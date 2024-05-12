Окупанти заборонили відвідування кладовищ на ТОТ у поминальний понеділок, - Центр нацспротиву
Російські загарбники забороняють мешканцям тимчасово окупованих територій України відвідувати кладовища на поминальний понеділок. Окупанти мотивують це заходами безпеки, але реальною причиною є бажання не допустити масових зібрань.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначають у ЦНС, ворог забороняє будь-які зібрання місцевого населення через нібито турботу про безпеку, але водночас це не заважає окупантам проводити заходи з масовкою з РФ, чи "вибори".
Центр національного спротиву нагадує, що повідомити про ворога й пришвидшити звільнення рідного краю можна за посиланням.
Як повідомлялося раніше, російська церква має намір направити на фронт в Україну "для духовної допомоги російським військовослужбовцям" близько 1300 священників.
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