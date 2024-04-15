Российские пропагандисты хвастаются, что стоимость одной высокоточной ракеты, запускаемой по Украине, равна стоимости целой школы. ВИДЕО

Российские Z-пропагандисты обнаружили "беспроигрышный" повод для гордости. Хвастаются, что стоимость одной запускаемой по Украине высокоточной ракеты равна стоимости строительства целой школы, да еще и с бассейном.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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