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Окупанти заборонили відвідування кладовищ на ТОТ у поминальний понеділок, - Центр нацспротиву

Росіяни заборонили відвідування кладовищ на ТОТ

Російські загарбники забороняють мешканцям тимчасово окупованих територій України відвідувати кладовища на поминальний понеділок. Окупанти мотивують це заходами безпеки, але реальною причиною є бажання не допустити масових зібрань.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають у ЦНС, ворог забороняє будь-які зібрання місцевого населення через нібито турботу про безпеку, але водночас це не заважає окупантам проводити заходи з масовкою з РФ, чи "вибори".

Центр національного спротиву нагадує, що повідомити про ворога й пришвидшити звільнення рідного краю можна за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти формують у Маріуполі реєстр "небажаних мешканців". Їх висилатимуть, - Центр нацспротиву

Як повідомлялося раніше, російська церква має намір направити на фронт в Україну "для духовної допомоги російським військовослужбовцям" близько 1300 священників.

Автор: 

цвинтар (192) окупація (6675) Центр національного спротиву (812)


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Сситє, опуханти?
І ета харашо, ета правільно!
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12.05.2024 14:34 Відповісти
 
 