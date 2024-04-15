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Российские пропагандисты хвастаются, что стоимость одной высокоточной ракеты, запускаемой по Украине, равна стоимости целой школы. ВИДЕО

Российские Z-пропагандисты обнаружили "беспроигрышный" повод для гордости. Хвастаются, что стоимость одной запускаемой по Украине высокоточной ракеты равна стоимости строительства целой школы, да еще и с бассейном.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Очередное село-призрак на карте Украины: как выглядит Работино после многочисленных атак армии РФ. ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3675) ракеты (3568) россия (95502)


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Топ комментарии
+31
********** росиян безгранична.
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15.04.2024 17:12
+23
А нахіба рабам школи ?
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15.04.2024 17:09
+23
Ракетами можно разрушить чужую страну, но невозможно построить ничего в своей.
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15.04.2024 17:11
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А нахіба рабам школи ?
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15.04.2024 17:09 Ответить
Можна доповнити ,навіщо розумово відсталим ці школи,все рівно залишаться такими які є.
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15.04.2024 19:40 Ответить
Краще б ви пі@ари школи будували, замість ракет!🤬
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15.04.2024 17:10 Ответить
Їхнім сцарям не вигідно щоб населення було освідчене, грамотне. Бидлом легше керувати
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15.04.2024 17:21 Ответить
Оруэл тихо курит в сторонке.
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15.04.2024 17:10 Ответить
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15.04.2024 17:33 Ответить
Ракетами можно разрушить чужую страну, но невозможно построить ничего в своей.
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15.04.2024 17:11 Ответить
- Во время строительства пирамид египетских мастеров кормили хлебом и пивом. Интересно, сколько хлеба и пива надо , чтобы египтяне сейчас новую пирамиду построили?
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, а потом и по всей Украине , для удовлетворения своего "вяличия"?...
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15.04.2024 18:04 Ответить
********** росиян безгранична.
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15.04.2024 17:12 Ответить
Звучить як перший рядок першої статті "конституції орди"!
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15.04.2024 17:13 Ответить
вважаю, що моєї кваліфікації вистачить для написання конституції кацапстану.
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15.04.2024 17:18 Ответить
Прибережіть свої таланти до кращих часів, коли знадобиться писати вирок.
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15.04.2024 17:24 Ответить
думаю, що я до того не доживу.
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15.04.2024 18:11 Ответить
Краще акт капітуляції
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15.04.2024 17:32 Ответить
Ти не дивився фільм 50-х років - "Первая учтельница"? Там же якраз подібне було! Там прислали у дореволюційне сибірське село молоду вчительку Вона якось прийшла на якусь гулянку А там "скоробагатьки" місцеві один перед іншим випендрювалися - хто від більшої грошової купюри прикурить А в селі школа-розвалюха У старій хаті
Що змінилося?
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15.04.2024 18:18 Ответить
у мене цей етап був пропущений, бо телевізор я взагалі не дивився, а читав книжки. Єдиний фільм, який я пам'таю, що дивився не пропускаючи серій, це "Капітан Тенкеш".
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15.04.2024 19:06 Ответить
"Зорро" - по-мадярскому?
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15.04.2024 19:12 Ответить
ну так ) Тоді нікого з дітей в цей час на вулиці не було ))
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15.04.2024 19:21 Ответить
Я не зрозумів? Нам кацапам поспівчувати, чи дати грошей на ракету?
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15.04.2024 17:17 Ответить
Мабуть ми повинні заздрити. У нас коштів вистачає лише на асфальт.
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15.04.2024 17:26 Ответить
Я вот не пойму,ты что порохобот какой то или что? Причем тут асфальт?ты в какой области сидишь эксперт диванный!?ты приедь в Харьковскую область и скажи людям, что не нужно дороги делать! И получишь лицом об асфальт сразу...умник бл...
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15.04.2024 19:36 Ответить
Ти вже, схоже, отримав
Скоріш за все ще в дитинстві, за те що скрізь свого довгого носа тикав.
