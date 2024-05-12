Окупанти заборонили відвідування кладовищ на ТОТ у поминальний понеділок, - Центр нацспротиву

Російські загарбники забороняють мешканцям тимчасово окупованих територій України відвідувати кладовища на поминальний понеділок. Окупанти мотивують це заходами безпеки, але реальною причиною є бажання не допустити масових зібрань.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначають у ЦНС, ворог забороняє будь-які зібрання місцевого населення через нібито турботу про безпеку, але водночас це не заважає окупантам проводити заходи з масовкою з РФ, чи "вибори".

Центр національного спротиву нагадує, що повідомити про ворога й пришвидшити звільнення рідного краю можна за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти формують у Маріуполі реєстр "небажаних мешканців". Їх висилатимуть, - Центр нацспротиву

Як повідомлялося раніше, російська церква має намір направити на фронт в Україну "для духовної допомоги російським військовослужбовцям" близько 1300 священників.