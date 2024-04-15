Российские пропагандисты хвастаются, что стоимость одной высокоточной ракеты, запускаемой по Украине, равна стоимости целой школы. ВИДЕО
Российские Z-пропагандисты обнаружили "беспроигрышный" повод для гордости. Хвастаются, что стоимость одной запускаемой по Украине высокоточной ракеты равна стоимости строительства целой школы, да еще и с бассейном.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, а потом и по всей Украине , для удовлетворения своего "вяличия"?...
Що змінилося?
Скоріш за все ще в дитинстві, за те що скрізь свого довгого носа тикав.
Ти подоляцька чи зелена, ботва?