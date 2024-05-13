До 9 травня окупанти завезли чергову партію пропагандистської літератури на ТОТ, - Центр нацспротиву

Росіяни не припиняють постачання пропагандистської літератури на окуповані території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окуповані території росіяни завезли чергову партію пропагандистської макулатури. Так, з нагоди "9 травня" ворог завіз до шкільних бібліотек Каховки макулатуру присвячену подіям другій світовій та сучасній загарбницькій війні Кремля", - йдеться в повідомленні.

В ЦНС зазначають, що в "завезених книжках прославляють сучасних військових злочинців, та культивують другу світову, зокрема створюють образ українців як зрадників та нацистів".

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