До 9 травня окупанти завезли чергову партію пропагандистської літератури на ТОТ, - Центр нацспротиву
Росіяни не припиняють постачання пропагандистської літератури на окуповані території України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"На тимчасово окуповані території росіяни завезли чергову партію пропагандистської макулатури. Так, з нагоди "9 травня" ворог завіз до шкільних бібліотек Каховки макулатуру присвячену подіям другій світовій та сучасній загарбницькій війні Кремля", - йдеться в повідомленні.
В ЦНС зазначають, що в "завезених книжках прославляють сучасних військових злочинців, та культивують другу світову, зокрема створюють образ українців як зрадників та нацистів".
Топ коментарі
+1 Алекс Скела
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+1 Яр Холодний
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Дивина та й годі!
Мали ж це припинити!
чи відразу *****, без посереніх?
все вернеться...
заходить собі такий Залужннуй і каже - ці зелені ***** не хочуть і ніколи не будть захищяти Україну..