
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12.05.2024 13:17 Відповісти
хай в сральниках топляться, під стекломой.
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12.05.2024 13:32 Відповісти
судячі з серії відео з самовбивствами москалів їм потужно завантажують ідею, що вбивши себе можна перезавантажитися!

як в тому анекдоті: "Хто погано себе поводитеме на цьому світі, після смерті повернеться в расєю"
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12.05.2024 14:10 Відповісти
а може їм обіцяють самогонний апарат та сорок незайманих дєвок в дерєвнє ?

православний халіфат, мля !

.
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12.05.2024 14:27 Відповісти
Про 40 дєвок спрацює в мусульманських країнах, там люди не пьющі. А скре.поносний кацап починає пити все що горить з десяти років, а в 30 йому ті девкі до одного місця. А якщо скрепоносцю пообіцяти цистерну водяри, то для лаптекопитних це буде справжній стимул. Будуть питати, вірьовку дадуть чи з своею приходити.
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12.05.2024 18:04 Відповісти
Ні, не в РАСЄЮ, - ЧИТАЙ УВАЖНО ДЕ НАРОДИВСЯ І ДЕ ВОСКРЕС "ПРОЗВАНИЙ"(=фейковий=поганяло, бо не ім,я не призвіще та не по батькові) Христом. Печерне воскресіння це повернення в стан первошкури=дикі джунглі. Воскресають всі, але одні по ЗАКОНУ, а вчителя "ловців людей"=АФЕРИСТІВ, який робив їх зі злочинців(бо не до праведників прийшов), і які, як він і сказав: - "всі мною звабитесь" тільки поверненям в дикий світ. Навіщо це Сатані? А навіщо каннібалу сусіднє племя? Якщо світ БОГА це світ СВІТЛА=ЗНАННЯ ТА МУДРІСТЬ, то АНТИБОГА - АБСОЛЮТНА ТУПІСТЬ=ТЬМА, але ЖЕРТИ ТО ХОЧЕТЬСЯ. Тому в Римі і статуетка ***** - собачка(=зарива та жере кістки) і потгет: - жере собі подібних, - тих, що скинув в джунглі, бо ***** *****вич *****в в геніях=ЗІРКИ СВІТУ не числиться: - тупіше не буває. За носіння шкури Лука мав кликуху "Бик", так зображений і в Египті. Тому в Откровенні БОГ і каже, що це слуги Сатани, а не апостоли. Апокаліпсіса не існує в першій частині Біблії, що є ЗАКОН, або Вітхий=давній ЗАКОН, бо закінчується вона тим, що БОГ вказує на час СВОГО повернення(поява перинатальних центрів та....). Тож, ті хто проповідував "типу бога" своє отримають, бо не ЗАКОНУ вчили, А ПРИКРИВАЛИСЬ ЗАКОНОМ та маніпулювали ним заради власної вигоди, ЩО Й НАРАЗІ МАЄМО. Ще пророки світу зображують ***** Дон Кіхотом(Санчо Пансо - оруженосець - Шойгу, що переводиться як "трупна яма". - БЕЗ ВСЯКОЇ ВИПАДКОВОСТІ) - БОРЕЦЬ ЗІ СВЯТИМ ДУХОМ, для зрозумілості: - вихор часу, називають коротко "По", зображують свастикою, чи то - РІВНОСТОРОННІЙ ХРЕСТ з направленням обертання по часовій стрілці, така собі "вітряна мельниця". АРХ М
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12.05.2024 15:42 Відповісти
То вже краще нехай своїх самок масово абортирують і буде рашка прекрасна в майбутньому, тобто рашка перестане існувати ...
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12.05.2024 13:35 Відповісти
Премію Дарвіна в Росії перейменовано на премію Путіна

