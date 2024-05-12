Російські пропагандисти закликають військовослужбовців скоювати самогубства: Значення життя перебільшене. ВIДЕО

У студії першого каналу телебачення Росії відкрито закликали російських військовослужбовців "не чекати дрон", а кінчати життя самогубством.

Відповідне відео опублікував на своєму Telegram-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Значення життя перебільшено, і вбити себе на полі бою - це не самогубство, а жертва. Не слід чекати український дрон, краще вбити себе власноруч", - міркує у студії російський пропагандист.

Тож російських солдатів телевізор зомбує вбивати себе, повторюючи, що це не страшно.

Головний редактор Цензор.НЕТ відмічає, що до такого навіть за Сталіна не додумалися - писати в газетах про користь самогубств.

"А тепер можна все - отримуйте 200 тисяч і вбивайте себе. Так ось чому вони постійно самі себе стріляють і підривають - їх так вчать. Премію Дарвіна в Росії перейменовано на премію Путіна", - зазначає Бутусов.

Нагадаємо, кремлівська пропагандистка Скабєєва провела лекцію для блогерів та журналістів як правильно робити пропаганду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські пропагандисти вихваляються, що вартість однієї високоточної ракети, яку запускають по Україні, дорівнює вартості цілої школи. ВIДЕО