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До 9 травня окупанти завезли чергову партію пропагандистської літератури на ТОТ, - Центр нацспротиву

Росіяни завезли чергову партію макулатури на ТОТ

Росіяни не припиняють постачання пропагандистської літератури на окуповані території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окуповані території росіяни завезли чергову партію пропагандистської макулатури. Так, з нагоди "9 травня" ворог завіз до шкільних бібліотек Каховки макулатуру присвячену подіям другій світовій та сучасній загарбницькій війні Кремля", - йдеться в повідомленні.

В ЦНС зазначають, що в "завезених книжках прославляють сучасних військових злочинців, та культивують другу світову, зокрема створюють образ українців як зрадників та нацистів".

Читайте: Окупанти заборонили відвідування кладовищ на ТОТ у поминальний понеділок, - Центр нацспротиву

Автор: 

окупація (6675) пропаганда (2798) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+1
Росіяни не припиняють постачання пропагандистської літератури на окуповані території України.

Дивина та й годі!
Мали ж це припинити!
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13.05.2024 02:06
+1
Наєв починав з Донбасу Саме там він набрався досвіду І саме тому кацапи там другий рік "б"ються лобом у стіну" (у тих місцях, де укріплення, створені під його керівництвом, не були "Блазнем" здані чи знищені), та кладуть трупи сотнями...
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13.05.2024 04:08
+1
4 рази смелий верховний і 4 рази смелий штурмовік - це 4 рази смелих верховних....
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13.05.2024 04:14
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Росіяни не припиняють постачання пропагандистської літератури на окуповані території України.

Дивина та й годі!
Мали ж це припинити!
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13.05.2024 02:06 Відповісти
буряти - ми не забули за ваши юрти - все вернеться так як ми скажемо...
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13.05.2024 02:11 Відповісти
тримайтесь буби і буде вам кацапня.
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13.05.2024 02:43 Відповісти
зелені не припиняють постачання пропагандистської літератури на окуповані території України.
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13.05.2024 02:46 Відповісти
а давайте виберемо їрмака?
чи відразу *****, без посереніх?
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13.05.2024 02:53 Відповісти
Напевно йде, є попит. Люди бачать шо контрнаступ - то таке - шось з області фантастики - там оборона вся трищить та розпадається - бо ні міних полів, ні бетоних укріпраьонів зеленский не робив, ніде - ну окрім Наєва, від белораші - за шо і був знятий.
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13.05.2024 02:57 Відповісти
Наєв починав з Донбасу Саме там він набрався досвіду І саме тому кацапи там другий рік "б"ються лобом у стіну" (у тих місцях, де укріплення, створені під його керівництвом, не були "Блазнем" здані чи знищені), та кладуть трупи сотнями...
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13.05.2024 04:08 Відповісти
А генерал Марченко - такого досвіду як у нього з 1700 війскових ЗСУ, поліції, Нацгвардії - зупинив колони рашистів у Миколаївській області у 22 році - тим самим не давши рашистам захопити, а зеленкому здати, увесь Південь - аж до Румунського кордону. Де він зараз - тиша. Тай справу проти нього так гнида і не закрив.
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13.05.2024 07:52 Відповісти
буряти!
все вернеться...
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13.05.2024 03:16 Відповісти
ніхто нічого не забув і не забуде...
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13.05.2024 03:17 Відповісти
ми вам, бурятськім ******, зробимо і кітів і кремель - чекайте...
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13.05.2024 03:53 Відповісти
а давайте ще раз ***** в шось зазирнемо?
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13.05.2024 03:59 Відповісти
брешуь незелені - зелені тільки правду кажуть...
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13.05.2024 04:08 Відповісти
4 рази смелий верховний і 4 рази смелий штурмовік - це 4 рази смелих верховних....
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13.05.2024 04:14 Відповісти
а от уявляте собі таку ситуацію?
заходить собі такий Залужннуй і каже - ці зелені ***** не хочуть і ніколи не будть захищяти Україну..
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13.05.2024 05:42 Відповісти
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13.05.2024 08:21 Відповісти
 
 