скільки я не кажу про брєнность життя своїм тарганам на кухні, жоден із них, курва, ще не підірвав себе гранатою
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12.05.2024 14:25 Відповісти
А що не так? Хоч на дронах зекономимо ...
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12.05.2024 13:17 Відповісти
Вивільнений дрон має вбити іншого кацапа, не самогубця, і це чудово. Хай ще підтвердить гундяй, і піде справа...
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12.05.2024 13:47 Відповісти
Не слід чекати український дрон, краще вбити себе власноруч

Взять за жопу іноагєнта!
Он жи прізиваєт економіть хахлам вооруженіє!
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12.05.2024 13:17 Відповісти
Пізно згадалось:

Шасть ГПУ к Эзопу -
И хвать его за жопу!
Мораль сей басни ясен:
Не надо больше басен! (с)
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12.05.2024 14:17 Відповісти
Правильно.Пусть собироются в кучки и подрывают себя минами или гранатами-пусть экономят кацапскскому МО харчи.
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12.05.2024 14:17 Відповісти
Расцєяне, не чекайте бєлгороду, вчиняйте самогубства по всій країні
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12.05.2024 13:19 Відповісти
Бажано - родинні. Щоб не плодились..
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12.05.2024 13:20 Відповісти
цей мудозвон з відео: "Требуйте гранатов ! Железных !" а ще:

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12.05.2024 14:38 Відповісти
Це здорові заклики пропагандистів до самогубства воєнних ,
тільки нехай вони це роблять на росііі , а не в Украіні ,
так як кацапи їх не забирають , а сморід стоїть на всю нашу краіну 😡
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12.05.2024 13:20 Відповісти
- А пачиму у вас на Украине земля такая пладародная?
- Бо в ній загарбники в сім шарів лежать!
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12.05.2024 15:26 Відповісти
Нахер вам ноги бити -- ліквідуитесь не відходячи від каси
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12.05.2024 13:21 Відповісти
це вони так гроші економлять, щоб гробові не платити.
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12.05.2024 13:21 Відповісти
Так, буде формулювання "самогубство" щоб не платити родичам гробові
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12.05.2024 13:31 Відповісти
Вони там всі *******. На планеті існує абсолютне зло у вигляді території по кличці рф. Заходу час усвідомити що Україна в авангарді боротьби і це іх безпосередньо стосується.
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12.05.2024 13:22 Відповісти
И вообще, если угораздило жить в раше - лучше убиться об стену не откладывая.
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12.05.2024 13:23 Відповісти
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12.05.2024 13:25 Відповісти
...кацапи бажано щоб з життям кінчали ще на расєє,щоб не бруднити землю України.
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12.05.2024 13:26 Відповісти
краще б російські військові замість того, щоб коїти звірства Україні допомогли скоїти самогубство російським пропаганглистам.
всім.
в один день.
повітря б у всьому світі стало бчистіше.
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12.05.2024 13:26 Відповісти
Нічого нового - вони просто повторюють , що сказав ***** ще позаминулого року
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12.05.2024 13:27 Відповісти
Правильно. Пусть убивают себя и наши дроны целее будут и пригодятся там где русосвиньи не хотят самоликвидироваться по хорошему
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12.05.2024 13:28 Відповісти
Напевне їм розповідають що їх на тому світі чекає купа ''бухла'' і сотні незайманих дівчат.
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12.05.2024 13:28 Відповісти
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12.05.2024 13:29 Відповісти
Охлобистін так натхненно закликає вбивати украінців, що хочеться спитати -
а він за національністю хто ?
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12.05.2024 13:37 Відповісти
Така ж сама як і у прілєпіна...
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12.05.2024 13:42 Відповісти
брат Каїн
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12.05.2024 14:39 Відповісти
🤣👏
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12.05.2024 17:04 Відповісти
Облохастін цим гойда довів всьому світу, що кацапи - дикуни.
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12.05.2024 15:28 Відповісти
Хлопці, стріляйтеся на болота, нащо йти сюди бруднити нашу землю))
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12.05.2024 13:33 Відповісти
Можно же себя подорвать еще на территории части и сэкономить государству соряру. Еще лучше это делать на территории своей части в группе товарищей. Но самое крутое - это сделать волевой шаг сидя в кабине самолета или на складе вооружения

