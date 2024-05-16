Росіяни на окупованих територіях зганяють бюджетників на перегляд пропагандистських фільмів, - Центр нацспротиву

На окупованих територіях України росіяни збільшують кількість кінотеатрів, куди змушують ходити бюджетників на пропагандистські фільми.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях України Кремль вирішив подвоїти кількість кінотеатрів, щоб своїми пропагандистськими фільмами вставляти мізки і розставляти "правильні" акценти у світосприйнятті українців, які потрапили під окупацію", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, усі бюджетні установи на окупованих територіях отримали вказівку забезпечити "повні зали" під час перегляду кремлівської пропаганди.

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"Усе, що виправдовує і героїзує свавілля кремлівської терористичної верхівки, це максимально використовується для промивання свідомості громадян. А особливо тих, хто на власній шкірі переконався у антилюдській сутності Росії. І не одними кінотеатрами. Найближчим часом на тимчасово окупованій Луганщині знову почне діяти установка антен "руского миру"", - додали в ЦНС.

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Нагадаємо, ранше повідомлялося, що російські пропагандисти закликають військовослужбовців скоювати самогубства.