Ти подоляцька чи зелена, ботва?
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15.04.2024 19:45 Ответить
Ти дебіл невилыковний, я в Харкові півжиття прожив, більша частина моїх знайомих зелібобів звідти зараз криком кричать "на}{уй асфальт, рийте окопи - лиш би кацапня не прийшла".
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16.04.2024 08:57 Ответить
Куди там німецьким в нацистам жорстокості до цих варварів, ці рашиські виродки свідомо вбивають мирних громадян , руйнують цивільну інфраструктуру школи ,лікарні ,дитячі садки ,житлові будинки це справжня здичавіла орда.
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15.04.2024 17:30 Ответить
Ну так ну так - нацисти те саме робили в Британії до прикладу але ви в нас навіть шкільну програму з історії прогуляли напевно ( а шо Варшавою вони зробили вам взагалі напевно не відомо ), шо ті шо ці це ******** - а це порівняння шо нацисти були не такими вже поганими задрало.
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15.04.2024 23:20 Ответить
Так стройте школы дебилы, они у вас в плачевном состояний,так нет, лучше разрушать ,убивать и колечить других, варвары 21го века
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15.04.2024 17:39 Ответить
Кацапи ніколи не бажали жити краще. Вони завжди бажали, щоб інші жили не краще за них. А це-різні речі. Їм самим пох, у яких умовах навчаються їх діти. Головне-сидіти по вечорах з сусідами на захаращених смердючих кухнях за баклажкою дешевої водяри та вихвалятися матами одне перед одним : "ми наймогутніші, нас увесь світ боїться". А діти у своїх кімнатах слухають це, вдихаючи смрад перегару та дешевих цигарок, йдуть зранку до шкіл-розвалюх, та ростуть такими ж агресивними безнадійними покидьками, як і їх батьки. Їхні будинки розвалюються, газу, нормального водопостачання та каналізації у великій частині кацапстану нема, по районних центрах подекуди тільки на позашляховику можна проїхати, а по селах-тільки на бтр-ах, зарплати-ні про що, а вони усе одно ***** обирають. Навіщо їм школи. Їм набагато радісніше, коли шкіл немає і у інших, коли і інші будуть жити без комфортних умов проживання.
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16.04.2024 08:28 Ответить
И это без стоимости сортира во дворе!
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15.04.2024 17:47 Ответить
Вони все передбачили , врахували вартість басейну , а куди кацапи на відпочинку нужду справляти лізуть ? (( Отож бо й воно , нащо ім сортир ((
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15.04.2024 18:51 Ответить
Краще б кілометрами асфальту міряли. Було б зрозуміліше. З іншого боку їм цілком вистачає і на школи, і на асфальт, і на ракети. А говорили, що загнуться від санкцій.
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15.04.2024 17:54 Ответить
"З іншого боку їм цілком вистачає і на школи, і на асфальт, і на ракети." Не заперечуватиму що у кацапів бабла чимало , про школи і асфальт краще помовчу , бо федеральні траси не всі парашні дороги , а мацква-сіті - не всі кацапські школи ((
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15.04.2024 18:54 Ответить
P.S. Витрачаючи на один обстріл України мільярд доларів , кацапобидло не в змозі на родіну міністра-могили залізницю побудувати .
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15.04.2024 18:56 Ответить
Все свои "школы жизни" они пройдут на зонах.
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15.04.2024 17:56 Ответить
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15.04.2024 17:57 Ответить
кацапська етнічна класика - два яскравих представники сруцццкаго міра один чурбан та друга чурбанка)))
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15.04.2024 18:34 Ответить
Таке враження, ніби він цим вихваляється: "Смортри раБсиянин, у дедов небило будущего, у тебя нет будущего, у твоих личинок будущего не будет. Зато РАКЕТА за ******** рублей". А вони і раденькі, наівть коли їм за вАличие розповідає вірменин

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15.04.2024 19:00 Ответить
Якби сам не почув, мабуть не повірив, що таке вони кажуть в прямому ефірі.
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15.04.2024 19:28 Ответить
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15.04.2024 19:33 Ответить
Тьфу ***, - а вартість однієї тупоголової голої сраки в джунглях дорівнює нулю, - рівно стільки, скільки розуму вона має. АРХ М
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15.04.2024 19:54 Ответить
Нiчого не помiнялось. Таке було i в СРСР. Йа навчався у школi (Ukraine) побудованоi у 30-х роках. Зато ракет було дохера!
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15.04.2024 20:07 Ответить
Все логічно!!! замість того щоб будувати в себе, вони щє знищують і наше... варвари...
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15.04.2024 20:31 Ответить
 
 