Словом, русский воин, подрывай себя и своих сослуживцев однополчан, но делай это креативно и с русской смекалкой!
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12.05.2024 13:35 Відповісти
А найкраще кацапам підриватися в обчєствє своїх командирів. Хоча б командира роти з собою забирав. А якщо вийде підірватися разом з командиром батальйону або навіть полку/бригади - це взагалі "100 з 100". Таким на тому світі найкращі місця на концерті кобздона. А підірваний командир буде герою безперервно відцмоктувати... Так у всіх скрєпно-слов'янських талмудах написано же.
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12.05.2024 15:19 Відповісти
считаю это хорошая инициатива.
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12.05.2024 13:38 Відповісти
это полезный очкастый кацап, его надо по всем роийским каналам показывать, а его "катехизис" распечатать, и раздавать на площадях в каждой чухломе, пусть даже не ждут отправки на войну, а двухсотятся прямо в своих чухломах.
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12.05.2024 13:43 Відповісти
Єдина добра ідея з болот за ці роки.
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12.05.2024 13:44 Відповісти
Правильно, економте наші дрони
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12.05.2024 13:45 Відповісти
может побухать в мухосранске скрепнее???
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12.05.2024 13:45 Відповісти
А вот за это я бы похвалил, пусть экономят нам боеприпасы.
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12.05.2024 13:51 Відповісти
Може бути якимось видом психопрограмування. З"явилась раціональна думка, на кшталт -"зачєм жи я сюда пріпьорся за полмира?"-убий себе , щоб стало легше. Хто знає, що ті Ротенберги(умовні) понавидумляли.
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12.05.2024 13:56 Відповісти
🤣
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12.05.2024 14:01 Відповісти
Чудова пропозиція! Повністю підтримую!
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12.05.2024 14:06 Відповісти
А цей вже відгукнувся на заклик і започаткував новий і дуже правильний флеш-моб.
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12.05.2024 14:07 Відповісти
Нужно всем идти в журналистику, если нас будет миллионы, тогда победим.
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12.05.2024 14:11 Відповісти
Нехай це тип покаже власним прикладом
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12.05.2024 14:12 Відповісти
чи здатний хоч один пропагандон своїм прикладом довести решті що значення життя перебільшене?
вони переживають що не зможуть відпочивати на курортах Європи, для них це трагедія
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12.05.2024 14:14 Відповісти
Користь від самогубства кацапського підранка для ********** безумовно є - не потрібно лікувати, протезувати, і виплачувати довічне утримання. Натомісць ці кошти спрямують на "обробку" чергових самогубців. Така "філософія" також заохочує "обнулєніє" підранків які не хочуть скоювати "жертовне самогубство". Відомо що інваліди війни на вулицях міст і сіл є найкращою наочною антивоєнною агітацією, а ***** це не потрібно...
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12.05.2024 14:22 Відповісти
По перше - МОЛОДЦІ. Згоден. Хай вбивають себе пачками. А по друге - а чому пропагандист не покаже на власному прикладі? Чи це зовсім інше?
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12.05.2024 14:23 Відповісти
московія повинна бути зруйнована , а кожне відкриття рота орком тому підтвердження
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12.05.2024 14:46 Відповісти
Ну - і при Сталіні таке було - політруки говорили що в полон здаваться не треба - краще вчинить самогубство Але це мало іншу мету - щоб у полоні військовослужбовець не перейшов на бік ворога
А у путіністів це має більш практичний результат - щоб не лікувать каліку та не утримувать потім інваліда
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12.05.2024 14:57 Відповісти
І родині самогубця те ж ..єм по губах… бо самогубцям ніяких виплат не положено.
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12.05.2024 15:09 Відповісти
Це мені не відомо
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12.05.2024 15:23 Відповісти
Читав я про такий випадок - десь у Забайкаллі родина звернулась до воєнкомату за виплатами за загиблим воїном а їм відповіли що ваш чоловік вчинив самогубство і він самогубець, а за це платити законом не передбачено….
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12.05.2024 15:35 Відповісти
Може буть! І такого варіанту виключить не можна
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12.05.2024 15:36 Відповісти
правильно
взивайте себе
економьте наші дрони
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12.05.2024 14:58 Відповісти
Підручник треба видати 140 000 000 примірників...
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12.05.2024 14:59 Відповісти
"Значення життя "рускіх ванєк" перебільшено", - сказала людина Соловйова .
Якщо вони взагалі за життя, то нехай дугіни, соловйови та ін. доведуть свою точку зору власним прикладом, а то ж це розводняк: лох не мамонт, буде безкоштовно красиве життя забезпечувати кооперативу "озеро" та поплічникам.
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12.05.2024 15:01 Відповісти
Та правильно фашистський пропагандон закликає, це мабуть темник від фашистського міністерства оборони. Бо як підірвався гранатою то за підсумками самогубства олєнєвод шойгу родині самогубця нічого не платить. Бо самогубство воно і в Африці самогубство. Таким чином заощаджуються гроші у воєнному міністерстві, бо олєнєйобу ще будиночок для молодшої донечки на Рубльйовці будувати треба.
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12.05.2024 15:07 Відповісти
Це занадто складна схема .
Я пропоную набагато більш спрощенну .

********* ВБИВАЙТЕ СЕБЕ ПРЯМО У ВІЙСЬКОМАТАХ .
Або отримав зброю -- йди в останню самоволку й там десь у лісі (на тихій природі) ріжь собі горло або стрибай разом з формою у чоботах й зі знаряддям у швидку річку .
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12.05.2024 15:27 Відповісти
Чего надрываешься Витос, ваша певичка показала гнилое нутро и заслуженно улетела на миротворец со свистом.
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12.05.2024 17:11 Відповісти
До чого тут "ваша" чи "наша" ?!
Ось Молдови й Румунії у фіналі й не було . А в "миротворець" (до "Геращенко") потрапляли свого часу й Михайло Саакашвілі , й Юлія Тимошенко , й Ала Пугачьова ... самого Антона Геращенко в 2022 році б не завадило записати у "миротворець" , бо він через бажання скупу передавав ********** місця влучання їх ракет , поки йому не "закрили рота" .
Підліткив зазвичай не вносили в "миротворець" -- це перший випадок коли дитину 11 років вносять в базу "миротворця" .
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12.05.2024 17:41 Відповісти
Тебя надо тоже на миротворец, чтобы не чирикал, но сначала можешь по крышам побегать как Михуил, проветрись так сказать.
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12.05.2024 18:27 Відповісти
Як би там не було, але вони просуваються та захоплюють Україну. Пропагандони все ж таки діють. А в Україні кожного дня трупи виловлюють з Тиси - але багатьом вдається переплисти - по даним мвс - сотні тисяч. Цим це все закінчиться - ні власної зброї, ні бетоних укріпрайьонів. Пропагандони з марафону кажуть - скоро перемога. Чия тіки.
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12.05.2024 15:43 Відповісти
вони просуваються адже сили нерівні, коли буде сформована військова коаліція союзників почнеться наше просування
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12.05.2024 15:49 Відповісти
Вона ніколи не буде та коаліція сформована. Бо жодного запиту від гниди до дійсних заходів ввода іноземних війск немає.
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12.05.2024 15:53 Відповісти
Спецслужбы РФ взорвали жилой дом на Щорса 55 в Белгороде? | Спецоперация «Белгородский сахар»

https://www.youtube.com/@Taras.Berezovets

https://www.youtube.com/@Taras.Berezovets Тарас Березовец

https://www.youtube.com/watch?v=iKNzZVcO-20
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12.05.2024 15:53 Відповісти
Так накуя испытывать судьбу, сразу топитесь в параше раше , это уважуха кацапу..
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12.05.2024 16:07 Відповісти
ТАК НА ПАРАДЕ НАДО БЫЛО ПОКАЗАТЬ КАК ПРАВИЛЬНО СТРЕЛЯТЬСЯ !)
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12.05.2024 16:21 Відповісти
Все верно. Лапотным нужно сразу стреляться. И дроны для ВСУ сэкономят и пули и мины и снаряды.
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12.05.2024 16:29 Відповісти
Владик ты думаешь вам кто-то поверит, после того как вы отправили на музыкальный конкурс от Израиля откровенную сепаратистку, сиди лучше и молча пейсы закручивай плойкой.
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12.05.2024 17:20 Відповісти
Пане Бутусов, ви помиляєтесь на рахунок того, що при сталіні не закликали до самогубств. Коли була друга світова на території радянсього союзу, таке практикувалось. Мій прадід потрапив в полон, хоча йому давали інструкцію при ситуації полону застрелитись як офіцеру (він не кадровий, призваний, був керівником артелі, поставили командиром). Він не став стрілятись навіть у голові не держав, щоб стати самогубцем, що йому потім поставили у провину після звільнення і відправили в гулаг, звільнився з гулагу він тільки в 49 році. Це наша сімейна історія. Путін косплеїть сталіна, вони нічого нового не придумують, все вже придумано раніше.
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12.05.2024 16:49 Відповісти
При таком умственно развитии рашистов СТРАННО что ЗСУ ещё не на развалинах Кремля.
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12.05.2024 16:52 Відповісти
Ничего странного, потому что ВСУ знают как в реальности обстоят дела на фронте, между прочим русские производят ракет такое количество сколько весь остальной мир, топлива у них миллионы тонн в резерве, а для ура-патриотов сойдёт история про голограмму, мультики и удар по сраному НПЗ, вот так-то.
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12.05.2024 17:48 Відповісти
Може руцкій золдатен ,здогадаються розвернутися, та в загалі не піти воювати ,і економія буде і радість житт'я ...яке не яке, а буде ...🤔
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12.05.2024 17:07 Відповісти
Немає там кому "розвертатися".Вони добровільно прийшли вбивати за рублі..Тільки ЗСУ може орків"розвернути та повернути...у пакетах
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12.05.2024 17:23 Відповісти
А шо? Нормальна порада: і дрони з б/к цілі, і кацапня здохша.
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12.05.2024 17:12 Відповісти
Нехай і далі рашагітатори закликають до антидронових самопідривів орків ..Це краще ніж закликати із гранатою кидатися під танки ЗСУ
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12.05.2024 17:16 Відповісти
Згоден!
Я більше скажу: Не*уй чекати мобілізацію і відправку на Україну - вдома, бл*дь, сів під телевізором, включив собі "зливного бачка", вставив дуло між рідкі щербаті зуби, і тисни "плей" на берданці...
Шиканий івент я вважаю...
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12.05.2024 17:30 Відповісти
єслі значєніє жізні прєувєлічєно, то за чьто тогда "єті пацани" воюют, за прєувєлічєную брєхню ?

і даремно він на Христа посилається : Христос віддав душу за гріхи людства, а "єті пацани" - за длінний рубль, щоб він став єщьо дліннєє і толщє
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12.05.2024 18:13 Відповісти
У боях проти російської окупаційної армії https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/geroi-vojnyi-v-ukraine/ загинув воїн із Кривого Рогу Олег Новіков. Життя бійця обірвалося 7 травня, у його день народження.
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12.05.2024 19:54 Відповісти
😢
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13.05.2024 09:12 Відповісти
недаремно кацапи - зразки тупості - їм за "самостріл" не виплатять "на Білу Ладу"! навіть тут паРаша "*******" своїх орків
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13.05.2024 09:10 Відповісти
Жителів московії успішно перетворюють у новий вид людини - безсловесна людинохудоба. Такий собі апгрейд «савєцкава чєлавєка».
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13.05.2024 10:57 Відповісти
 
 